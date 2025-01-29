Держали на цепи и в яме? Жительницу Кунгура осудили за насилие над опекаемыми детьми
Осужденная за насилие над опекаемыми детьми жительница Кунгура подала апелляцию
Семейная пара с тремя родными и шестью опекаемыми детьми предстала перед судом Кунгура в Пермском крае. С рассказом о жестоком обращении выступила выросшая в доме семьи воспитанница. Ее показания подтвердили другие дети, но новым опекунам они признались, что оговорили принявшую их семью. В истории разобрался 360.гu.
Полный дом детей
Дмитрий и Зоя из Кунгура воспитывали своих детей, вырастили нескольких опекаемых, но никогда не думали, что одна из воспитанниц доведет их до уголовного дела. Она появилась в семье последней и начала устанавливать свои порядки.
В комментарии 360.ru Дмитрий рассказал, что девочка оказалась очень сложной и никого не слушалась. По его словам, ей запрещали курить, но она все равно делала все по-своему. Мать Зои отметила, что на ребенка плохо повлиял старший брат, который регулярно ее навещал.
«Я им сразу говорила, сдайте ее обратно, она неблагонадежная. У нее даже заточку находили и к брату она постоянно по ночам убегала», — добавила собеседница 360.ru.
По словам Дмитрия, остальные опекаемые дети состояли на учете у психиатра.
Приговор по показаниям
В конце октября 2023 года дети убежали из дома. Их начали искать органы опеки, а когда нашли, то несовершеннолетние рассказали им о насилии, которое они пережили.
Представляющая интересы Дмитрия и Зои адвокат Наталья Гаевская уточнила, что опекуншу обвинили по 38 эпизодам истязания и незаконном лишении свободы. За это она получила пять лет и шесть месяцев колонии. Своей вины она не признала.
«Зоя говорит, что девочка имеет неприязненное отношение к ней и считает, что она заставила говорить неправду и других опекаемых детей», — пояснила защитница.
Адвокат подчеркнула, что в суде допрашивали только эту девушку, которую признали пострадавшей. Сейчас она уже совершеннолетняя. Остальных детей на заседание не вызывали и обошлись только зачитыванием их показаний, которые они дали следователям.
Также есть показания нового опекуна трех малолетних детей, которые были на воспитании у Зои. Он говорит, что дети ему рассказали, что они все наврали. Но суд во внимание это заявление не принял.
Наталья Гаевская
адвокат
Она добавила, что в деле Дмитрия только один эпизод, в котором опекаемая рассказала, что ее держали на цепи и опускали в яму. На основании этих показаний суд приговорил опекуна к трем годам условно.
Приговор в силу пока не вступил. Гаевская подала жалобу в апелляционную инстанцию, которая назначила серию заседаний.
«Я считаю, что дело не доказано на основании тех показаний, которые исследовались. Но позиция защиты не всегда совпадает с мнением коллегии», — отметила адвокат.
При этом она заявила, что перспектив к пересмотру или отмене приговора не видит.