Вооруженные грабители напали на семью россиян в Грузии

Вооруженные грабители напала на семейную пару из России в горах Грузии. Об этом сообщило информационное агентство «Интерпрессньюс».

Нападение произошло в селе Накра Местийского муниципалитета, расположенном на популярном туристическом маршруте.

Грузинское МВД уже начало расследование, возбудив уголовное дело по статьям о грабеже и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Правоохранители разыскивают двух молодых мужчин, подозреваемых в вооруженном нападении.

Грузинский телеканал «Мтавари» сообщил об обнаружении машины семейной пары и установлении местонахождения женщины, но ее супруг пока числится пропавшим без вести.

В конце 2024 года вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил о снижении спроса на отдых в Грузии на 15%, отметив, что на это повлияли политические протесты и столкновения с полицией, происходящие в этой стране. Новых бронирований не было, но люди не отказались от уже оплаченных туров в декабре и на новогодние праздники.