Сегодня 17:46 Семейный подряд. История «домодедовского упыря» Продана и его племянника-подражателя 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press Криминал

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Пожизненно осужденный племянник и подражатель «домодедовского упыря» Федор Продан попросился на СВО. Как выяснили СМИ, 47-летний убийца хотел вступить в штурмовой отряд «Шторм-Z». Однако маньяку отказали. Чем известны Проданы и за что их судили — в материале 360.ru.

Преступления «домодедовского упыря» Первое убийство Иван Продан родился в августе 1968 года в селе Старая Сарата в Фалештском районе Молдавии. Он был 11-м ребенком в бедной семье. Отец-алкоголик постоянно избивал домочадцев, так что младший сын часто убегал из дома и неделями жил в заброшенных вагонах. Школу он так и не окончил. После срочной службы в стройбате Продан отправился на заработки в Костромскую область. Работал в лесном хозяйстве, женился на местной девушке, у них родилась дочь. Но на дворе стояли 90-е, так что скоро мужчине снова пришлось искать работу. Он вновь отправился путешествовать.

Фото: Aleksandr Schemlyaev / Global Look Press

Ранней осенью 1994 года возле пункта технического осмотра поездов на станции Москва-Пассажирская-Киевская Продан выпивал со знакомым плотником. Вдруг заметил на земле металлический уголок, подобрал его и ударил собутыльника по голове — насмерть. После обшарил карманы и выгреб получку. Убийца бежал в Санкт-Петербург. Год спустя они с приятелем, неким Рябовым, решились на разбойное нападение. Их быстро поймали и после девятимесячного следствия молдаванина приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Фото: Иван Продан на следственном эксперименте, 2001 год / Викимедиа

Оказавшись на свободе, Продан решил осесть в Московской области. Снял квартиру в Видном, перевез туда жену и ребенка. Правда, счастливой семейной жизнью не пахло: он постоянно бил и оскорблял супругу, а однажды в припадке ярости чуть не выбросил ее с шестого этажа. Когда с работой стало совсем туго, мужчина отослал семью к себе на родину, в Молдавию. Сам он уже больше не мог платить за жилье и ночевал в Бирюлевском лесопарке, а днем мыкался в поисках работы. Все изменилось летом 1998 года.

Фото: Бирюлевский лесопарк / Викимедиа

Попытки гипноза Ночами и в сумерках он нападал на одиноких женщин: бил их по голове, насиловал и грабил — отбирал деньги и продукты. Обычно Продан охотился на территории нынешних Домодедовского и Ленинского городских округов. Поэтому в прессе его и прозвали «домодедовский упырь». С наступлением холодов Продан вновь снял квартиру в Видном и даже вызвал к себе семью. Однако снова стал издеваться над женой и дочерью, так что они довольно скоро окончательно сбежали от него в другой город. После этого маньяк стал нападать не только на женщин, но и на мужчин: бил их по головам, грабил, раздевал догола.

Интересно Однажды Продан нашел книгу «Гипноз: методика и практика» и после прочтения попробовал зомбировать прохожего. Но тот не только отказался отдать все свои деньги и раздеться, но и жестоко избил начинающего гипнотизера. Стало понятно, что удар металлическим уголком, бутылкой или камнем работает надежнее внушений. Однажды Продан нашел книгу «Гипноз: методика и практика» и после прочтения попробовал зомбировать прохожего. Но тот не только отказался отдать все свои деньги и раздеться, но и жестоко избил начинающего гипнотизера. Стало понятно, что удар металлическим уголком, бутылкой или камнем работает надежнее внушений.

Убийства уголком Иногда нападения заканчивались трагически. В сентябре Продан с одного удара убил мужчину, привычно обшарил карманы и сбежал. О том, что он снова стал убийцей, Иван узнал лишь из выпуска криминальных новостей. Новость его не потрясла и не остановила. Следующее убийство серийник совершил накануне нового 1999 года. Вечером около станции Взлетная Продан напал на женщину: подошел сзади, ударил по голове уголком, забрал вещи и деньги, жертву сбросил в овраг. На следующий день ее нашли, но спасти не смогли — спустя месяц пострадавшая умерла в больнице, не приходя в сознание.

Фото: Viktor Chernov / Global Look Press

Убийца не останавливался: в тот же день, всего через пару часов после нападения на женщину, на той же платформе и тем же самым уголком Продан убил детского врача. Добыча — медицинские инструменты и дубленка. Обычно маньяк выбирал жертв наобум, сильно разбогатеть у него не получалось. Но однажды убил женщину-кассира и нашел у нее в сумке пачки денег. Обнаглевший Продан остановил попутку с милиционерами. Правда, когда они увидели богатство пассажира, то ограбили его самого и выкинули из машины.

