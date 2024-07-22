«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Знакомая матери из Каменска-Уральского заявила, что она душила сына из мести

Душившей сына жительнице города Каменска-Уральского вернули изъятых детей, несмотря на уголовные дела и передачу ребенка под опеку бабушке. Знакомая агрессивной матери рассказала 360.ru, что своим поступком она хотела вынудить сбежавшего сожителя вернуться в семью.

Девушка подтвердила, что причиной поступка стала месть и попытка вынудить сожителя вернуться в семью. По крайней мере, именно так героиня видео объяснила произошедшее однокласснице собеседницы 360.ru. По ее словам, видео сняли год назад, но выложили в интернет недавно.

«Когда этот случай произошел год назад, органы опеки забрали у нее детей, в итоге вернули их обратно ей. Сейчас, насколько я знаю, дети с ней находятся. Сегодня моя подруга общалась с ней, она находилась дома, и дети были с ней», — сказала она.

Нормальная, спокойная так-то. <…> Они расстались, он нашел себе новую пассию и не захотел к ней возвращаться. Гулял, тренировался. Не нужна она ему стала.

У свердловчанки кроме сына есть еще старшая дочь. К ней, по словам знакомой, она не проявляла такой агрессии. По крайней мере, люди этого не замечали.

«У нее первый ребенок, дочка старшая. Ну, она вроде не замечалась в этом с дочерью, а когда сына родила, мы вообще с ней не виделись», — рассказала знакомая горе-родительницы.

Кроме отца ребенка у девушки есть мать и бабушка. Собеседница 360.ru уточнила, что девушка работала в ночном клубе, иногда выпивала, в том числе якобы и во время первой беременности.

Уголовное преследование

Видео появилось в интернете в феврале 2024 года, тогда же 22-летнюю мать вызвали на допрос в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Опекуном детей назначили их бабушку, а мать оставили под подпиской о невыезде. В отношении нее возбудили два уголовных дела по статье 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и еще одно, третье — по статье 119 УК России «Угроза убийством».

Региональное управление Следкома сообщило о возбуждении очередного уголовного дела — по части 2 статьи 117 УК России «Истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц». По версии следствия, мать применяла насилие к обоим детям.