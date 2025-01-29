Держали на цепи и в яме? Жительницу Кунгура осудили за насилие над опекаемыми детьми

Семейная пара с тремя родными и шестью опекаемыми детьми предстала перед судом Кунгура в Пермском крае. С рассказом о жестоком обращении выступила выросшая в доме семьи воспитанница. Ее показания подтвердили другие дети, но новым опекунам они признались, что оговорили принявшую их семью. В истории разобрался 360.гu.

Полный дом детей

Дмитрий и Зоя из Кунгура воспитывали своих детей, вырастили нескольких опекаемых, но никогда не думали, что одна из воспитанниц доведет их до уголовного дела. Она появилась в семье последней и начала устанавливать свои порядки.

В комментарии 360.ru Дмитрий рассказал, что девочка оказалась очень сложной и никого не слушалась. По его словам, ей запрещали курить, но она все равно делала все по-своему. Мать Зои отметила, что на ребенка плохо повлиял старший брат, который регулярно ее навещал.

«Я им сразу говорила, сдайте ее обратно, она неблагонадежная. У нее даже заточку находили и к брату она постоянно по ночам убегала», — добавила собеседница 360.ru.

По словам Дмитрия, остальные опекаемые дети состояли на учете у психиатра.