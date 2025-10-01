Сегодня 17:23 Дорога к черному храму. В чем суть скандального дела подмосковной ведьмы Алены Полынь 0 0 0 Фото: Mary Evans Pictrure Library / www.globallookpress.com Криминал

История ведьмы из Подмосковья Алены Полынь (настоящее имя Елена Суликова) вышла на финишную прямую — маг прославилась на всю страну в 2024-м году, когда ей предъявили обвинение в экстремизме. Что грозит хозяйке «университета магии» и магазина «АХогвартс» — в материале 360.ru.

«Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь сама назвала себя ведьмой и на протяжении нескольких лет торговала курсами через сайт «Империя сильнейших ведьм». Через видеозвонки она проводила обряды и посвящала одержимых оккультизмом в маги. Когда женщину задержали, журналистка сайта kp.ru приобрела «услугу» за пять тысяч рублей — за эти деньги помощница Суликовой прочла под горящую свечу несколько стишков. Похожие обряды, якобы выводящие клиенток на другой уровень, стоили в несколько раз дороже.

Задержание Алены Полынь С «магическим» бизнесом задержание Алены Полынь связано не было. Она погорела на другом деле. Однажды через Ивантеевку проезжал общественник Андрей Ковалев, который увидел магазин с занимательным названием: «Международный университет магии и колдовства АХогвартс». За дверью Ковалев обнаружил амулеты и книги. Общественник снял на видео фигурки дьявола и издания сомнительного содержания, после чего обнародовал ролик в Сети. Тогда и разгорелся скандал. Владелицей магазина оказалась Полынь. Странная торговая точка заинтересовала СК и прокуратуру — в одной из книг Алены обнаружили призыв к экстремизму. «Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви», — заявили в СК. Суликову задержали в июне 2024 года, суд отправил ее в СИЗО. При этом пока ведьма была под арестом, ее бизнес продолжал работать. «Магия для меня никогда не была способом разбогатеть… Я всегда считала и считаю, что человек должен быть богатым изнутри… Вы должны понимать, это мой новый этап жизни», — заявила Полынь через своего адвоката прямиком из изолятора.

Дело Алены Полынь в суде Дело Полыни поступило в Ивантеевский суд. Сразу после задержания в некоторых СМИ появились сообщения, что Суликова могла скрывать от государства налоги, но правоохранители нарушений не выявили. По делу об экстремизме фигурантка не признала вину. На днях состоялось первое предварительное заседание суда — процесс может растянуться до полугода. По статье об экстремизме Алене грозит от 300-600 тысяч рублей штрафа до шести лет реального срока. По статье о публичных призывах к экстремизму — принудительные работы или до пяти лет колонии. Адвокат Александр Карабанов заявил kp.ru, что Полынь получит реальный срок — три-четыре года лишения свободы. «Вину она ведь не признала — то есть, досудебное соглашение не заключала и не раскаялась. Одной из целей наказания является исправление человека. Тут же мы видим, что исправления нет. Лично я считаю, что процессы по таким делам должны быть образцово-показательными», — отметил юрист.