Сжег девочку и расправился с мужчиной. Что известно об убитом на Рублевке бандите

На Рублевском шоссе в Москве произошла перестрелка между оперативниками и двумя бандитами. Одного из злоумышленников ликвидировали, второго удалось поймать. Подробности — в материале 360.ru.

Перестрелка на Рублевке 3 февраля Двое мужчин похитили человека и убили его, жертвой также мог стать таксист, подвозивший бандитов в Москву. Во время поимки 3 февраля преступники открыли огонь — правоохранители застрелили одного из злоумышленников. Похитителями оказались 39-летний Алексей Ланчиков и 41-летний Михаил Леонтьев. Последний погиб. «При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с федеральным законом „О полиции“ применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Правоохранители устанавливают другие эпизоды преступлений фигурантов.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о Михаиле Леонтьеве Погибший бандит — рецидивист, его судили несколько раз, но он все равно вышел на свободу. Подробно о нем в комментарии 360.ru рассказала жительница Пензы. «Это существо убило моего одноклассника в 2014 году. В 2015-м суд приговорил его к 23 годам лишения свободы. Он многократно подавал жалобы, но вышестоящие суды оставляли приговор без изменения (все это вы можете отследить на сайте Пензенского областного суда)», — сообщила она. Злоумышленник должен был выйти на свободу только в 2038 году, но в 2022-м подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и ушел на СВО. После шести месяцев на спецоперации Леонтьеву погасили судимость.

И вуаля, убийца-рецидивист на свободе. Найдите еще в интернете про Ирину Алешину, 2009 год, девочку убили, подожгли в лесополосе Пензы. Леонтьеву тогда дали один год с небольшим как сокрывателю преступления, хотя он снял с девочки золото, облил бензином и поджог. жительница Пензы

Тогда вину на себя взял второй мужчина.

Фото: РИА «Новости»

«Но мы знаем, что это Леонтьев ее убил. По федеральным каналам передачи были про убийства, совершенные Леонтьевым в 2014 году. В 2009–2010 годах „Битву экстрасенсов“ про Ирину снимали, и все в один голос сказали, что тот, кто сидит, не убивал», — добавила жительница Пензы. После первого срока Леонтьев женился, после назначения срока в 23 года супруга подала на развод. У бандита остался сын. «После освобождения и возвращения с СВО он жил в Пензе. Я даже больше скажу: в какой-то школе учителем работал. После СВО местные каналы его показывали как героя, но после звонков родственников и близких погибших от его рук видео удалили», — заключила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Что известно об Алексее Ланчикове Не исключено, что задержанный Ланчиков тоже имел судимость. В 2011 году мужчина с такими же именем и фамилией просил об условно-досрочном освобождении, иск удовлетворили. В 2023-м Алексей Ланчиков добивался, чтобы Первомайский районный суд Пензы заменил ему неотбытую часть наказания на более мягкий приговор, но судья отказала.