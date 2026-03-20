Секреты самой знаменитой русской винтовки: как появилась легендарная трехлинейка Мосина

Винтовка Мосина — трехлинейка, «мосинка» — стала символом побед российской и советской армии. С ней воевали русские солдаты в Первой мировой, с ней советские воины гнали фашистскую нечисть до Берлина, из нее били врага снайперы. Удивительно, но появлению этого уникального оружия мы обязаны истории любви.

Поиски винтовки для Российской империи Европейские армии в конце XIX века переходили на бездымный порох и магазинные винтовки малого калибра. У России тогда стояла на вооружении американская винтовка Бердана, но она уже была вчерашним днем, что доказала Русско-турецкая война. Скорострельность стала решающим фактором. Требовалось оружие, позволяющее делать несколько выстрелов подряд без ручной перезарядки. В 1889 году, благодаря гению химика Дмитрия Менделеева, свой бездымный порох появился и у русских. В том же году полковник Николай Роговцев разработал под него 7,62-миллиметровый патрон с пулей в мельхиоровой оболочке. Капсюль к этому добру сделали лишь в 1890 году. Но главное — была нужна подходящая винтовка. Начались смотрины зарубежного оружия. Специальный комитет экспертов проверял французскую винтовку Лебеля, английский вариант British, американскую Krag и австро-венгерскую Mannlicher. Ни один из этих вариантов не показался привлекательным, так что объявили конкурс на создание нужного оружия.

Кто такой Сергей Мосин Сергей Мосин родился в апреле 1849 года в Воронежской губернии в семье отставного подпоручика и местной крестьянки. Отец был выходцем из самых низов русского крестьянства, всего-то нажил — науку в школе кантонистов (что-то вроде Суворовского училища тех времен) и многие годы безупречной службы. Сергей лишился матери в четыре года — она умерла при родах второго сына. После 12 лет начал учиться в Тамбовском кадетском корпусе, а затем поступил в Воронежскую военную гимназию. После отправился в Михайловское артиллерийское училище. Его молодой Мосин окончил с золотой медалью. Летом 1870 года получил чин подпоручика и отбыл к месту службы в Царское Село. Через два года Мосина зачислили в Михайловскую артиллерийскую академию. Ее молодой офицер также окончил с золотой медалью и уже капитаном полевой конной артиллерии был направлен на Тульский оружейный завод.

Как появилась винтовка Мосина Пока Мосин строил карьеру, его овдовевший отец служил у тульских помещиков Арсеньевых. Сын его навещал, и однажды столкнулся с невесткой хозяина поместья — Варварой. И молодой успешный офицер, которого товарищи прозвали «научным сухарем» и «схимником», мгновенно капитулировал от любви с первого взгляда. Его не волновало, что Арсеньева была замужем, воспитывала двух маленьких сыновей и вела затворнический образ жизни. Справив 30-летие, Мосин прибыл в усадьбу и объяснился с возлюбленной. Та ответила взаимностью. Оставалось лишь уладить вопросы с мужем. Влюбленный тут же отправился к нему и предложил мирно дать супруге развод. Получив грубый отказ, Мосин вызвал Николая Арсеньева на дуэль. Но последний накатал жалобу начальству и офицер получил трое суток домашнего ареста. Второй вызов последовал в помещении Дворянского собрания в присутствии множества свидетелей. Муж снова отпраздновал труса и наябедничал. Новый домашний арест длился уже на две недели.

Вот только Мосин не желал отступать. Наконец Арсеньев согласился и заломил колоссальную сумму отступных — 50 тысяч. На эти средства можно было купить имение с землей, несколько домов или роскошный особняк. Такие деньги водились разве что у банкиров, видных купцов, но никак не у военных оружейников. По нынешним временам это несколько десятков миллионов рублей. Конечно, влюбленные могли сбежать и счастливо жить вместе без оформления брака, но Мосин даже помыслить не мог о таком ударе по репутации любимой женщины. Он отчаянно работал, в надежде скопить нужную сумму. Удача улыбнулась только в 1889 году: был объявлен конкурс на новую винтовку. В финал вышли бельгиец Леон Наган и малоизвестный русский капитан.

