25 января 2025 19:04 Семья маньяка. Что стало с женой и детьми Андрея Чикатило 0 0 0 Фото: Центральный музей МВД России. Серийный убийца, маньяк Андрей Чикатило, убивший с особой жестокостью 53 человека. Рядом с его фотографией — снимки его жертв / РИА «Новости» Криминал

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Среди жертв Чикатило не принято называть его жену и детей. Хотя серийный убийца разрушил их жизнь и приговорил вечно скрывать свое прошлое. Но кто-то все же гордится таким «знаменитым» родством. Подробности о семье маньяка и их судьбе — в материале 360.ru.

Жена Чикатило Серийный убийца, насильник, педофил и каннибал Андрей Чикатило внешне слыл примерным семьянином. К моменту ареста он уже более четверти века жил с Феодосией Одначевой (хотя за два года до того они фиктивно развелись ради новой квартиры). Женщина была довольна супругом: работал, не пил, не курил, не скандалил. Что еще нужно? Причем женщина знала, что школу-интернат № 32 Новошахтинска ее муж покинул после того, как ученицы пожаловались на его домогательства (пусть все и оформили как уход по собственному желанию). Позже в училище Шахт Чикатило подкатывал уже к парням, которые в лицо называли «наставника» нелестными прозвищами. В милиции Феодосия заявила: была уверена, что все это клевета. И всегда верила мужу, который позже объяснял кровь на вещах тем, что поранился, когда во время командировок подрабатывал грузчиком. Правда, сам Чикатило однажды признался, что жена советовала ему лечь в психиатрическую больницу.

Фото: Андрей Чикатило в зале суда. Владимир Вяткин / РИА «Новости»

Жизнь после поимки Чикатило Когда маньяка поймали, его имя быстро стало всем известно. Близким пришлось нелегко, даже шурина-шахтера уволили с работы. Что уж говорить о Феодосии: в те годы она была заведующей детским садом, так что никто в здравом уме не отдал бы ребенка под присмотр жене насильника и убийцы. Даже дома семье Чикатило было оставаться опасно — слишком много жизней было на совести маньяка. Люди не верили, что его близкие ни о чем не знали. Начались угрозы, кто-то поджег входную дверь. Милиционеры помогли жене и сыну Чикатило быстро сменить документы (они взяли девичью фамилию Феодосии — Одначева), продать квартиру и переехать в Харьков.

Интересно Во время суда над Чикатило впервые задействовали железную клетку, которая ограждала скамью подсудимых. Власти опасались, что разъяренный народ устроит самосуд и просто растерзает маньяка. Во время суда над Чикатило впервые задействовали железную клетку, которая ограждала скамью подсудимых. Власти опасались, что разъяренный народ устроит самосуд и просто растерзает маньяка.

Дочь Чикатило В Харькове как раз жила старшая дочь, 25-летняя Людмила. Поговаривали, будто она бежала в другой город после того, как маленький сын рассказал о приставаниях дедушки. Хотя женщина практически не общалась с родней, после ареста Чикатило она приютила у себя и мать, и младшего брата. Феодосия Одначева устроилась работать на рынок. Умерла она в 2005 году. Людмила дважды была в браке, у нее двое детей. Об отце она всегда наотрез отказывалась говорить.

Фото: РИА «Новости»

Юрий Чикатило Сын Чикатило Юрий, родившийся в 1969 году, служил в армии: говорят, воевал в Афганистане, получил ранение. Когда демобилизовался, вернулся в Новочеркасск и устроился в военизированную охрану на завод. Жил вместе с родителями. Летом 1990 года, незадолго до ареста отца, Юрий попал под суд. Вместе с приятелями он отобрал у вьетнамских челноков кучку поддельных часов на 10 тысяч долларов — грабители хотели сами перепродать добычу. Поймали новоявленных «торговцев» быстро. Наказание было крайне гуманным: Чикатило-младшему дали всего два года условно. Дома он получил нешуточный нагоняй от отца, который «не таким его растил!». Через пару месяцев старший Чикатило сам оказался за решеткой. А Юрий, теперь уже Одначев, зажил в Харькове. Поначалу возил вещи из Турции, которые мать продавала на рынке. В 1992 году женился, взял фамилию жены — Мирошниченко. А вот сына назвал в честь его дедушки — Андреем.

