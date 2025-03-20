«Дети без него плачут». Жена педагога из Югры, избившего пасынка, раскрыла подробности инцидента

Ребенок, которого отчим избил в поселке Новоаганск Нижневартовского района, чувствует себя нормально и не получил никаких травм. Однако односельчане начали гнобить семью, рассказала 360.ru его мать Марина.

Женщина поделилась, что в момент инцидента была на работе. Она предполагает, что в распространившемся в Сети видео, где муж избил ее ребенка ремнем, запечатлен способ воспитания и наказания мальчика, которого родители поймали на курении. Марина заявила, что ранее таких мер супруг не применял.

«Ребенок у нас курил, и сейчас курит, поэтому муж, может, не выдержал и решил так наказать. Но это один-единственный раз только был за все время, сколько мы живем. Обычно он всегда с ними ласково и любезно общается. Они вместе по всяким мероприятиям ходят, уроки делают. Он отличный человек. Я ничего плохого про него не скажу, потому что я с ним живу и хочу с ним жить. Поступил он некрасиво, конечно, но не надо его осуждать за это. Просто всегда в жизни бывает какой-то нюанс, всякое случается», — сказала она.

Муж лично рассказал Марине о произошедшем. Видео, по ее словам, снимала не она (хотя правоохранители утверждают обратное), а знакомая ее супруга.

«Он сказал, что кто-то выставил это видео в социальные сети. Потом я уже узнала это в школе», — пояснила мать пострадавшего ребенка.

Женщина рассказала, что после случившегося в сторону их семьи стали поступать угрозы.

«Мы не можем выйти на улицу, потому что за нами все ходят по пятам. Мы как-будто отшельники или отбросы общества теперь. Стали поступать угрозы по телефону. Вчера какой-то парень пришел с пивом, представился Лешиным другом и говорит „давай попьем“, а я его вообще не знаю. Со школы с детьми ездим на машине», — пожаловалась Марина.

Мама избитого мальчика добавила, что вся семья ждет скорейшего окончания следственных действий и возвращения супруга домой.

«Дети плачут, хотят, чтобы папа вернулся домой. У них истерики. Сейчас вдвойне ломается их психика. И всем по барабану, никто ничего не слушает, и никто ничего не хочет слушать», — добавила она.

В пресс-службе СК России по ХМАО-Югре сообщили об инциденте накануне. На распространившихся в Сети кадрах видно, как мужчина предлагает пасынку покурить электронную сигарету. Мальчик постоянно отдалялся от отчима, давая ему понять, что не хочет этого делать. Разозлившийся мужчина начал оскорблять ребенка и материться, а в какой-то момент взял ремень и избил пасынка по спине.

Местные жители сообщили 360.ru, что избивший пасынка мужчина работает методистом во дворце культуры «Геолог» и ведет занятия для детей в театральном кружке. По их словам, он регулярно грубо обращался с детьми и имел проблемы с алкоголем.