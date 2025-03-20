20 марта 2025 16:46 Подстава или реальность? Художника из Мичуринска обвинили в педофилии 0 0 0 Фото: Idrees Abbas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Мичуринске начался суд над художником Виктором Невзоровым по обвинению в педофилии. Сам 69-летний художник не признает вину, а его близкие уверены, что мужчину подставили. В хитросплетениях этой истории разбирался 360.ru.

Уголовное дело В марте прошлого года в Следственный комитет поступило заявление от падчерицы Невзорова. Женщина заявила, что художник три года домогался ее несовершеннолетней дочери. В августе адвокат добился того, что возбуждение уголовного дела признали незаконным. Мужчину отпустили из-под стражи, но тут же задержали по прежним основаниям. Сейчас он находится в СИЗО.

Позиция Невзорова Сам художник, ненадолго выйдя на свободу, успел составить письмо, которое есть в распоряжении 360.ru. Он прямо обвинил в происходящем супругу Галину. «Считаю, налицо злостный оговор меня в совершении особо тяжкого преступления в целях завладения моим имуществом», — заявил Невзоров. Поженились они в 2020 году. По словам художника, вскоре после свадьбы Галина начала требовать переписать на нее квартиру, которую Невзоров получил в наследство от отца. Она мотивировала это тем, что ее супруг уже в возрасте и тяжело болен. По мнению Невзорова, женщина не хотела делить квартиру с его дочерью от предыдущего брака. Примерно за десять дней до подачи заявления Галина начала угрожать супругу, что обвинит его в домогательствах к своей внучке.

Она пришла домой в нетрезвом состоянии и стала говорить: она еще молода, на 15 лет моложе меня, будет пить, гулять, танцевать и наслаждаться жизнью, а я буду сидеть в тюрьме. Виктор Невзоров Художник, которого обвиняют в педофилии

Позиция знакомых Родственники мужчины встали на его сторону. Дочь Невзорова Елена назвала отца трудолюбивым и доброжелательным человеком, а его нынешнюю жену — женщину с низкой социальной ответственностью и уголовным прошлым. «Кто бы мог подумать, что она воспользуется своей несовершеннолетней внучкой и затеет такой коварный план, втянув свою внучку в такие аферные дела», — подчеркнула она. Также за него заступилась жена племянника Наталья Субботина, долгое время жившая с Невзоровым в одном доме. Она заявила, что художник много общался с ее дочерями, которым сейчас 16 и 13 лет. «Никогда мы не боялись оставить его с ними наедине. Конечно же, после всего произошедшего — я уверена, что этого не могло быть, но все-таки, как мать — я с ними разговаривала по душам. Сначала намеками, потом напрямую я спрашивал — никогда ли чего-то подобного не было. Ответ был отрицательный», — подчеркнула женщина. При этом, по ее словам, еще до женитьбы на Галине Невзоров просил родственников не говорить ей, что квартира ему не принадлежит. Кроме того, художник отмечал богатую фантазию избранницы. На странице предполагаемой жертвы в социальных сетях нашли подписки на эротические паблики, а сама девушка на следующий день после задержания Невзорова устроила в его квартире откровенную вечеринку со своим молодым человеком. В поддержку обвиняемого выступили и его друзья — художники, музыканты, писатели и музейные работники.