Фото: Харьков. Federico Gambarini / Global Look Press

Преступления сына Чикатило Скоро Юрий ввязался в аферу: с подельниками незаконно сбывал оборудование для шахт. Когда это дело начали расследовать, мужчина спешно бежал с Украины в Ростов-на Дону. Там пристроился к местному криминалитету: назвался Чиксоном (от «Чикатило» и son — «сын» на английском), бахвалился родством с самым известным маньяком. Промышлял Чиксон рэкетом. Чтоб жертвы были сговорчивее, носил с собой свидетельство о рождении, чтобы доказывать: он — сын «того самого Чикатило», убьет не задумываясь. В конце концов обнаглел настолько, что потребовал от хозяина своей съемной квартиры переписать жилье на него и приложить к этому 10 тысяч долларов. Юрий пообещал, что в случае отказа просто перережет всю семью мужчины. Тот не на шутку испугался и побежал — не к нотариусу, а в милицию. Так карьера вымогателя схлопнулась практически на старте: наследника маньяка быстро отловили. Говорят, задерживали его те же оперативники, что когда-то арестовали и Чикатило-старшего.

На этот раз приговор был реальным: на два года колонии. Юрий вышел на свободу в 1998-м, снова сменил фамилию на Одначев и уже через четыре месяца опять оказался на скамье подсудимых. За небольшой срок на воле успел ограбить знакомую, польстившись на ее магнитолу, сервиз, палас, бутылку водки, бутылку вина и сигареты. Однажды в милицию пришел мужчина и рассказал, что сын маньяка несколько дней держал его запертым в гараже, требуя выкуп. Потом некая 22-летняя ростовчанка сообщила, что Юрий запугал ее рассказами об отце и изнасиловал (правда, потом девушка забрала заявление). В довершение всего харьковские коллеги ростовских оперативников сообщили, что Юрий был в федеральном розыске за хищения в особо крупных размерах.

Фото: Прогулочный двор тюрьмы. Aleksandr Schemlyaev / Global Look Press

Возвращение Юрия Чикатило на Украину Как и сам Чикатило в свое время, сын пытался было выдать себя за сумасшедшего, но судмедэкспертиза нашла его абсолютно вменяемым. Как рецидивист, Юрий получил шесть лет колонии строгого режима. Освободился в 2004 году, уехал в Харьков. Там он и жил с матерью до ее смерти. После отсидки сын Чикатило начал торговать своим отцом в СМИ, украинских и российских. Он охотно (и, вероятно, не безвозмездно) приходил на телепередачи, давал интервью журналистам. Причем иногда пытался менять свою внешность — являлся то в парике, то с криво наклеенными усами.

Интересно Лейт-мотив всех выступлений Юрия был один: «Папа не виноват!» Мужчина утверждал, что Андрея Чикатило пытками и обманом заставили подписать признание, спихнули на него десятки нераскрытых преступлений. Правда, как-то любящий сын все-таки согласился допустить, что было «один-два трупа, но не полсотни». Лейт-мотив всех выступлений Юрия был один: «Папа не виноват!» Мужчина утверждал, что Андрея Чикатило пытками и обманом заставили подписать признание, спихнули на него десятки нераскрытых преступлений. Правда, как-то любящий сын все-таки согласился допустить, что было «один-два трупа, но не полсотни».

Весной 2009 года защитника отцовской чести арестовали за покушение на убийство. Его приятель, наркоман с 15-летним стажем, попал в больницу города Первомайский (теперь Златополь) с большой кровопотерей от ранений живота и руки. Когда пострадавший пришел в себя, заявил, что на него напал Юрий Одначев. Якобы утром на машине они отправились по делам, а когда остановились справить нужду, Юрий неожиданно несколько раз ударил приятеля ножом. Раненый чудом смог закрыться в машине, газанул и доехал до центрального рынка. Оттуда его и забрала скорая помощь. Юрий свою вину отрицал: дескать, знакомый угнал его автомобиль, а уж где и чем он поранился — понятия не имеет. Однако в правоохранительных органах этому рассказу почему-то не поверили и снова отправили сына «знаменитости» под суд. Так в общей сложности Юрий провел за решеткой 12 лет.

Вряд ли кто-то удивится, узнав, что Юрий Чикатило-Одначев был активистом Евромайдана в Киеве в 2014 году. Потом он опять начал гастроли по телевизору с новой, более актуальной версией об отце: дескать, был борцом за независимую Украину, этого советская власть ему простить не могла и потому так страшно оболгала и убила.

Фото: Участники митинга сторонников евроинтеграции / РИА «Новости»

Правда, уже через четыре года сын маньяка начал мечтать эмигрировать в США. Там он хотел «начать жизнь с чистого листа»: продать свою историю газете или на ТВ-шоу, так заработать начальный капитал и открыть свое дело. На досуге думал написать книгу воспоминаний об отце, задорого ее пристроить в Голливуд или еще куда. С тех пор больше никаких известий о сыне Чикатило не было.