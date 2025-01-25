Семья маньяка. Что стало с женой и детьми Андрея Чикатило
Среди жертв Чикатило не принято называть его жену и детей. Хотя серийный убийца разрушил их жизнь и приговорил вечно скрывать свое прошлое. Но кто-то все же гордится таким «знаменитым» родством. Подробности о семье маньяка и их судьбе — в материале 360.ru.
Жена Чикатило
Серийный убийца, насильник, педофил и каннибал Андрей Чикатило внешне слыл примерным семьянином. К моменту ареста он уже более четверти века жил с Феодосией Одначевой (хотя за два года до того они фиктивно развелись ради новой квартиры). Женщина была довольна супругом: работал, не пил, не курил, не скандалил. Что еще нужно?
Причем женщина знала, что школу-интернат № 32 Новошахтинска ее муж покинул после того, как ученицы пожаловались на его домогательства (пусть все и оформили как уход по собственному желанию). Позже в училище Шахт Чикатило подкатывал уже к парням, которые в лицо называли «наставника» нелестными прозвищами.
В милиции Феодосия заявила: была уверена, что все это клевета. И всегда верила мужу, который позже объяснял кровь на вещах тем, что поранился, когда во время командировок подрабатывал грузчиком. Правда, сам Чикатило однажды признался, что жена советовала ему лечь в психиатрическую больницу.
Жизнь после поимки Чикатило
Когда маньяка поймали, его имя быстро стало всем известно. Близким пришлось нелегко, даже шурина-шахтера уволили с работы. Что уж говорить о Феодосии: в те годы она была заведующей детским садом, так что никто в здравом уме не отдал бы ребенка под присмотр жене насильника и убийцы.
Даже дома семье Чикатило было оставаться опасно — слишком много жизней было на совести маньяка. Люди не верили, что его близкие ни о чем не знали. Начались угрозы, кто-то поджег входную дверь.
Милиционеры помогли жене и сыну Чикатило быстро сменить документы (они взяли девичью фамилию Феодосии — Одначева), продать квартиру и переехать в Харьков.
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Дочь Чикатило
В Харькове как раз жила старшая дочь, 25-летняя Людмила. Поговаривали, будто она бежала в другой город после того, как маленький сын рассказал о приставаниях дедушки. Хотя женщина практически не общалась с родней, после ареста Чикатило она приютила у себя и мать, и младшего брата.
Феодосия Одначева устроилась работать на рынок. Умерла она в 2005 году.
Людмила дважды была в браке, у нее двое детей. Об отце она всегда наотрез отказывалась говорить.
Юрий Чикатило
Сын Чикатило Юрий, родившийся в 1969 году, служил в армии: говорят, воевал в Афганистане, получил ранение. Когда демобилизовался, вернулся в Новочеркасск и устроился в военизированную охрану на завод. Жил вместе с родителями.
Летом 1990 года, незадолго до ареста отца, Юрий попал под суд. Вместе с приятелями он отобрал у вьетнамских челноков кучку поддельных часов на 10 тысяч долларов — грабители хотели сами перепродать добычу. Поймали новоявленных «торговцев» быстро. Наказание было крайне гуманным: Чикатило-младшему дали всего два года условно. Дома он получил нешуточный нагоняй от отца, который «не таким его растил!».
Через пару месяцев старший Чикатило сам оказался за решеткой. А Юрий, теперь уже Одначев, зажил в Харькове. Поначалу возил вещи из Турции, которые мать продавала на рынке.
В 1992 году женился, взял фамилию жены — Мирошниченко. А вот сына назвал в честь его дедушки — Андреем.
Преступления сына Чикатило
Скоро Юрий ввязался в аферу: с подельниками незаконно сбывал оборудование для шахт. Когда это дело начали расследовать, мужчина спешно бежал с Украины в Ростов-на Дону. Там пристроился к местному криминалитету: назвался Чиксоном (от «Чикатило» и son — «сын» на английском), бахвалился родством с самым известным маньяком.
Промышлял Чиксон рэкетом. Чтоб жертвы были сговорчивее, носил с собой свидетельство о рождении, чтобы доказывать: он — сын «того самого Чикатило», убьет не задумываясь. В конце концов обнаглел настолько, что потребовал от хозяина своей съемной квартиры переписать жилье на него и приложить к этому 10 тысяч долларов.
Юрий пообещал, что в случае отказа просто перережет всю семью мужчины. Тот не на шутку испугался и побежал — не к нотариусу, а в милицию. Так карьера вымогателя схлопнулась практически на старте: наследника маньяка быстро отловили. Говорят, задерживали его те же оперативники, что когда-то арестовали и Чикатило-старшего.
На этот раз приговор был реальным: на два года колонии. Юрий вышел на свободу в 1998-м, снова сменил фамилию на Одначев и уже через четыре месяца опять оказался на скамье подсудимых. За небольшой срок на воле успел ограбить знакомую, польстившись на ее магнитолу, сервиз, палас, бутылку водки, бутылку вина и сигареты.
Однажды в милицию пришел мужчина и рассказал, что сын маньяка несколько дней держал его запертым в гараже, требуя выкуп. Потом некая 22-летняя ростовчанка сообщила, что Юрий запугал ее рассказами об отце и изнасиловал (правда, потом девушка забрала заявление).
В довершение всего харьковские коллеги ростовских оперативников сообщили, что Юрий был в федеральном розыске за хищения в особо крупных размерах.
Возвращение Юрия Чикатило на Украину
Как и сам Чикатило в свое время, сын пытался было выдать себя за сумасшедшего, но судмедэкспертиза нашла его абсолютно вменяемым. Как рецидивист, Юрий получил шесть лет колонии строгого режима. Освободился в 2004 году, уехал в Харьков. Там он и жил с матерью до ее смерти.
После отсидки сын Чикатило начал торговать своим отцом в СМИ, украинских и российских. Он охотно (и, вероятно, не безвозмездно) приходил на телепередачи, давал интервью журналистам. Причем иногда пытался менять свою внешность — являлся то в парике, то с криво наклеенными усами.
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Весной 2009 года защитника отцовской чести арестовали за покушение на убийство. Его приятель, наркоман с 15-летним стажем, попал в больницу города Первомайский (теперь Златополь) с большой кровопотерей от ранений живота и руки. Когда пострадавший пришел в себя, заявил, что на него напал Юрий Одначев.
Якобы утром на машине они отправились по делам, а когда остановились справить нужду, Юрий неожиданно несколько раз ударил приятеля ножом. Раненый чудом смог закрыться в машине, газанул и доехал до центрального рынка. Оттуда его и забрала скорая помощь.
Юрий свою вину отрицал: дескать, знакомый угнал его автомобиль, а уж где и чем он поранился — понятия не имеет. Однако в правоохранительных органах этому рассказу почему-то не поверили и снова отправили сына «знаменитости» под суд. Так в общей сложности Юрий провел за решеткой 12 лет.
Вряд ли кто-то удивится, узнав, что Юрий Чикатило-Одначев был активистом Евромайдана в Киеве в 2014 году. Потом он опять начал гастроли по телевизору с новой, более актуальной версией об отце: дескать, был борцом за независимую Украину, этого советская власть ему простить не могла и потому так страшно оболгала и убила.
Правда, уже через четыре года сын маньяка начал мечтать эмигрировать в США. Там он хотел «начать жизнь с чистого листа»: продать свою историю газете или на ТВ-шоу, так заработать начальный капитал и открыть свое дело. На досуге думал написать книгу воспоминаний об отце, задорого ее пристроить в Голливуд или еще куда.
С тех пор больше никаких известий о сыне Чикатило не было.