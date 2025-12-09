Военные сборы для россиян в запасе: где пройдут, как вручают повестки и что брать с собой

Президент Владимир Путин 8 декабря подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Их точные даты проведения будут объявлены позже. Кто может получить повестку на сборы, как запасников уведомляют об этом, и в каких случаях могут дать освобождение от участия в сборах, разбирался 360.ru.

Указ Путина о военных сборах в 2026 году Военные сборы проводят в России ежегодно. Накануне указ о призыве на них для россиян в запасе в 2026 году появился на сайте официального опубликования правовых актов. «Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов», — говорится в документе за подписью президента. Сборы пройдут: в Вооруженных силах России;

в войсках Росгвардии;

в спасательных воинских формированиях МЧС;

в органах государственной охраны и ФСБ.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Запас и резерв: в чем разница В запас Вооруженных сил зачисляют несколько категорий россиян: уволенных с военной службы. При этом не имеет значения, была она по призыву или по контракту;

не проходивших военную службу из-за отсрочки, освобождения;

тех, кто прошел обучение в военных вузах по программам военной подготовки и в военных учебных центрах;

граждан, прошедших альтернативную гражданскую службу;

женщин с военно-учетной специальностью (ВУС). Резерв при этом формируется из тех, кто находится в запасе. Но запасники и резервисты — не одно и то же. Главная разница между ними в том, что последние дополнительно заключают контракт с Минобороны, по которому они обязуются пребывать в резерве в течение установленного срока.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Резервисты — это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве», — пояснил ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Интересно Резервистов также призывают на специальные сборы, как и на другие военные сборы. Происходит это на основании указа президента. В начале ноября Путин подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона. Резервистов также призывают на специальные сборы, как и на другие военные сборы. Происходит это на основании указа президента. В начале ноября Путин подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона.

До какого возраста можно быть в запасе Максимальный возраст пребывания в запасе зависит от звания и разряда (всего их три, номер разряда указывается в военном билете). Звания до офицерских: первый разряд — до 40 лет, второй — до 50, третий — до 55.

Лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны: первый разряд — до 50 лет, второй — до 55, третий — до 60.

Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов: первый разряд — до 55 лет, второй — до 60, третий — до 65.

У полковников и капитанов 1-го ранга есть только два разряда: первый — до 60 лет, второй — до 65.

Генералы, адмиралы: первый — до 65 лет, второй — до 70. россиян с такими званиями тоже нет третьего разряда нет.

Женщин в запасе относят к третьему разряду: офицеры находятся в запасе до 50 лет, остальные — до 45 лет.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Зачем нужны военные сборы и где их проводят Военные сборы представляют систему учебно-практических занятий для тех, кто находится в запасе. Цель этих мероприятий в поддержании обороноспособности страны через регулярное обновление военных навыков запасников. С началом СВО в российской армии появилось много новой техники, которая кардинально меняет театр боевых действий, поэтому подготовка тех, кто находится в запасе, в последние годы особенно важна.

«Большое значение при призыве на сборы имеют военно-учетные специальности, которые в настоящее время являются особо востребованными. И, естественно, их навыки и подготовка этих людей имеют принципиальное значение. Хотя за все время нахождения в запасе общее время пребывания на сборах не может превышать 12 месяцев», — отметил в беседе с 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Поясняю на примере механика-водителя танка.Произошло перевооружение, танки стали модернизированы. И запаснику с такой ВУС нужно пройти переподготовку и научиться водить этот модернизированный более современный танк. Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО

Сборы проводят на территории воинских частей учебных центров и полигонов и обычно длятся порядка двух месяцев. То есть сначала человек повестку, по повестке прибывает в военкомат, проходит медицинскую комиссию, затем получает командировочное предписание и отправляется в ту часть, в которую он должен прибыть. Там ему выдают форму и определяют место проживания в казарме.

Фото: РИА «Новости»

С собой на сборы стоит взять средства личной гигиены и бритвенные принадлежности, запасное белье и термобелье, полотенца, лекарства, посоветовал Кнутов. Капитан запаса, журналист Александр Теляшев также рекомендует не забывать о мелочах, в том числе о хозяйственном мыле для стирки, тапочках и туалетной бумаге.

«Бытовуха» — важнейшие вещи в процессе боевой учебы, поэтому о ней забывать не следует. И в военкомате обычно предупреждают об этом. Форму вам выдадут уже в части, а с собой надо брать все больше по мелочам», — добавил он в беседе с Lenta.ru.

Не забудьте хотя бы ложку взять. В разных частях всякое бывает, иногда приходится ждать, пока сослуживцы поедят и за ними помоют посуду. И обязательно — сетевой фильтр на несколько розеток. В казарме розеток мало, а телефонов очень много. Александр Теляшев Капитан запаса, журналист

По словам Теляшева, некоторые берут с собой и бытовую технику, например, электрические чайники. Но есть вещи, от которых стоит отказаться. Например, смартфон, так как требованиям безопасности скорее будет отвечать обычный кнопочный телефон.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Подготовку на сборах ведут в соответствии с учебным планом: составляется расписание, включающее и теоретические, и практические занятия непосредственно на полигоне, указывает Кнутов. При этом он обратил особое внимание, что участников сборов по закону не могут отправить в зону боевых действий. Что будет с работой и зарплатой во время сборов По действующему законодательству запасника, которого призвали на сборы, не имеют право уволить, плюс работодатель должен выплачивать ему средний заработок. Эти нормы зафиксированы в части второй статьи шестой № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе». Резервистам, помимо этого, платят ежемесячные выплаты за пребывание в резерве и выплаты за участие в сборах.

Фото: РИА «Новости»

Как запасникам вручают повестку на военные сборы Повестку обязаны доставить запаснику как минимум за 10 дней до даты начала сборов. Это может быть личная передача под роспись, либо отправка заказным письмом через почтовую службу. В электронном виде повестки в этом случае не приходят. Об этом еще в 2023 году предупреждал депутат Госдумы Андрей Красов, подчеркивая, что положения закона об электронных повестках не касаются призыва на военные сборы. Игнорировать повестку без последствий не получится: за неявку без веских оснований запаснику будет грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Кроме того, возможны дополнительные ограничительные меры, включая запрет на выезд за границу и отказ в выдаче кредитов.

Фото: Кошелев Илья/news.ru / www.globallookpress.com

Кого освобождают от военных сборов по закону На сборы по закону не призывают женщин, за исключением тех, у кого есть ВУС, тех, кто проходил альтернативную гражданскую службу, освобожденные от призыва на военную службу и те, у кого есть основания для отсрочки от призыва на военную службу. Также в этом списке: студенты (если форма обучения заочная, освобождение действует только на период сессии и подготовки диплома);

многодетные отцы (с тремя и более детьми до 18 лет, которые живут непосредственно с отцами);

сотрудники Нацгвардии, правоохранительных органов, Государственной противопожарной службы, а также добровольческие формирования Минобороны;

гражданский персонал военных организаций;

рабочие флота (в период навигации), авиации и ж/д- транспорта (обслуживающие перевозки);

работники транспорта и сельского хозяйства (в период посевных и уборочных работ);

педагоги;

граждане, признанные негодными по здоровью;

россияне, пребывающие за пределами страны;

губернаторы, сенаторы, председатели высших исполнительных органов субъектов России.

россияне, у которых есть бронь от органов госвласти, местного самоуправления и организаций на период мобилизации и в военное время; Кроме того, право на освобождение от сборов есть в течение двух лет со дня увольнения в запас (кроме резервистов).