«Дыра в машине». Водитель иномарки устроил стрельбу в пробке в Подмосковье
Водитель Mercedes устроил стрельбу в пробке в Подмосковье
В подмосковном городе Красногорске водитель Mercedes выстрелил из пистолета в другую машину, которая не уступила ему место в пробке. Пострадавший водитель Руслан Киселев в беседе с 360.ru поделился подробностями дорожного конфликта, отметив, что чудом не пострадал.
Расстрелял машину в пробке
«Я не пострадал. Машина только пострадала. Ну и честь моих родителей, про которых он сказал некультурные слова. Конечно, у меня нервный срыв был, паника. Сами понимаете, не каждый день в тебя стреляют», — признался он.
Киселев рассказал, что дорожный конфликт произошел на Новорижском шоссе 23 апреля. Он тогда час простоял в пробке по дороге в Нижний Новгород.
«С полосы для поворота направо подъехал этот гражданин на „Гелендвагене“ и резко захотел встать в эту полосу. Пробка длинная, а он за секунду решил по-быстрому. Я его не пустил. Ему это не понравилось», — пояснил он.
Позже мужчина подъехал к нему с левой стороны, открыл окно и начал кричать.
«Он вперед проехал, перегородил мне дорогу, остановил свой „Гелендваген“, выбежал из машины, начал кричать, угрожать, руками махать», — рассказал собеседник 360.ru.
Он добавил, что достал телефон и сделал вид, что снимает все на камеру. Неадекват успокоился, прыгнул в машину и поехал дальше.
Я вперед чуть проезжаю, он с левой стороны равняется со мной и в этот момент стреляет в меня. Я испугался, поскольку пробка, дальше не уедешь. Остановился, сижу в машине.
По его словам, он не сразу понял, что тот стрелял из настоящего пистолета. Поехал дальше и только в Ногинске, где заехал на заправку, увидел дыру в водительской двери.
«Мне после этого стало плохо, понимая, что если бы он взял на 15 сантиметров выше, то попал бы уже в меня. И какие были бы последствия, я не знаю», — добавил он.
Откупиться не выйдет
Киселев отметил, что девушки на заправке привели его в чувство. Он вызвал полицию, которая приехала и все оформила, но потом все затихло. С ним связались после того, как он выложил видео в соцсетях.
«Зато как предал общественной огласке, уже связались и полиция, и следственный комитет, и депутаты. Все, кому не лень. Мне главное, чтобы на тормоза не спустили», — подчеркнул мужчина.
Он отметил, что стрелявший в него водитель до сих пор спокойно гуляет на свободе, звонит ему, желая откупиться, но Киселев намерен добиться наказания.