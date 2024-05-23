Дело убийцы абитуриенток АлтГТУ ушло в суд. Что известно о «барнаульском маньяке»

Дело Манишина об 11 убийствах направили в суд в Алтайском крае

Уголовное дело «барнаульского маньяка» об убийствах 11 женщин направили в суд в Алтайском крае. Среди жертв преступника были в том числе абитуриентки АлтГТУ, которым он обещал помочь с поступлением.

Фигурант дела — 53-летний житель села Шадрино Виталий Манишин. Его обвинили в преступлениях по статьям об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием (п. «е» ст. 102 УК РСФСР) и убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление (п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в региональном СУ СК.

Кем работал Манишин

Известно, что в 90-х Манишин окончил Алтайский государственный аграрный университет, а потом стал работать главным ветеринаром в Шадрине.

Вскоре стал директором совхоза, избирался депутатом, позже занял пост главы администрации Шадринского сельсовета и успел поработать заместителем главы администрации Калманского района, уточнило NGS22.ru.

Одна из сельчанок рассказала изданию, что для жителей Манишин всегда был серой мышью и не казался какой-то важной фигурой в администрации. Другой местный житель также отметил, что мужчина никогда ничем не выделялся.

«Ничем не приметный, простой мужик. <…> В тихом омуте черти водятся», — констатировал он.