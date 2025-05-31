Сегодня 12:58 Бил и издевался. Девушка из Ялты два месяца пробыла в секс-рабстве 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Криминал

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Желание выйти замуж — заветная мечта многих девушек, обернулась для 24-летней Алены из Ялты настоящим кошмаром. Вместо свадебного торжества и семейного счастья ее на 65 дней заточили в грязной, вонючей лачуге и насиловали.

История произошла в 2018 году. На остановке общественного транспорта девушка встретила мужчину по имени Олег, который пригласил ее к себе домой. Он заверил ее, что влюбился с первого взгляда, хочет семью и детей. «Разговор пошел так, как будто мы уже давно знакомы. Он стал меня звать в гости. Я не соглашалась. Он, прямо как в кино, встал на коленки: „Полюбил с первого взгляда! Выходи за меня замуж!“ Олег показался мне таким добрым и хорошим. Как будто затмение на меня какое нашло, и я пошла», — рассказала Алена (имя изменено). Как сообщил сайт kp.ru, пара обошла газовую заправку и направилась вглубь леса. Через сорок минут они оказались у заросшего участка, огороженного высокой сеткой.

Когда я зашла во двор, то он тут же с криком «вот и все!» закрыл на ключ ворота. И я увидела рядом с собой совершенно другого человека. Будто демон в него вселился! Алена

Во дворе были четыре собаки. Одна из них запуталась в цепи. Олег начал кричать на них, бить палкой, а перепуганная девушка стояла и не могла пошевелиться. Повсюду стоял запах разложения. Алена просила мужчину открыть ворота, но он и не думал ее слушать. Затолкал девушку в железный гараж с бетонным полом и кроватью, застланной тряпьем. Там «избранник» заставил девушку раздеться и лечь в кровать. Алена надеялась, что он отпустит ее утром. Но не тут-то было. Мужчина заверял, что теперь это ее дом, а он — ее муж, и Алена обязана его любить.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Издевался над собаками, убивал кошек и давил мышей Олег издевался над девушкой, бил по лицу, потому что не хотела целоваться и отказывалась говорить «люблю». Однажды мучитель, чтобы запугать пленницу, растоптал живого мышонка у нее на глазах. Хозяин жестоко обращался и с собаками: бил палками и железными трубами. Кошек, которые осмеливались проникнуть на его участок, он с силой бросал о дерево. Олег выглядел больным. По ночам его охватывало беспокойство, становилось страшно. Глаза вылезали из орбит, зрачки расширялись до невероятных размеров. Он начинал кричать Алене: «Меня из-за тебя полиция ищет!»

«Будешь гнить заживо. Кричи, ори— никто тебя ненайдет» Но иногда все менялось, и он говорил, что поедет вместе с девушкой к ее маме. Потом грозился наложить на себя руки, если она его бросит. А иногда обещал спустить собак на ее родню и говорил: «Посмотришь, как они будут загрызать твоих родственников». «А чаще грозил: „Привяжу камень к ногам и сброшу в колодец — будешь гнить заживо. Кричи, ори — никто тебя не найдет“, — рассказала девушка. Олег так сообщил Алене, что его сожительница Ирина скончалась буквально за несколько дней до их встречи. И он стал давать девушке донашивать ее одежду. Незадолго до того, как девушку освободили, Олег решил взять на нее кредит.

Говорил, что нужны деньги, чтобы ехать на Украину, в Киев, откуда он родом. Мне кажется, что у Олега не было вообще никаких документов, и вряд ли он куда-то бы смог выбраться. Деньги нужны были на еду и алкоголь, ведь он практически каждую ночь выпивал по два-три пузырька настойки боярышника. Он собирал и сдавал железяки всякие, но, видимо, денег было маловато. Алена

Молитва стала спасением Два месяца Алена провела в изоляции от внешнего мира: без доступа к интернету и телевидению. В гараже не было электричества, и по вечерам она зажигала свечу. Единственным утешением была молитва. Она нашла в гараже Библию и читала ее, когда он уходил. Молилась. Девушка призналась, что однажды она уже была близка к тому, чтобы покончить с собой. Она взяла горсть таблеток — у Олега было много лекарств, — но тут свеча, которая давно уже догорела, внезапно ярко вспыхнула. Рука дрогнула, и таблетки рассыпались.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Олег заставил Алену сказать родным, что она теперь живет с парнем и домой не вернется. Но близкие девушки забили тревогу. Сбежать у Алены не получалось. Мучитель буквально ходил за ней по пятам. Спустя 65 дней заточения девушку освободили полицейские. «Думала, что меня просто ведут убивать — Олег и его двое дружков в штатском. Он мне не раз говорил, что убьет и закопает в лесу, никто и не найдет. Но прислушалась к их разговору и поняла, что двое в штатском — это полицейские!» — рассказала она. Как сообщало издание topnews.ru, мужчина был бывшим зеком. Сестра пропавшей девушки обратилась в полицию. Она не слышала от сестры ничего с 6 августа, и телефон девушки тоже молчал. Оперативники рассматривали различные версии случившегося. Проверяли, не покидала ли девушка границы Крыма. Однако выяснилось, что все это время ее незаконно удерживал в заброшенном доме на трассе Ялта — Севастополь ранее судимый 36-летний местный житель без постоянного места жительства.