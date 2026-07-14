Сегодня 21:10 Входила на берег «Катюша». История легендарного оружия Победы Военный историк Кнутов: психологический эффект «Катюш» был сильнее, чем огневой Фото: реактивная система залпового огня №Катюша» на Красной площади, Москва, 2015 год. Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE / www.globallookpress.com Эксклюзив

Армия

Ракеты

СССР

Военные

Россия

Оружие

Армия

Великая Отечественная война

Советские войска 85 лет назад впервые применили реактивную систему залпового огня БМ-13, которую прозвали «Катюша». Ее запустили в производство буквально за считаные часы до войны, но уже с первого боевого «напева» установка стала ужасом для захватчиков. Как создали легендарное оружие Победы, чем оно отличалось и почему немцы прозвали ее органом Сталина — в материале 360.ru.

История создания оружия Идея создания реактивных снарядов появилась еще в начале 20-х годов прошлого века. Ученые и инженеры Газодинамической лаборатории, а затем Реактивного научно-исследовательского института разрабатывали ракеты различных калибров и назначения на бездымном порохе. За основу взяли 132-миллиметровые авиационные снаряды, удлинив их и увеличив мощность. Так появился М-13, который сочетал в себе простоту производства и разрушительную силу. Чтобы приспособить технологию для наземных войск, конструкторы создали многозарядную пусковую установку на грузовом автомобиле.

Фото: реактивный снаряд М-13. Военная база / Википедия

В феврале 1941 года Воронежскому заводу имени Коминтерна поручили организовать производство новых машин, получивших индекс БМ-13 — «боевая машина» со снарядами калибра 132 миллиметра. Пришлось серьезно доработать чертежи: упростить направляющие, сделать более удобной систему управления огнем. Летом пять опытных машин показали на полигоне высшему руководству страны. Залпы произвели настолько сильное впечатление, что 21 июня 1941 года, за несколько часов до начала войны, было подписано постановление о принятии БМ-13 на вооружение и развертывании их серийного производства.

Фото: памятник «Катюше» в Восточной Германии. Jürgen Schwarz / www.globallookpress.com

Дебют батареи «Катюш» Первой Отдельной экспериментальной батареей полевой реактивной артиллерии из семи установок БМ-13 командовал капитан Иван Флеров. Именно его подразделение 14 июля 1941 года ударило по захваченной немецкими войсками железнодорожной станции Орша, что неподалеку от Витебска. Ровно в 15:15 Флеров дал команду открыть огонь. Пусковые установки за восемь секунд выпустили 96 реактивных снарядов. Результат был ошеломляющим: станция с вражескими эшелонами и боеприпасами была полностью уничтожена. Через полтора часа батарея нанесла второй удар по реку Оршице, сорвав переправу противника.

Фото: огонь «Катюши», Белоруссия, 1941 год. Архивный снимок / www.globallookpress.com

Правда, часть историков утверждает, что впервые огонь БМ-13 накрыл скопление немецких войск утром на Базарной площади города Рудня. Согласно архивным документам 14 июля 1941-го оккупанты еще не вступили в Оршу. К тому же, там не могло быть их составов: после захвата гитлеровцам приходилось переделывать железнодорожные пути под свой стандарт. А уж через два дня, 16 июля, батарея действительно стерла с лица земли железнодорожную станцию Орша. Но стояли там советские эшелоны, в том числе и цистерны с горючим. Их, по свидетельству очевидцев, уничтожили, чтобы груз не достался врагу.

Фото: реактивный снаряд от «Катюши» батареи капитана Ивана Флерова, найденный у смоленской деревни Корнюшково. Олег Ласточкин / РИА «Новости»

Перепуганные немцы строчили начальству доклады о «батарее с необычным числом орудий», утверждали, что огневой налет похож на ураган и признавались в значительной потере солдат. А красные артиллеристы продолжали успешно бить оккупантов в боях под Рудней, Ельней, Смоленском. Последний бой батарея приняла вечером 6 октября 1941 года. В районе деревни Богатыри бойцы попали в засаду. Расстреляв весь боезапас, они взорвали машины и бились с врагом до последнего патрона, пока все не погибли. За мужество и героизм капитана Флерова посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени.

Фото: Иван Флеров / РИА «Новости»

Как появилось название «Катюша» До сих пор неизвестно, кто изначально окрестил установку «Катюшей». По одной из легенд, после первого залпа по станции Орша кто-то из бойцов запел песню Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского — ту самую, где «выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой». Иные утверждают, что все дело в заводской марке «К» на установке: Воронежский завод имени Коминтерна. Солдаты любили давать оружию имена, а буква «К» связалась с девушкой из песни. Связист Андрей Сапронов, докладывая об успешном ударе батареи Флерова по Рудне, якобы так и сказал: «Катюша спела на отлично» . Кстати, были и другие прозвища, например «Раиса Сергеевна» от аббревиатуры РС — реактивный снаряд. Однако именно лесковое «Катюша» прижилось у солдат и стало именем оружия Победы.

