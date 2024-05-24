«Дыра в машине». Водитель иномарки устроил стрельбу в пробке в Подмосковье

В подмосковном городе Красногорске водитель Mercedes выстрелил из пистолета в другую машину, которая не уступила ему место в пробке. Пострадавший водитель Руслан Киселев в беседе с 360.ru поделился подробностями дорожного конфликта, отметив, что чудом не пострадал.

Расстрелял машину в пробке

«Я не пострадал. Машина только пострадала. Ну и честь моих родителей, про которых он сказал некультурные слова. Конечно, у меня нервный срыв был, паника. Сами понимаете, не каждый день в тебя стреляют», — признался он.

Киселев рассказал, что дорожный конфликт произошел на Новорижском шоссе 23 апреля. Он тогда час простоял в пробке по дороге в Нижний Новгород.

«С полосы для поворота направо подъехал этот гражданин на „Гелендвагене“ и резко захотел встать в эту полосу. Пробка длинная, а он за секунду решил по-быстрому. Я его не пустил. Ему это не понравилось», — пояснил он.

Позже мужчина подъехал к нему с левой стороны, открыл окно и начал кричать.

«Он вперед проехал, перегородил мне дорогу, остановил свой „Гелендваген“, выбежал из машины, начал кричать, угрожать, руками махать», — рассказал собеседник 360.ru.

Он добавил, что достал телефон и сделал вид, что снимает все на камеру. Неадекват успокоился, прыгнул в машину и поехал дальше.