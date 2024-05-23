Дело убийцы абитуриенток АлтГТУ ушло в суд. Что известно о «барнаульском маньяке»
Дело Манишина об 11 убийствах направили в суд в Алтайском крае
Уголовное дело «барнаульского маньяка» об убийствах 11 женщин направили в суд в Алтайском крае. Среди жертв преступника были в том числе абитуриентки АлтГТУ, которым он обещал помочь с поступлением.
Фигурант дела — 53-летний житель села Шадрино Виталий Манишин. Его обвинили в преступлениях по статьям об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием (п. «е» ст. 102 УК РСФСР) и убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление (п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в региональном СУ СК.
Кем работал Манишин
Известно, что в 90-х Манишин окончил Алтайский государственный аграрный университет, а потом стал работать главным ветеринаром в Шадрине.
Вскоре стал директором совхоза, избирался депутатом, позже занял пост главы администрации Шадринского сельсовета и успел поработать заместителем главы администрации Калманского района, уточнило NGS22.ru.
Одна из сельчанок рассказала изданию, что для жителей Манишин всегда был серой мышью и не казался какой-то важной фигурой в администрации. Другой местный житель также отметил, что мужчина никогда ничем не выделялся.
«Ничем не приметный, простой мужик. <…> В тихом омуте черти водятся», — констатировал он.
Убийство девушки в 1989 году
По данным предварительного следствия, в сентябре 1989 года Манишин отдыхал с друзьями на остановке в селе Зеленая Дубрава. Там они познакомились с 17-летней девушкой и уговорили не уезжать из села, а остаться отдыхать вместе с ними.
Девушка согласилась, тогда компания отправилась на окраину села распивать спиртное. Оставшись наедине с новой знакомой, Манишин попытался ее изнасиловать, а получив отпор, задушил. Тело убийца закопал неподалеку от места расправы.
Дело долгое время оставалось нераскрытым, хотя при первоначальных следственных действиях специалисты опросили компанию молодых людей, в том числе и Манишина, с которыми погибшую видели в последний раз.
Новые эпизоды убийств и признание
Когда следователи вновь вернулись к материалам вместе с коллегами из полиции и аналитической группой по раскрытию преступлений прошлых лет, было принято решение о дополнительных оперативных и следственных действиях, повторных опросах свидетелей, уточнила помощник руководителя регионального СУ СК по информационному взаимодействию Ольга Чеснокова.
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Среди жертв этих 10 преступлений были пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Всем им было 16-17 лет.
Обещал решить вопрос с поступлением или работой
Фигурант дал признательные показания и написал явку с повинной, подчеркнула Чеснокова.
На допросах и при проверках показаний на месте он подробно рассказал о преступлениях и показал места сокрытия тел, обнаруженных еще в прошлые годы в Калманском районе. По одному из эпизодов в месте, о котором рассказал Манишин, нашли костные останки 16-летней абитуриентки (ранее оно было неизвестно следствию).
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Обманом преступник убеждал жертв сесть к нему в машину, а потом увозил в безлюдные места, насилован в салоне ВАЗа, потом душил руками, брючным ремнем или ремнем безопасности
Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела погибших Манишин прятал в лесополосе.
Кроме того, следователи установили, что в июне 1999-го мужчина расправился с 22-летней абитуриенткой вуза, приехавшей из Тувы, а в июле 2000-го — с 17-летней девушкой, собиравшейся поступать в средне-специальное учебное заведение.
Чтобы втереться в доверие, он использовал ту же схему, потом вывозил за пределы Барнаула, где насиловал и душил.
Также удалось установить причастность Манишина к изнасилованиям и убийствам двух женщин в 1999 году. Обе пытались устроиться на работу в учебные заведения.
А в июле 2000-го обвиняемый познакомился с 53-летней матерью абитуриентки, пообещав решить вопрос с поступлением дочери в обмен на вознаграждение. Получив девять тысяч рублей, он убил жертву, задушив веревкой.
Объем уголовного дела составил 69 томов, отметила Чеснокова. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.