Интересно Продан обычно охотно разговаривал с милиционерами, иногда изображая пьяного. Один раз, заметив, что испачкал куртку кровью жертвы, маньяк прокусил себе руку и предъявил «ранение» остановившему его патрулю. Убийце оказали первую помощь и отпустили. Продан обычно охотно разговаривал с милиционерами, иногда изображая пьяного. Один раз, заметив, что испачкал куртку кровью жертвы, маньяк прокусил себе руку и предъявил «ранение» остановившему его патрулю. Убийце оказали первую помощь и отпустили.

Арест «домодедовского упыря» Весной 1999 года удача изменила Продану: он попал в каталажку на 15 суток. В камере убийце сильно не понравилось, так что «упырь» сымитировал попытку самоубийства — заточенной ложкой разодрал на животе кожу. Раненого отправили в больницу, откуда он благополучно сбежал к сестре в Видное. Там спустя месяц его и задержали — правоохранительные органы поняли, что именно Продан был тем самым убийцей и грабителем, которого разыскивали уже полгода. Маньяк попробовал было отмолчаться, но неожиданно сыграла «профессиональная ревность»: следователь упомянул Андрея Чикатило, и убийца не выдержал: «Да он щенок по сравнению со мной!»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Продан тут же начал писать чистосердечное признание. Периодически прерывался и набивал себе цену, требуя бананы и другие продукты. В итоге душегуб признался в 58 нападениях за девять месяцев в 1998-1999 годах. При обыске у него дома нашли более трех сотен женских вещей, даже ношеную дамскую обувь. Следствие смогло доказать лишь пять убийств и 17 нападений. В 2000 году грабителя, насильника и убийцу Ивана Продана суд приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляции не помогли. По сообщению ФСИН, в 2010 году маньяка передали для отбывания наказания в Молдавию.

Кто такой Федор Продан Родной племянник Ивана Продана Федор Продан родился осенью 1976 года в том же молдавском селе Старая Сарата. Почти все родственники имели судимости, но именно дядей-убийцей он гордился больше всего и никогда этого не скрывал. Впервые Продан-младший попал под суд за кражу в 17 лет. Уже через четыре года, в 1997-м, молодой человек зарезал сожительницу и получил 11 лет строгого режима. Отсидел десятку, вышел условно-досрочно и скоро вновь оказался за решеткой за разбой, который учинил в Москве.

Фото: Федор Продан. СУ СКР по Орловской области / Википедия

Пока молдаванин отбывал свои шесть лет и 10 месяцев, он активно переписывался с разными женщинами. Одна из них, мать дочери-инвалида, приняла Федора к себе, когда он освободился в 2014 году. Продан-младший наврал пассии, которой он был моложе на 13 лет, что сидел в тюрьме из-за аварии со смертельных исходом. Новоявленная семья попыталась пожить в Молдавии, потом купили частный дом в тульской деревне Маклец. Племянник маньяка показал себя хозяйственным и гневливым мужчиной. Постоянно оскорблял, унижал и избивал 52-летнюю женщину, в том числе из-за ее дочери. Строго контролировал семейный бюджет и запрещал покупать продукты более чем на 500 рублей.

Фото: Michaela Begsteiger / Global Look Press

Осенью 2015 года Продан-младший заявил соседям и домочадцам, что они скоро переезжают к его родне в Орловскую область. После этого задушил бельевой веревкой сожительницу. Чуть позже та же участь постигла ее дочь. Трупы убийца спрятал в разных оврагах, а сам продал дом и уехал в Москву. Там он вскоре нашел новую женщину. В 2017 году Федор Продан снова всем рассказал о скором переезде и двинулся по знакомому сценарию: удушил женщину веревкой, продал квартиру и отправился в путь. Вот только убийца не знал, что следователи его уже ищут. Отследить местоположение помогли соцсети. Душитель успел уехать, но, разыскав сведения о его автомобиле, сотрудники дорожной инспекции задержали Продана. В багажнике машины нашли труп его последней сожительницы.

Интересно Поначалу Федора Продана обвинили в одном убийстве и приговорили к 12 годам лишения свободы. Но скоро удалось доказать его причастность к смертям двух других жертв. Тут уж душегуб написал чистосердечное признание и показал, как убил и где спрятал тела. Раскаиваться в содеянном не стал даже для вида. Поначалу Федора Продана обвинили в одном убийстве и приговорили к 12 годам лишения свободы. Но скоро удалось доказать его причастность к смертям двух других жертв. Тут уж душегуб написал чистосердечное признание и показал, как убил и где спрятал тела. Раскаиваться в содеянном не стал даже для вида.

После того как судебно-психиатрическая экспертиза признала Федора Продана абсолютно вменяемым, в конце 2020 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Убийцу отправили отбывать наказание в исправительной колонию Мордовии — ИК-6 «Торбеевский централ». Недавно 47-летний преступник попросился на фронт, однако ему отказали.