Хотя винтовка Мосина, в отличие от его конкурента, была сделана буквально «на коленке», обе были довольно хороши. Испытав по 300 ружей каждой системы, эксперты отметили, что у бельгийца вдвое больше задержек патронов, к тому же его конструкция была слишком «сложной для выделки», то есть дорогой. Русское оружие оказалось проще и более надежно. Так Мосин смог выкупить свою любимую через 16 лет после их первой встречи. Сыновей Варвары (а их к тому времени было уже трое) они забрали с собой. Весной 1894 года счастливый офицер получил погоны полковника и должность начальника оружейного завода в Сестрорецке. Там, если верить очевидцам, семья провела лучшие годы. Умер Мосин в 52 года в чине генерал-майора полевой пешей артиллерии от воспаления легких. Похоронен на городском кладбище в Сестрорецке.

Интересно Есть и другая версия воссоединения влюбленных. Призовых денег Мосину не хватило — там было всего 30 тысяч и и орден Святого Владимира III степени. Но кто-то поведал трогательную историю любви офицера-изобретателя Александру III. Император лично вмешался и помог организовать свадьбу.

Винтовка Мосина на войне Массовое производство винтовки Мосина началось в 1892 году на заводах в Туле, Ижевске и Сестрорецке. Новинку прозвали «трехлинейкой» из-за калибра: диаметр канала оружия был 7,62 миллиметра. Но тогда не использовалась метрическая система, так что считали в линиях. Каждая равнялась 2,54 миллиметра. В «мосинке» было аккурат три линии. Впервые новое оружие применили в бою на Памире у реки Пяндж. Русские солдаты под командованием тогда еще штабс-капитана Сергея Ванновского удержали на границе афганские войска. Их, кстати, подзуживала и поддерживала Великобритания, которая соперничала с Россией за влияние в Средней Азии. Это была часть Большой игры, которая длилась с начала XIX века до 1917 года.

Интересно Термин «Большая игра» — The Great Game — в широкий оборот ввел английский писатель Редьярд Киплинг. В своем романе «Ким» 1901 года он описывал геополитическое противостояние Британской и Российской империй за господство в Средней и Центральной Азии в XIX веке.

Когда началась Первая мировая, у России уже было около четырех с половиной миллионов винтовок Мосина, а за время войны промышленность изготовила еще более трех миллионов стволов. К тому моменту трехлинейка имела уже четыре модификации: длинная пехотная, более короткая и легкая драгунская, почти такая же, но без штыка, казачья и самый короткий вариант — карабин. Во время последней дореволюционной модернизация 1910 года во всех основных моделях ввели новую прицельную планку системы Коновалова — она была рассчитана под новый остроконечный патрон с лучшей баллистикой. Также добавили деревянные ствольные накладки для защиты рук от ожогов.

Трехлинейка на Великой Отечественной войне После революции «мосинка» осталась в строю. В 1930-м ее основательно обновили: конструкторы стремились сделать винтовку еще более удобной для массового обучения солдат и упростить производство. Например, граненую ствольную коробку изменили на круглую и это существенно ускорило станочную обработку. Разметку прицельной планки Коновалова перевели из аршин в метрическую систему. Открытую мушку сменила новая, с кольцевым намушником — это защищало ее от ударов и облегчало прицеливание. На штыке установили пружинную защелку, переделали крепление шомпола и протирки, добавили комбинированное приспособление для разборки затвора. Когда началась Великая Отечественная война, трехлинейка стала самой массовой винтовкой Красной Армии и была основой пехотного вооружения. В 1944-м появились карабины-«мосинки». Они отличались неотъемным штыком и укороченным стволом, что улучшало маневренность в ближнем бою.

