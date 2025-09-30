Сегодня 10:14 Чеченскому подростку дали срок за драки в Москве. Почему за него заступился Кадыров 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

Савеловский суд вынес приговор по уголовному делу 15-летнего Муслима Мурдиева, обвиняемого в грубом нарушении общественного порядка с нападением на прохожих. При этом юноша уверяет, что сам стал жертвой.

Что известно о деле Муслима Мурдиева События на Ходынском поле происходили еще в октябре 2023 года. В 2025-м дело дошло до ожидаемого финала. Муслим стал обвиняемым в массовых нападениях на прохожих в Москве. По данным следствия, чеченский подросток был членом хулиганской группы — ребята намеренно задирали сверстников на улицах и избивали их. Сам Мурдиев утверждает, что это не так. «Мне угрожали ножом, повалили на землю, я оказался один против троих. А вменяют мне группой лиц по предварительному сговору, хулиганство. В этой истории избили меня. Будем говорить как есть», — рассказывал подсудимый.

Запутанная история Известно, что школьник часто гулял с друзьями в районе Ходынского поля. В Сети в какой-то момент начали распространять видео, на которых якобы запечатлели Муслима и его команду. На записях одни избивали, а другие стояли рядом. На снимках все «не хулиганы» почему-то были в скрывающих лицо масках. Следователи уверяли, что установили все обстоятельства нападений и получили показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий. Но у защиты подростка были свои доводы.

Мурдиев Муслим не виновен вообще ни в одном эпизоде. Мы провели свое следствие, мы разговаривали со свидетелями, те, кто там был, тоже обвиняемые, они подтвердили, что Мурдиев Муслим оказался случайно на этом месте. И он ни в одной драке участия не принимал. Мансур Солтаев уполномоченный по правам человека Чечни

Другие земляки подростка поддержали это заявление и обвинили следствие в некомпетентности. Группа поддержки Муслима уверяла, что его нет на записях, как и нет никаких доказательств участия в драках. «Они говорят, что у них есть видеозаписи. Почему они не показывают людям? Говорить я тоже могу что угодно, а показать надо людям, если есть», — заявил один из земляков. Следствие показало видео. На кадрах видно человека, очень похожего на Муслима. И он действительно участвует в драке. Голоса за кадром принадлежат не потерпевшей стороне. Дядя школьника считает, что племянник не мог участвовать в нападениях, а если с кем-то и подрался, то это провокация. «Сам дерущийся, я считаю, не виноват. Во всех октагонах и так далее ММА, когда дерутся, все кричат, весь зал кричит. Это что, группа лиц? Нет!» — возмущался родственник парня

Какой приговор вынесли Муслиму Мурдиеву Суд в Москве приговорил 15-летнего Муслима к одному году и 11 месяцам колонии, а также к двум годам домашнего ареста. Трое его приятелей получили от 1,5 до трех лет. «Мы считаем, что два года домашнего ареста — это уже достаточно суровое наказание в таком возрасте. В деле очень много нарушений. Например, нам отказали в допросе свидетелей и проведении очной ставки. За время действия меры пресечения мальчик приобрел порок сердца», — заявил один из адвокатов подростка в беседе с «Коммерсантом». За школьника ранее публично заступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что председатель СК России Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах» и не знают, что происходит в стране, и что правоохранительные органы не выполняют задачи, поставленные перед ними президентом Кадыров выразил уверенность, что никакого наказания в отношении Мурдиева не последует и подростка освободят.