Фото: пусковые установки «Катюши» в битве за Познань, 1945 год / Публичное достояние

«Катюши» в битве при Сталинграде Эффективность первых реактивных снарядов калибра 82 миллиметра, что применяли на Халхин-Голе, была не очень высокая. Их подвешивали под крылья истребителей и использовали как неуправляемые ракеты. Хотя есть данные, что якобы было сбито 13 японских самолетов, рассказал 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Главная особенность снарядов М-13 в том, что они имеют очень высокую разрушительную мощь. Эффект достигается при залпе: когда его производят, накрывается большая площадь. Но поразить одну какую-то конкретную небольшую цель — танк или артиллерийское орудие — залпом «Катюш» было сложно. Юрий Кнутов

Однако к 1944 году точность повысили. Установили специальные крылья, которые закручивали снаряд, что повышало кучность, отметил военный историк. Первоначально такие снаряды создавали для доставки химического оружия, но так как его запретили, использовали для наступательных задач. «Воевали БМ-13 и 19 ноября 1942 года во время Сталинградской битвы. Тогда из-за плохой погоды не могла действовать авиация. Вся нагрузка легла на артиллерию, включая „Катюш“. Сработали замечательно, с тех пор 19 ноября — День ракетных войск и артиллерии», — объяснил Кнутов.

Фото: советские солдаты заряжают «Катюша» во время последнего наступления на Берлин, 1945 год. Архивный снимок / www.globallookpress.com

Централит для «Катюш» Один из компонентов «Катюш» — централит, специальный стабилизатор химической стойкости. Без него порох мог разлагаться и детонировать прямо в пусковой установке. На беду, вещество закупали именно в Германии. После начала войны, разумеется, ни о каких поставках не было и речи, так что количество снарядов было ограничено. Кнутов рассказал, что советские специалисты смогли в кратчайшие сроки разработать аналог. Эвакуированные в Пермский край ученые создали уникальный состав пороха, заменив дефицитный централит на доступный оксид магния. И на заводе № 98 имени С. М. Кирова развернули самое массовое производство ракетных зарядов для «Катюш».

Фото: Пермский пороховой завод, где в военные годы выпускали заряды для «Катюш». Lumaca. / Википедия

Без реактивных систем залпового огня Великую Отечественную войну было бы закончить невозможно, заверил Кнутов. Кстати, в блокадном Ленинграде изготавливали свои типы реактивных снарядов. Они были достаточно крупные, с наконечником, и чем-то напоминали шарик леденца на палочке.

Интересно Советский серийный твердотопливный реактивный снаряд М-28 в народе прозвали «Иван-долбай», или «Ванюша». Применялся он только на Ленинградском фронте. В официальных документах фигурировал как МТВ — «мина тяжелая вращающаяся». Дело в том, что его стабилизация в полете происходила не за счет хвостового оперения, а благодаря вращению снаряда вокруг своей оси. Принцип действия скопировали с трофейных немецких тяжелых реактивных мин Nebelwerfer.

Органы Сталина «Катюши» настолько ужасали немецкие войска, что прознав об их приближении, гитлеровцы сразу готовились покинуть обороняемый район, отметил военный историк. Психологический эффект был сильнее, чем огневой — за особый звук полета ракет оккупанты прозвали «Катюши» органами Сталина. Советские реактивные системы залпового огня пугали не только простых солдат вермахта, но и немецкое командование. К том уже, когда применялись эти орудия, земля в прямом смысле слова дрожала. Было много случаев, когда «фрицы» просто сходили с ума от рева и взрывов, сказал военный историк.

Применение «Катюш» по крупным площадям, железнодорожным станциям, скоплением техники и личного состава всегда давало колоссальный эффект. Процент поражения противника в живой силе и технике был очень большим. Поэтому востребованность «Катюш» была очень высокая. Юрий Кнутов

Немцы пытались захватить советские установки. В конце концов им удалось, но копировать «Катюши» они не стали: посчитали, что точность поражения невысокая, а наносить удары сразу, залпом, невыгодно с экономической точки зрения, объяснил военный историк. Он добавил, что у вермахта был свой реактивный короткоствольный миномет на двухколесной основе, буксировался машиной. Немцы его широко применяли, но дальность действия была гораздо меньше, да и эффективность сильно уступала советским «Катюшам».

Фото: солдаты готовят «Катюшу» к бою. Николай Попов / РИА «Новости»

Факты о «Катюше» Немецкие солдаты боялись «Катюшу» и ненавидели ее лютой ненавистью, называя адской мясорубкой» .

«Катюша» давала двойной психологический эффект: у немецких захватчиков вызывала ужас, а в советских солдат вселяла уверенность в победе.

Внезапность, мощь и мобильность делали «Катюш» эффективным средством как для обороны, так и для наступления. В боях за Берлин участвовало уже 219 дивизионов этих систем реактивного залпового огня.

«Катюш» монтировали на любые подходящие шасси: трофейные, британские и американские грузовики, поставляемые по ленд-лизу. Их устанавливали даже на танки и боевые корабли.

Фото: «Катюши» на шасси американских грузовиков Studebaker во время Будапештской наступательной операции. Анатолий Егоров / РИА «Новости»