Трехлинейка для снайпера Тогда же во время войны на базе «мосинки» создали знаменитую снайперскую винтовку с загнутой рукоятью затвора и оптическим прицелом. Это, кстати, было нелегким делом — установить оптику мешала конструкция: рукоять затвора при открытии поднималась вертикально вверх и ударялась в прицел. Конструкторам пришлось изменить затвор. Его стандартную прямую рукоять срезали и заменили на удлиненную и изогнутую вниз, г-образную. Так снайпер мог без проблем перезарядить винтовку. Прицел решили крепить сбоку — ствольная коробка сверху была занята окном для заряжания. Ради этого изобрели два основных типа кронштейнов. Первый — кронштейн Смирнского — появился в самом начале войны. Это была сложная конструкция, которая крепилась сверху сбоку на ствольную коробку. Под него ставили прицелы ПЕ или ПБ. Второй — кронштейн Кочетова, самый массовый и надежный вариант. Он наглухо привинчивалася к левой стенке ствольной коробки. На эту базу ставили прицел ПУ.

Интересно Оптические винтовочные прицелы ПБ и ПЕ были основными снайперскими прицелами Красной Армии в 1930-е годы. Они были созданы на базе разработок немецкой фирмы Zeiss. Обычно давали четырехкратное увеличение. ПБ имел систему фокусировки под зрение стрелка, но это делало корпус прицела длинным, из-за чего он часто запотевал и выходил из строя в суровых полевых условиях. Чуть позже появился более простой, компактный и надежный укороченный прицел ПУ.

Снайперский вариант трехлинейки не комплектовался штыком, так как его крепление могло повлиять на баланс и точность выстрела. Из таких винтовок убивали фашистских захватчиков такие легендарные снайперы, как Герой Советского Союза Василий Зайцев. Тот самый, что подстрелил под Сталинградом немецкого суперснайпера штандартенфюрера СС Хайнца Торвальда. Из снайперской «мосинки» Герой Советского Союза Людмила Павличенко только в первые месяцы обороны Одессы уничтожила 179 немецких и румынских солдат и офицеров. Позже храбрая девушка обороняла Севастополь. К 25 годам на ее счету было более 300 гитлеровцев. Винтовка легенды ныне хранится в Центральном Музее Вооруженных сил в Москве. Кстати, немецкие снайперы нередко предпочитали трофейные «мосинки» своим штатным карабинам Mauser 98k из-за точности и надежности советских винтовок.

Идеальное оружие За время Великой Отечественной войны было выпущено более 12 миллионов винтовок Мосина. За счет простоты и дешевизны производства ее можно было выпускать в огромных количествах даже на неспециализированных предприятиях рабочими с низкой квалификацией. Трехлинейка доказала свою надежность и оставалась в строю даже после принятия на вооружение автомата Калашникова. «Мосинка» снискала заслуженную славу идеального оружия благодаря своей технологичности и феноменальной живучести, что было критически важно, особенно в условиях большой войны. Одну винтовку можно было использовать десятилетиями и передавать через несколько поколений бойцов.

Оружие было безотказно в экстремальных условиях: не боялось грязи, пыли, сильных морозов и работало там, где более сложные системы давали сбои. Плюс редкое удобство обслуживания: затвор можно было разобрать и собрать без использования специальных инструментов буквально «на коленке» в полевых условиях. И при этом трехлинейка обладала хорошей баллистикой и точностью. Убойная сила сохранялась до трех с половиной тысяч метров. А мощный патрон обеспечивал высокую пробивную способность (он, кстати, остается актуальным в российской армии по сей день). Винтовку охотно брали на вооружение в других странах и активно использовали в локальных конфликтах в Корее, Вьетнаме, Афганистане. Ее часто копировали и выпускали под другим именем. В СССР «мосинка» вышла в отставку к 70-м годам XX века, немного не дотянув до столетнего юбилея.