«Был вежливый, но странный». Внук жестоко убил 84-летнюю бабушку в Петербурге
В Петербурге студента заподозрили в убийстве бабушки
В Санкт-Петербурге полиция задержала 22-летнего студента по подозрению в жестоком убийстве своей бабушки. Молодой человек бродил с окровавленным ножом по подъезду, пугая жильцов, пока его не скрутили полицейские.
Душераздирающий крик и кровь на стенах
Вечером в понедельник, 20 октября, полиции Приморского района сообщили, что в подъезде дома 18/5 на Новосибирской улице ходит юноша с ножом в руках и в невменяемом состоянии.
«На стенах подъезда кровь, а на лестничной клетке лежит в крови его бабушка», — заявили в Питерском следкоме.
Задержанный молодой человек ничего внятно объяснить не смог. Полицейские вызвали психиатрическую бригаду, которая его забрала. На месте расправы нашли и изъяли несколько ножей и шприцы. Полиция передала материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Внук-студент часто навещал свою бабушку, но не жил с ней. Об этом в беседе с 360.ru рассказали соседи убитой пенсионерки.
«Парень был тихий, спокойный, вежливый, но какой-то странный», — отметила Мария.
Два года назад соседи стали свидетелями нервного срыва внука: он выскочил из квартиры, катался по лестнице и кричал. Парня увезла скорая.
В момент убийства мы слышали душераздирающий крик, вызвали полицию. Когда приехали сотрудники оперативных служб, бабушка лежала вся в крови, но была еще жива. Врачи оказали ей помощь и увезли в больницу, но спасти не смогли. Вечером после нападения наша соседка скончалась в больнице.
Мария
Соседка
Родители юноши приезжали проведать старушку крайне редко, примерно раз в год. Девушки у молодого человека, судя по всему, не было.
«Когда полицейские надели на парня на ручники, он пытался сбежать, не естественно вывернув руки. С ним явно что-то не то. Он здесь ходит с ножом по подъезду. Мы вчера такое пережили, вы не представляете. Боялись нос из квартиры показать», — заключила Мария.
«Любила внука больше жизни»
Другая соседка, Наталья, рассказала историю семьи. Будучи мальчиком внук постоянно жил у дедушки с бабушкой, ходил в детский сад возле дома. Дедушку все уважали, он был председателем совета многоквартирного дома. Супруги жили в трехкомнатной квартире в пятиэтажке на Новосибирской улице.
«Лет 10 назад ее муж умер и всю заботу о бабушке взял на себя ее единственный внук, сын дочери, которого покойная любила без памяти, больше жизни, наверное. Не смотря на возраст, пенсионерка оставалась энергичной, занималась плаваньем», — поделилась Наталья.
Она заметила, что в детстве мальчик выглядел очень милым, но с возрастом его лицо начало меняться в худшую сторону. Собеседница 360.ru связала это с возможными психическими проблемами юноши. Хотя, по заверению соседей, студент не курил и не пил.