Сегодня 00:52 Убийца с шахматной доской. История битцевского маньяка Александра Пичушкина 0 0 0 Фото: Александр Пичушкин, он же «Битцевский маньяк», 29 октября 2007 года. Алексей Панов / РИА «Новости» Криминал

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Александр Пичушкин — один из самых кровавых и безжалостных маньяков России. Он пять лет убивал людей в Москве и попался лишь благодаря последней жертве. В чем еще готов признаться битцевский маньяк и зачем ему понадобилась шахматная доска — в материале 360.ru.

Битцевский маньяк: новые признания Недавно Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, заявил, что готов признаться в новых преступлениях. По его словам, речь идет о нераскрытых убийствах 11 мужчинах и женщин в московском районе Северное Бутово. Пичушкин орудовал не один год, прежде чем его поймали. На счету преступника — десятки жертв, и только троим по счастливой случайности удалось уйти живыми. Он никогда не проявлял раскаяния и признавался, что будет убивать, едва очутится на воле. Новые признания, возможно, нужны Пичушкину лишь для того, чтобы хоть на время покинуть заполярную колонию. Пока он потребовал принести на следственный эксперимент шахматную доску.

Фото: Александр Пичушкин в Московском городском суде, 2007 год. Руслан Кривобок / РИА «Новости»

Биография Александра Пичушкина Детство зверя Пичушкин родился в апреле 1974 года в Мытищах. Отец бросил семью, когда сыну шел всего 10-й месяц, так что воспитывали мальчика мама и дедушка. Через пару лет Пичушкины перебрались в Москву, на Херсонскую улицу в районе Зюзино. Там-то будущий душегуб упал с качелей и сильно расшибся — пришлось даже полежать в больнице с черепно-мозговой травмой. После несчастного случая начал картавить, путать «ш» и «с», ошибаться в написании букв, так что его определили в логопедический интернат.

Фото: Пятиэтажный жилой дом в районе Зюзино. Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

В остальном Пичушкин рос обычным мальчишкой: гонял на велосипеде, подтягивался на турнике в чулане. Не хулиганил, не дрался, любил играть в шахматы и шашки. Однажды получил от матери в подарок мопед, но прокатался всего месяц: его отобрали хулиганы, а несостоявшегося мотолюбителя побили. «Не годен» После школы травма на качелях стала причиной отвода для службы в армии. Кстати, мать Пичушкина была уверена, что сын просто «наговорил ерунды в военкомате». Однако после «ерунды» парня положили на обследование в психиатрическую больницу тогда еще имени Кащенко и подтвердили: к службе не годен.

Фото: Алексей Панов / РИА «Новости»

Первое убийство битцевского маньяка Пичушкин поступил в ПТУ учиться на плотника. Именно тогда он почувствовал желание убивать. Но действовать одному было страшно, вот и решил пригласить в компанию одногруппника Михаила Одийчука. Тот согласился, и они отправились в Битцевский парк приглядывать место для преступлений. Скоро выяснилось, что Одийчук воспринимал все как игру, шутку. Это неслабо разозлило Печушкина, и он решил начать счет убийств с приятеля. Перед этим попросил написать расписку, что тот готов добровольно уйти из жизни. Одногруппник со смехом написал нужные слова. Следующая прогулка стала для Одийчука последней. Вечером 27 июля 1992 года, выбрав безлюдное место, Пичушкин набросился на него и задушил веревкой. Парень брыкался и, как показалось убийце, очень долго не хотел умирать. Позже он скажет: «Первое убийство как первая любовь, его невозможно забыть». Тогда же преступника посетила «гениальная» идея избавления от тела: сбросил труп приятеля в канализационный колодец. Благодаря скорости сточных вод — а там она была пять метров в секунду — останки просто уплывали с места происшествия, и ищи-свищи. Тело Одийчука так и не нашли.

Фото: Битцевский парк. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Девять лет подготовки После расправы над одногруппником Печушкин понял, что именно этого он и хочет — убивать. Суд над серийным убийцей Андреем Чикатило утвердил его в этой мысли, однако попадаться не хотелось. Маньяк взял паузу на девять лет: все это время он обдумывал детали преступлений, тренировался, развивал мускулатуру.

Интересно Непреодолимое влечение к убийствам получило в психиатрии название «гомицидомания». Обычно это не симптом психического расстройства, она развивается на основе имеющихся качеств личности. Поэтому судебные психиатры почти всегда признают вменяемыми подобных убийц. Чаще всего гомицидомания свойственна антисоциальным психопатам. Непреодолимое влечение к убийствам получило в психиатрии название «гомицидомания». Обычно это не симптом психического расстройства, она развивается на основе имеющихся качеств личности. Поэтому судебные психиатры почти всегда признают вменяемыми подобных убийц. Чаще всего гомицидомания свойственна антисоциальным психопатам.

Пичушкин устроился работать грузчиком в ближайший сетевой продуктовый магазин. Периодически сильно выпивал — иногда до такой степени, что валялся под домом и матери приходилось тащить его домой. После особенно сильных запоев Пичушкин на некоторое время «завязывал» и тренировался еще усерднее. Менялись магазины, но жизнь так и текла по кругу: напился до состояния риз, перешел на ЗОЖ, снова напился, снова спортсмен. Мать жалела сына и мечтала, что он остепенится. Но Алексадр мечтал убить как минимум 64 человека — по количеству клеток на шахматной доске.

