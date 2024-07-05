Двойное убийство в гостях. Кладовщица отравила коллег и похитила начальницу в Краснодаре

Жительница Краснодара стала фигуранткой дела о двойном убийстве и похищении. По данным следствия, женщина расправилась с двумя коллегами и насильно удерживала в квартире начальницу. Приятельница одной из погибших в беседе с 360.ru призналась, что не может поверить в случившееся. Что должно было произойти, чтобы пойти на подобное — понять такое немыслимо, подчеркнула она.

Заставила коллег выпить неизвестные таблетки

По информации Shot, в тяжких преступлениях обвинили кладовщицу местного хлебозавода. Вечером 3 июля она приехала домой к завскладом и застала у нее еще одну коллегу. Запугав женщин игрушечным пистолетом, преступница заставила их выпить неизвестные таблетки, рассказал источник Telegram-канала.

Через некоторое время в эту квартиру приехала их руководитель. Там она обнаружила тело одной из погибших. В этот момент обвиняемая напала на нее, стала угрожать и не давала покинуть дом.

Полицию на место вызвал сын начальницы. Он знал, куда поехала мать, и беспокоился, что та перестала выходить на связь. Тогда молодой человек выдвинулся за ней — на улицу Снесарева. Приехав на место, услышал крики матери из-за двери и сразу обратился к правоохранителям, пояснили в региональном СУ СК.

Прибывшие по вызову полицейские попали в квартиру и там нашли тело второй жертвы кладовщицы.