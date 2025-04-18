Сегодня 00:02 «Где он и где нож?» Экс-коллеги подозреваемого в убийстве участника «Дома-2» в шоке от произошедшего Коллеги подозреваемого в убийстве Лукина: это несовместимо, мы в шоке от всего 0 0 0 Эксклюзив

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В убийстве участника теле-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина заподозрили его 51-летнего приятеля из Дербента, сценариста и писателя. В беседе с 360.ru его бывшие коллеги заявили, что понятие «убийца» совершенно не соответствует характеру мужчины.

Опытный и вдумчивый Коллега подозреваемого по фильмам «Новогодний переполох» и проекту «Прожекторперисхилтон» сценарист Евгений Шелякин в беседе с 360.ru отметил, что тот — опытный сценарист. Шелякин сообщил, что работал с фигурантом в начале нулевых, потом «судьба развела». «Он, можно сказать, учил меня писать. Опытный, вдумчивый, въедливый. Профессионал, одним словом. Жизнь развела. Несколько лет мы не виделись, но, как говорится, талант не пропьешь», — заявил Шелякин. Бывшие коллеги подозреваемого по команде КВН «Махачкалинские бродяги» заявили, что о произошедшем узнали из СМИ и испытали шок. «Сначала непонимание: как, что произошло. Вот пока подробностей, конечно, не знаем», — отметил один из команды.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Собеседник 360.ru подчеркнул, что их бывший коллега был абсолютно не агрессивный, с ним никогда не было напряженных ситуаций или даже криков. «Для нас это очень большое удивление, где он и где нож? Вообще несовместимые вещи. Пока у нас недопонимание, как все это произошло», — добавил мужчина. Он добавил, что не видел товарища около 20 лет. Другой участник команды также отметил, что их профессиональные пути с подозреваемым разошлись много лет назад, раньше они работали на каких-то совместных проектах. «Он выпускник филологического факультета, он филолог. Как вы думаете, филологи способны сами по себе на что-то подобное? Но, видимо, что-то произошло за последнее время, я не знаю. Я только что понял, что он очень интеллигентный, образованный и начитанный, один из самых начитанных людей. Так как давно не виделись, что-то сказать сложно, способен или не способен. Люди иногда могут делать что-то, что не способны. Мы в полнейшем шоке», — заявил собеседник 360.ru. Страшное убийство произошло 14 апреля в одной из квартир на Щелковском шоссе на востоке столицы. Полиция обнаружила тело молодого мужчины с ножевыми ранениями. Позже выяснилось, что во время ссоры Дмитрию Лукину нанесли 50 ударов ножом. Подозреваемый с повреждениями на лице попал в реанимацию.