Был полицейским — стал нарушителем. За что посадили экс-полковника МВД Захарченко
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, получивший взятки на миллиарды рублей, отбывает наказание в тюрьме, но продолжает попадать в новостные ленты. О том, как бывший полицейский стал нарушителем порядка в ИК-5 и за какие преступления его посадили — в материале 360.ru.
Коррупционный скандал в МВД
Захарченко задержали в 2016 году. Полковник занимал пост замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД. Его обвинили в получении взятки и превышении должностных полномочий, а затем арестовали на два месяца.
Правоохранители нашли в квартире коллеги настоящий клад — заначку с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Объяснить, откуда взялись такие солидные суммы, задержанный не смог.
Он попытался убедить следствие, что деньги не его, а квартира принадлежит сводной сестре. В суде преступник продолжил изображать удивление.
«Обвинение мне непонятно. Считаю его субъективным мнением следствия, которое вообще не основывается на материалах уголовного дела», — процитировал Захарченко «Интерфакс».
За несколько коррупционных эпизодов суд приговорил его к 12,5 года колонии, но позже срок наказания вырос. В мае 2023 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко уже 16 лет тюремного заключения.
Что стало с деньгами
Полученные незаконным путем деньги родственники Захарченко тратили на покупку ювелирных изделий, недвижимости и дорогих аксессуаров, в том числе часов. Родственники взяточника регулярно путешествовали, не скупились на брендовую одежду, обслуживание жилых помещений и машин.
В итоге все конфискованное имущество семьи почти на девять миллиардов рублей обратили в доход государства. После коррупционного скандала гражданская жена вместе с дочерью уехала из России. Ее адвокат Александр Карабанов в беседе с «Интерфаксом» подтвердил, что возвращаться на родину она не планирует.
По информации источников агентства, взятку «астрономического» размера коррупционеру мог дать «король госзаказа» — совладелец «Группы компаний 1520» и член совета директоров «Интерпрогрессбанка» (ИПБ) Валерий Маркелов.
Бизнесмен стал фигурантом дела, и его приговорили к восьми годам тюрьмы строгого режима. Отбыть весь тюремный срок Маркелов не успел — у него обнаружили рак. Взяточника отпустили, он скончался от болезни в июле 2023 года.
Попросился из тюрьмы на СВО
Скандалы вокруг Захарченко не утихли и после того, как он попал в ИК-5 в Мордовии. В 2023 году отбывающий наказание экс-полицейский попросился на СВО. Он направлял обращения в разные инстанции, а когда понял, что это не помогает, отправил запрос президенту Владимиру Путину.
Захарченко настаивал, что может помочь в защите родины, так как у него есть полученный в Чечне боевой опыт. Несмотря на просьбы, подписать контракт с Минобороны ему не удалось.
После этого экс-полицейский стал нарушителем тюремной дисциплины. По данным РИА «Новости», в колонии его характеризуют отрицательно, на него неоднократно накладывались дисциплинарные взыскания. Адвокаты до этого заявляли, что бывший силовик попадал в штрафной изолятор (ШИЗО).