Операцию по задержанию двух опасных преступников провели на Рублевке в Москве
Правоохранители в одном из домов на Рублевском шоссе столицы провели операцию по задержанию двоих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления в Пензенской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
«Фигурантам инкриминируется похищение мужчины в городе Пензе 29 января… впоследствии заложник был убит», — отметила она.
Волк обратила внимание, что при задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, поэтому пришлось применить табельное оружие.
Один из подозреваемых получил смертельные ранения, второго задержали.
Ранее полицейские применили оружие при задержании водителя в Подмосковье.