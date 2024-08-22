Сидящий в тюрьме за взятку бывший полковник Захарченко попросился на СВО

Отбывающий наказание за коррупцию бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко попросился в зону СВО. Об этом сообщило издание «Коммерсант» .

Захарченко уже год пытается отправиться на спецоперацию, однако Минобороны пока не отреагировало на его просьбы. Теперь заключенный обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Устно заключенному говорят, что на его счет есть некое „запретное“ распоряжение по линии силовиков. Обращение с просьбой разобраться в сложившейся ситуации осужденный написал теперь на имя верховного главнокомандующего и президента России Путина», — написали в публикации.

У Захарченко есть боевой опыт, который он получил в Чечне. Мужчина отметил, что представители военного ведомства часто приезжали в колонии и давали возможность заключенным подписать контракт с Минобороны. Однако ему этого сделать не позволили.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева подписал контракт с оборонным ведомством РФ, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. Как заявила жена убитого Екатерина, в случае получения ранения или ордена на СВО, дело закроют.