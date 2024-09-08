«Я подожгу тебя в этом доме». Стали известны подробности зверского убийства в Наро-Фоминске

Жительницу Наро-Фоминска зарезали в собственном доме, расположенном в СНТ «Мечта-1». По версии следствия, 36-летнюю женщину из ревности убил ее 47-летний бывший муж. О том, какие отношения были между экс-супругами, 360.ru рассказала подруга и соседка погибшей Лидия.

Остался общий ребенок

«Это не громкая семья, про которую можно за забором услышать [про] ссоры, нет. Жаловалась ли она? Ну, конечно, да, она жаловалась», — подчеркнула она.

Девушка отметила, что у семейной пары был ребенок, который после развода остался с мамой.

«У них общий ребенок, ему пять лет. <…> Сейчас он с бабушкой, с ее мамой», — объяснила она.

По ее словам, супруги никогда не ругались на глазах у других людей, и окружающие не подозревали, что между ними был серьезный конфликт. В какой-то момент женщина не выдержала и решила подать на развод, добавила соседка.

«Была одна попытка, наверное, не разводиться. <…> За год, наверное, до развода она приняла окончательное решение, что так она больше жить не хочет и не может. И жизнь впереди большая, и она хочет быть счастливой. Поэтому нужно разводиться. Вот так они и развелись», — объяснила Лидия.

Супруг жительницы Наро-Фоминска согласился развестись, но с одним условием. Он потребовал, чтобы женщина не подавала на алименты. По мнению соседки, погибшая до замужества любила общаться и путешествовать, получила высшее образование. В браке она замкнулась в себе и стала угасать, предположила подруга убитой.

Изменилась после замужества

«У нее нет ни фотографий, ни видео, и тем более соцсетей. <…> Но такой она стала, только выйдя замуж за него, к сожалению. Потому что из общения с ней, из рассказов о своей молодой незамужней жизни я представляла, что она была очень открытой, классной, очень общительной девчонкой», — заявила она.

Женщина всегда протягивала другим руку помощи в трудную минуту и не отказывалась посидеть с чужими детьми.

«Сейчас таких очень мало людей. Она добрая, открытая. Она всегда приходила к нам на помощь, когда она была нужна. И такие случаи были, когда нужна была помощь ее. У меня тоже детки, и она сидела даже с моими детками, когда нужно было. Она очень хорошая была», — заключила соседка.

Она также рассказала, что в Сети стала появляться недостоверная информация о случившемся. Например, о доме, где произошло убийство. Подруга погибшей сообщила, что дом принадлежал покойной и достался ей от бабушки.

«Она там уже жила и живет там очень давно. <…> Что якобы они там его купили, он построил — все это тоже неправда. Этот дом достался ей по наследству дарственной ее бабушке. Это ее дом», — подчеркнула девушка.

Угрожал сжечь дом

Перед убийством бывший муж требовал переписать дом на него и даже угрожал сжечь здание вместе с экс-супругой, объяснила соседка погибшей.

«Угрозы от него поступали, потому что при разводе у него было еще условие, чтобы она отдала свой дом ему. Тогда, когда они жили вместе, он делал ремонт в этом доме. Ну, что-то ремонтировал как мужчина, как муж. И хотел этот дом в итоге, чтобы она переписала на него», — отметила она.

По ее словам, после угроз жительница Подмосковья оформила на дом страховку.

«Он говорил: „Я сожгу твой дом, я подожгу тебя в этом доме“. И она оформила страховку на этот дом», — сообщила подруга убитой.

По данным Следственного комитета по Подмосковью, подозреваемого задержали, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии обвинения, мужчина два раза ударил экс-супругу ножом в область шеи и груди.

Ранее похожий случай убийства произошел в Петрозаводске. Местный житель пришел на работу к бывшей супруге и зарезал ее в присутствии свидетелей.