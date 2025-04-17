Потомки нацистов убоялись русского парада

До парада Победы на Красной площади еще чуть более трех недель, а западные журналисты уже устроили истерику на тему пресловутого «российского милитаризма». Военный обозреватель и, как сейчас модно выражаться, OSINT-аналитик (анализ по открытым данным) немецкого издания Bild Юлиан Репке, получив в распоряжение кадры подготовки парада где-то под Екатеринбургом, предположил: в этот раз по центру Москвы могут пройти колонны не просто перспективных и новейших образцов российской военной техники, а именно те боевые машины, которые готовы принять или уже принимали участие в боях на СВО.

«На видео в этот раз нет привычной эффектной техники — супертанка „Армата“, огромных ядерных ракет и даже танков времен Второй мировой войны. Вместо этого репетирует техника, которая — пусть и неказистая — реально используется на фронте на Украине. В том числе: шесть боевых танков, оснащенных сетками и средствами РЭБ для борьбы с дронами; похожим образом оборудованные БМП; системы залпового огня „Град“ и „Смерч“ и так далее», — отметил немецкий пропагандист. Кроме того, Репке поразило присутствие на репетиции армейских мостоукладчиков на базе грузовиков «КамАЗ», автоцистерн, санитарных машин, дронов для разминирования и систем РЭБ — в общем, всего того, что обеспечивает логистику и рутинные задачи российской армии.

Фото: Репетиция парада Победы, Екатеринбург. Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

«Путин хочет показать на своем параде опытную и готовую к бою армию вторжения, которая прямо с парада может отправиться на фронт в Украине или в Балтию. Если Путин действительно продемонстрирует боеспособные боевые части, это жутко», — заявил в комментарии для Bild эксперт по вопросам безопасности Нико Лангетак. Репке, в свою очередь, видит в этом демонстрацию силы ВС России и четкий сигнал Европе о том, что оборонная промышленность готова к войне, а армия извлекла уроки из своего опыта на поле боя. Судя по всему, все это вызвало в памяти довольно неплохо осведомленных немецких журналистов аллюзии со знаменитым парадом 7 ноября 1941 года, участники которого действительно сразу после прохождения по Красной площади отправились на фронт.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Что ж, полагаю, общее впечатление западных экспертов не обманывает. Нет, разумеется, ни на какой фронт сразу с парада участники торжеств в честь 80-летия великой Победы направляться не будут. Тут важно другое. Российская армия за три года СВО действительно получила уникальный боевой опыт, в том числе опыт серьезных побед. Побед над зачастую технически более оснащенным противником (по крайней мере, на начальных этапах), за спиной которого стояла и стоит вся боевая, разведывательная и аналитическая мощь НАТО. И вот вся эта мощь оказалась бессильна перед смекалкой и боевой выучкой русского солдата.

Важно подчеркнуть: в рамках концепции ядерной войны, в которой нет и не может быть победителей, сформулированной знаменитой американской RAND Corporation еще в конце 60-х годов прошлого века, современные натовские стратеги лелеяли надежду, что в войне обычной, конвенциональной, уж как-нибудь все вместе они с Россией справятся. Скажу больше, многие из них до сих пор так считают и на этой основе строят планы по развязыванию в Европе Большой войны.

А тут на тебе: выясняется, и без ядерного оружия Россия способна не только эффективно противостоять Североатлантическому блоку, но и добиваться весьма ощутимого успеха на поле боя. Похоже, осознание именно этого факта пугает их больше всего.