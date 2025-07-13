Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, получивший взятки на миллиарды рублей, отбывает наказание в тюрьме, но продолжает попадать в новостные ленты. О том, как бывший полицейский стал нарушителем порядка в ИК-5 и за какие преступления его посадили — в материале 360.ru.

Коррупционный скандал в МВД

Захарченко задержали в 2016 году. Полковник занимал пост замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД. Его обвинили в получении взятки и превышении должностных полномочий, а затем арестовали на два месяца.

Правоохранители нашли в квартире коллеги настоящий клад — заначку с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Объяснить, откуда взялись такие солидные суммы, задержанный не смог.

Он попытался убедить следствие, что деньги не его, а квартира принадлежит сводной сестре. В суде преступник продолжил изображать удивление.

«Обвинение мне непонятно. Считаю его субъективным мнением следствия, которое вообще не основывается на материалах уголовного дела», — процитировал Захарченко «Интерфакс».

За несколько коррупционных эпизодов суд приговорил его к 12,5 года колонии, но позже срок наказания вырос. В мае 2023 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко уже 16 лет тюремного заключения.