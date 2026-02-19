19 февраля 2026 23:20 Его привязали и забыли. Подросток с аутизмом погиб в Троицке при странных обстоятельствах Сотрудники интерната пойдут под суд после смерти подростка в Челябинской области 0 0 0 Эксклюзив

Мать 16-летнего подростка, погибшего в центре содействия семейному воспитанию в Троицке Челябинской области, больше трех лет пытается добиться наказания виновных. По версии следствия, летом 2022 года сотрудники учреждения привязали мальчика к кровати и оставили одного — вскоре он захлебнулся рвотой и умер.

Трагедия, за которую никто не ответил ЧП произошло вечером 7 июля. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, фактически констатировали смерть. «Они приехали к трупу. Обвиняемые говорят, что пытались оказывать помощь, но медики этого не видели», — рассказала мать подростка Марина. По словам медиков, на теле уже проявлялись трупные пятна, что указывает на позднее обнаружение ребенка. Противоречия в показаниях персонала Женщина утверждает, что руководство учреждения дает путаные и противоречивые показания. Заведующая сначала заявляла, что видела подростка перед трагедией, затем стала это отрицать. Заместитель директора, по словам матери, ранее инструктировал сотрудников фиксировать воспитанников, если они ведут себя беспокойно. «Он говорил, что если ребенок мешает или ведет себя неадекватно, его нужно фиксировать. Сейчас это отрицают», — поясняет она. Из-за возможного конфликта интересов — жена одного из руководителей учреждения работает судьей — дело передали на рассмотрение в другой город.

Почему подросток оказался в учреждении Ребенок страдал аутизмом, а позже у него развилось психическое расстройство. Врачи рекомендовали круглосуточное наблюдение. «Мне прямо сказали: ему нужно постоянное наблюдение. Дома был младший сын, а старшему в приступах „голоса“ приказывали причинить ему вред», — вспоминает Марина. Подросток поступил в учреждение в декабре 2021 года. Весной 2022-го мать забрала его на лечение, летом вернула. Но вскоре заметила ссадины и следы травм на теле. «Я сказала: если к детям применяют силу, буду обращаться в правоохранительные органы», — говорит она. Встречу с руководством назначили на середину июля, но 7 июля подросток умер. Что показала экспертиза Согласно заключениям экспертов, за несколько дней до смерти подросток получил тяжелую травму головы. При отсутствии медицинской помощи развился отек мозга. В день трагедии во время психотического приступа сотрудники смены зафиксировали его ремнями и подручными средствами. Когда началась рвота, рядом никого не оказалось. «Его заметили уже мертвым», — говорит мать. Скорая помощь прибыла в 21:28 и после реанимационных действий констатировала биологическую смерть.

Уголовные дела и показания детей В октябре управление СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников учреждения. Их обвиняют в незаконном лишении свободы подростка и оказании небезопасных услуг, из-за которых несовершеннолетний погиб. Подопечные центра рассказали следствию о побоях и жестоком обращении. Их психическое состояние признали удовлетворительным, показания сочли достоверными. «Дети подтвердили, что были истязания и побои. Сейчас следствие устанавливает, кто именно это делал», — рассказала Марина. «Я хочу, чтобы виновные ответили» Мать погибшего подростка говорит, что намерена добиваться справедливости. «Мой ребенок умер не просто так. Я хочу, чтобы виновные ответили и чтобы с другими детьми такого больше никогда не произошло», — говорит она. По ее словам, судебные слушания продолжаются, а следствие рассматривает новые эпизоды возможного насилия в учреждении.