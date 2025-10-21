«Был вежливый, но странный». Внук жестоко убил 84-летнюю бабушку в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 22-летнего студента по подозрению в жестоком убийстве своей бабушки. Молодой человек бродил с окровавленным ножом по подъезду, пугая жильцов, пока его не скрутили полицейские.

Душераздирающий крик и кровь на стенах

Вечером в понедельник, 20 октября, полиции Приморского района сообщили, что в подъезде дома 18/5 на Новосибирской улице ходит юноша с ножом в руках и в невменяемом состоянии.

«На стенах подъезда кровь, а на лестничной клетке лежит в крови его бабушка», — заявили в Питерском следкоме.

Задержанный молодой человек ничего внятно объяснить не смог. Полицейские вызвали психиатрическую бригаду, которая его забрала. На месте расправы нашли и изъяли несколько ножей и шприцы. Полиция передала материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Внук-студент часто навещал свою бабушку, но не жил с ней. Об этом в беседе с 360.ru рассказали соседи убитой пенсионерки.

«Парень был тихий, спокойный, вежливый, но какой-то странный», — отметила Мария.

Два года назад соседи стали свидетелями нервного срыва внука: он выскочил из квартиры, катался по лестнице и кричал. Парня увезла скорая.