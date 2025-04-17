Потомки нацистов убоялись русского парада
До парада Победы на Красной площади еще чуть более трех недель, а западные журналисты уже устроили истерику на тему пресловутого «российского милитаризма». Военный обозреватель и, как сейчас модно выражаться, OSINT-аналитик (анализ по открытым данным) немецкого издания Bild Юлиан Репке, получив в распоряжение кадры подготовки парада где-то под Екатеринбургом, предположил: в этот раз по центру Москвы могут пройти колонны не просто перспективных и новейших образцов российской военной техники, а именно те боевые машины, которые готовы принять или уже принимали участие в боях на СВО.
«На видео в этот раз нет привычной эффектной техники — супертанка „Армата“, огромных ядерных ракет и даже танков времен Второй мировой войны. Вместо этого репетирует техника, которая — пусть и неказистая — реально используется на фронте на Украине. В том числе: шесть боевых танков, оснащенных сетками и средствами РЭБ для борьбы с дронами; похожим образом оборудованные БМП; системы залпового огня „Град“ и „Смерч“ и так далее», — отметил немецкий пропагандист.
Кроме того, Репке поразило присутствие на репетиции армейских мостоукладчиков на базе грузовиков «КамАЗ», автоцистерн, санитарных машин, дронов для разминирования и систем РЭБ — в общем, всего того, что обеспечивает логистику и рутинные задачи российской армии.
«Путин хочет показать на своем параде опытную и готовую к бою армию вторжения, которая прямо с парада может отправиться на фронт в Украине или в Балтию. Если Путин действительно продемонстрирует боеспособные боевые части, это жутко», — заявил в комментарии для Bild эксперт по вопросам безопасности Нико Лангетак.
Репке, в свою очередь, видит в этом демонстрацию силы ВС России и четкий сигнал Европе о том, что оборонная промышленность готова к войне, а армия извлекла уроки из своего опыта на поле боя. Судя по всему, все это вызвало в памяти довольно неплохо осведомленных немецких журналистов аллюзии со знаменитым парадом 7 ноября 1941 года, участники которого действительно сразу после прохождения по Красной площади отправились на фронт.
Что ж, полагаю, общее впечатление западных экспертов не обманывает. Нет, разумеется, ни на какой фронт сразу с парада участники торжеств в честь 80-летия великой Победы направляться не будут. Тут важно другое.
Российская армия за три года СВО действительно получила уникальный боевой опыт, в том числе опыт серьезных побед. Побед над зачастую технически более оснащенным противником (по крайней мере, на начальных этапах), за спиной которого стояла и стоит вся боевая, разведывательная и аналитическая мощь НАТО.
И вот вся эта мощь оказалась бессильна перед смекалкой и боевой выучкой русского солдата.
Важно подчеркнуть: в рамках концепции ядерной войны, в которой нет и не может быть победителей, сформулированной знаменитой американской RAND Corporation еще в конце 60-х годов прошлого века, современные натовские стратеги лелеяли надежду, что в войне обычной, конвенциональной, уж как-нибудь все вместе они с Россией справятся. Скажу больше, многие из них до сих пор так считают и на этой основе строят планы по развязыванию в Европе Большой войны.
А тут на тебе: выясняется, и без ядерного оружия Россия способна не только эффективно противостоять Североатлантическому блоку, но и добиваться весьма ощутимого успеха на поле боя. Похоже, осознание именно этого факта пугает их больше всего.