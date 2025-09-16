Прокуратура Пушкино направила в суд дело об экстремизме в отношении автора книги

Прокуратура Пушкинского округа утвердила обвинительное заключение по делу 45-летней местной жительницы. Ее обвиняют в разжигании ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства, а также в призывах к экстремистской деятельности.

По данным следствия, с 2020 по 2023 годы женщина под псевдонимом «Алена Полынь» написала книгу «Мое имя Полынь». В ней, как считают эксперты, содержатся оскорбления в адрес священнослужителей традиционных религий, угрозы и призывы к насилию.

Автор обратилась в издательство, которое выпустило около 200 экземпляров книги. Позже они появились в продаже на маркетплейсе. Экспертиза подтвердила, что в тексте есть призывы к экстремизму.

Свою вину женщина не признала. Дело передали в Ивантеевский городской суд.