Убийства в Битцевском парке Пичушкин вышел на охоту 17 мая 2001 года. Он пригласил местного 52-летнего алкоголика выпить в Битцевском парке якобы за «упокой души» недавно умершего пса. Когда мужчина основательно набрался, убийца заживо сбросил его в канализационный люк. Смерть наступила от утопления в сточных водах. Так до конца года маньяк расправился с 11 людьми. За несколькими исключениями все жертвы были люди от 50 лет и старше, пьющие, некоторые — бездомные, и даже когда милиция находила их тела, все списывали на несчастный случай. Да и родня, если была, не сильно убивалась, а чаще облегченно вздыхала. Начало нового 2002 года Пичушкин решил отметить новым способом убийства. Посулив бездомному даровую выпивку, он заманил его в многоэтажку и сбросил с общего балкона 16-го этажа. Хотя жертва погибла на месте, маньяку такая тактика не понравилась.

Фото: Алексей Панов / РИА «Новости»

Чуть позже у убийцы случился прокол: его 16-я по счету жертва выжила. Пичушкин пригласил в Битцевский парк беременную 20-летнюю Марию Виричеву и столкнул ее в колодец. Невероятно, но девушке удалось выбраться на поверхность. Ее нашли прохожие, они же вызвали скорую помощь и милицию. Виричева не просто осталась жива, но и сохранила ребенка — летом у нее родилась здоровая девочка. Но повезло и Пичушкину: не слишком деятельный участковый убедил девушку, что писать заявление о нападении не стоит, проще признать, что в колодец она упала сама, по неосторожности. Выжить удалось и 20-й жертве. Маньяк посулил денег 13-летнему беглецу из детского дома, завел в парк и, опять же, столкнул в канализацию. Но ловкий подросток сумел выкарабкаться. Через несколько дней Пичушкин заметил мальчишку на улице и решил отныне никого не оставлять в живых.

Фото: Прогулка по Битцевскому лесопарку. Вячеслав Бобков / РИА «Новости»

Убийца прикупил с рук самодельную стреляющую ручку. Новинку опробовал на спившемся скрипаче: пробрался его в шалаш и выстрелил в спящего. После осечки пуля попала мужчине в голову, он умер. Позже Пичушкин выбросил самострел: из-за его плохой работы одну из жертв ему пришлось добивать гвоздодером. В 2005 году битцевский маньяк понял, что ему надоело прятаться. Он захотел заявить о себе. Для этого нужно было, чтобы тела находили и у милиции не было сомнений, что убитые погибли не из-за случайного падения. Убийца стал разбивать головы и лица жертв, а в страшные раны втыкал палки или ставил бутылки. Благодаря этому осенью, наконец, стало очевидно, что в городе орудует маньяк. Но поймать его было непросто, тем более что зачастую останки объедали бродячие собаки, они же разносили по округе кости.

Интересно После каждого убийства Пичушкин закрывал клетку шахматной доски пробкой, шашкой или каким-нибудь другим предметом. Позже признался, что после того, как поле кончилось бы, купил бы стоклеточную доску для международных шашек и заполнял бы уже ее. После каждого убийства Пичушкин закрывал клетку шахматной доски пробкой, шашкой или каким-нибудь другим предметом. Позже признался, что после того, как поле кончилось бы, купил бы стоклеточную доску для международных шашек и заполнял бы уже ее.

Как раскрыли Пичушкина Попался маньяк лишь благодаря 36-летней Марине Москалевой. Она была знакома Пичушкину по работе в очередном магазине. В июне 2006 года убийца предложил женщине пойти погулять, та согласилась. Но перед уходом оставила сыну номер мобильного телефона кавалера. Москалева, кстати, в разговоре с Пичушкиным упомянула о записке, но желание убивать у него уже было сильнее страха попасться. Тем не менее по дороге в парк преступник все раздумывал — убивать или поостеречься. Но все же решил не отступать от плана, ведь «уже настроился». Милиция отнеслась к предсмертному сообщению женщины серьезно. Следователи нашли съемку камеры видеонаблюдения, на которую попали Пичушкин и Москалева. Также подняли все дела битцевского маньяка и нашли показания, что у него был шрам на лице, как и у подозреваемого.

Фото: Александра Пичушкина сопровождают на оглашение приговора в Мосгорсуде, 29 октября 2007 года. Алексей Панов / РИА «Новости»

Приговор битцевскому маньяку Утром 16 июня в квартиру Пичушкиных позвонили. Мать увидела в глазок соседку и отперла дверь, но вместо женщины ворвался отряд спецназа. Они взяли сонного убийцу в постели и увели. Позже в доме провели несколько обысков. О том, в чем обвиняют ее сына, Пичушкина узнала из газет. Впрочем, маньяк не стал отпираться. Вскоре после ареста признал, что именно он — тот самый битцевский маньяк, и начал перечислять свои преступления. Психиатрическая экспертиза признала Пичушкина ограниченно вменяемым: отбывать наказание мог, но нуждался в обязательном принудительном лечении. Осенью 2007 года Александра Пичушкина приговорили к пожизненному лишению свободы. Доказано, что на счету душегуба — 49 убитых, троим удалось выжить. Сам преступник утверждал, что лишил жизни 60 человек. При этом у него хватило наглости подать кассационную жалобу. Верховный суд ее отклонил. Пичушкина отправили в колонию особого режима «Полярная сова». Даже там он снискал недобрую славу, а сокамерники один за другим требовали перевода, поскольку опасались за свою жизнь. Так что скоро «Битцевский маньяк» обосновался в одиночной камере.