14 июня 2025 09:12 Убийца из Треугольника любви. Как ловили лесного маньяка Дмитрия Ворошилова 0 0 0 Фото: Дмитрий Ворошилов. Архивное фото / РИА «Новости» Криминал

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Лесной маньяк Дмитрий Ворошилов четыре года убивал влюбленные пары в пригороде Самары. Больше 10 лет назад он вышел на свободу и сегодня воюет в рядах украинской армии. Как ловили серийного убийцу и почему он не ответил за все свои преступления — в материале 360.ru.

Кем был лесной маньяк Первое двойное убийство случилось в августе 1993-го в пригороде Самары. В лесополосе у поселка Управленческий местные наткнулись на «Ладу-Спутник», неподалеку от нее лежали трупы мужчины и женщины. Экспертиза показала, что они скончались от многочисленных ножевых ранений с разницей в несколько минут. Так начался кровавый марафон убийцы. Его прозвали лесной маньяк. Он действовал по одной и той же схеме: выискивал влюбленные парочки, которые решили уединиться за городом, ждал, пока кто-то выйдет из машины, и по очереди забивал холодным оружием. Если из автомобиля долго никто не появлялся, то, притаившись в кустах, бросал в нее камни или звал на помощь. Некоторым жертвам маньяка повезло остаться в живых. В мае 1996 года убийца по привычной схеме напал на пару в окрестностях Самары. Сперва он более 10 раз ударил ножом парня, потом взялся за его подругу. Но молодой человек пришел в себя и, истекая кровью, дополз до дороги, где его подобрала проезжающая машина и доставила в больницу. Благодаря выжившему свидетелю появилось описание убийцы: мужчина в камуфляжной куртке, на лице маска, в руках пика и нож. Явно спортсмен, сильный. Оперативники прочесывали леса, вместе с женщинами-милиционерами дежурили на машинах в Треугольнике любви — лесном массиве между тремя самарскими поселками. Бесполезно.

Фото: Андрей Соломонов / РИА «Новости»

Убийца не попадался и наглел. Мало того что он всегда крал из машин магнитофон и все аудиокассеты, он начал поджигать автомобили своих жертв. Орудовал уже не только ножом, но и палил из обреза. Однажды даже решился покататься на голубых «Жигулях», засунув тело его владельца в багажник. Вот тут маньяк чуть было не прокололся. Он привлек к себе внимание дорожно-патрульной службы и в ответ на требование остановиться ударил по газам. Задержать не удалось — подозрительный водитель бросил машину и сбежал в лес. При этом отстреливался и тяжело ранил в живот инспектора. Одна радость: милиционеры смогли более-менее рассмотреть водителя «шестерки» и дополнить портрет преступника.

Фото: РИА «Новости»

Дмитрий Ворошилов Неудача с ловлей «на живца» натолкнула следователей на мысль, что маньяк — работник правоохранительных органов или пенитенциарной системы. В пользу последнего говорил тот факт, что многие убийства произошли неподалеку от исправительно-трудовых колоний. К тому же руки одной из жертв были связаны брючным ремнем с креплением для наручников. Оперативники проверили больше тысячи сотрудников силовых структур. Из них отсеяли четверых, подходивших под описание серийного убийцы. Экспертам столичного криминалистического центра МВД отправили образцы крови, волос, одежды с мест преступлений и подозреваемых. В середине лета 1997-го прокуратура Самары получила ответ. Все улики указывали на уроженца луганского поселка Лоскутовка Дмитрия Ворошилова, 1967 года рождения. Майор внутренней службы безопасности исправительно-трудовой колонии № 65/19 Самарской области. Официально холост, но часто рассказывал, будто на Украине его ждут жена и сын. У Ворошилова, как это ни удивительно, не было российского паспорта, только тот, что он получил в СССР. Но и тот был без второй фотографии, которую следовало вклеивать в 25 лет. Майор обходился только служебным удостоверением. При этом он не мог передавать отчисления в пенсионный фонд и проходить ежегодную диспансеризацию.

