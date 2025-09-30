Подросток из Чечни, за которого заступился Кадыров, получил срок за массовые драки в Москве

В Москве вынесли приговор пяти подросткам по делу об избиении прохожих. Несовершеннолетние отправятся за решетку на сроки от одного года 11 месяцев до 3,5 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

За одного из обвиняемых ранее вступался глава Чечни Рамзан Кадыров, 14-летний Муслим Мурдиев получил один год и 11 месяцев.

«Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от одного года 11 месяцев до 3,5 года. Фигуранты взяты под стражу в зале суда», — рассказали в ведомстве.

Массовая драка с избиением прохожих в парке на Ходынском поле произошла в 2023 году. Группа подростков спровоцировала конфликт, который перерос в драку. Несовершеннолетних нашли и задержали, после им предъявили обвинения.

«В ходе расследования уголовного дела допрошены более 30 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз. Расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную многоэпизодностью преступлений, большим количеством потерпевших, свидетелей и обвиняемых, которые являются несовершеннолетними», — сообщили в следственном комитете.

Кадыров заступился за юного чеченца. Он обвинил следственные органы и полицию, что они не разобрались в инциденте и без оснований арестовали несовершеннолетнего.