Фото: РИА Новости / РИА «Новости»

Начальство об этом знало, но уж очень ценило хорошего сотрудника, вот и закрывало глаза на вопиющие нарушения. Даже после того, как коллеги-женщины пожаловались на Ворошилова — он мог не только оскорбить, но и ударить. Агрессивный майор отделался выговором, походом к психологу и обследованием в психиатрической больнице. Тут оказался еще один уникальный момент: в медкарте было прямо записано, что Ворошилов страдает психическим расстройством, нуждается в лечении и не может служить и работать в органах внутренних дел. При этом в заключении врачей было указано, что майор «к несению службы годен без ограничений». По словам друзей и знакомых, мужчина слыл законченным женоненавистником. Всех женщин считал ведьмами, которые только и мечтали женить его на себе. Говорили, будто виной такого поведения стала история любви к девушке, старше на пять лет, за которой Ворошилов ухаживал еще курсантом Новосибирского военного института. Потом дама сердца его бросила, успела выйти замуж, родить сына, развестись и получить судимость за мошенничество. Встретились бывшие влюбленные уже в Самаре, и женщина зачастила по ночам в офицерское общежитие. Летом 1992 года она пропала без вести, после того как Ворошилов проводил ее до подъезда. Майор был довольно сильным человеком, увлекался восточными единоборствами, владел приемами рукопашного боя, мастерски обращался с ножом. По словам тренера, его подопечный всегда предпочитал атаковать и проявлял при этом недюжинную изобретательность. И самое главное — он был очень похож на фоторобот убийцы.

Фото: Вид на речной вокзал Самары. Б. Корзин / РИА «Новости»

Везение маньяка После ареста хорошо знакомый с системой Ворошилов писал десятки жалоб в различные инстанции. Майор утверждал, что его пытали. А вот раскаиваться и сознаваться в преступлениях не собирался. Надо сказать, что ему невероятно повезло: хотя на его совести за четыре года было как минимум 13 человек, обвиняли его лишь в двух убийствах и трех нападениях. Все потому, что вскоре после начала суда над серийным убийцей здание Главного управления внутренних дел Самарской области сгорело дотла, вместе с ним — множество улик и доказательств. Говорили, будто поджог совершили бандиты из Тольятти, которых наняли, чтобы уничтожить все материалы операции «Циклон» против мафии на АвтоВАЗе. Однако по официальной версии пожар разбушевался после того, как кто-то из сотрудников ГУВД бросил непогашенный окурок в пластиковую урну. Тогда в огне погибли 57 человек. Помимо недостатка улик, был еще один важный нюанс: после ареста Ворошилова случилось еще три убийства в автомобилях. Неизвестные расправились с парочками в стиле лесного маньяка. Но следователи доказали, что каждое из этих преступлений имело свои мотивы: ограбление, долги, бизнес. И больше похожие случаи не фиксировались.

Фото: Работа экспертов МВД. К. Иващенко / РИА «Новости»

Как судили Дмитрия Ворошилова Ворошилов во время судебного процесса сохранял хладнокровие и активно участвовал в заседаниях. Он постоянно подавал различные ходатайства, настаивал на недействительности тех или иных улик, требовал передопросить свидетелей обвинения. Однако маньяка все же признали виновным, пусть только в двух убийствах и одном нападении на милиционера. Судебно-медицинская экспертиза в Центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского подтвердила, что Ворошилов вменяем, хотя у него и обнаружили признаки эпилептоидной психопатии. Самарский областной суд 21 июня 1999 года приговорил убийцу к 15 годам лишения свободы. От пожизненного наказания его спасло только то, что все преступления (и доказанные, и нет) маньяк совершил до 1997 года. Так что ответственность он нес по старой редакции Уголовного кодекса, а там именно такой срок был максимальным после отмены смертной казни. Словом, еще раз повезло. Осужденный не останавливался и сразу после приговора отправил кассационную жалобу в Верховный суд. Однако пересмотра дела не вышло — пришлось отправиться в исправительную колонию строгого режима для бывших работников судов и правоохранительных органов.

Фото: Владимир Вяткин / РИА «Новости»

Уже оттуда Ворошилов слал письма в Европейский суд по правам человека и требовал смягчить уголовное наказание. Называл себя жертвой милицейского произвола и пострадавшим от пыток. Но в Страсбурге тоже отказали, так что убийце пришлось отсидеть полный срок. Он вышел на свободу 27 июля 2012 года и уехал в Луганскую область. С 2016-го шесть лет преподавал в профтехучилище родного поселка, затем уволился и перебрался на Днепропетровщину. По последним данным, лесной маньяк решил повторить путь сына Чикатило и сейчас воюет в рядах ВСУ.