Ракета «Булава»: что известно и чем опасно оружие атомного флота России | 360°

Армия 15 мая 2024, 15:17 Армия получила новую «Булаву». Что известно о межконтинентальной баллистической ракете Эксперт Орлов: «Булава» полностью изготовлена из отечественных комплектующих Запуск ракеты «Булава» со стратегической атомной подлодки «Юрий Долгорукий», 22 мая 2018 года. Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

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Межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования «Булава» приняли на вооружение армии России. Впервые на боевое дежурство это грозное оружие атомного подводного флота заступило летом 2018 года, теперь пришла пора для очередной модернизированной версии.

Как появилась «Булава»

Разработка комплекса «Булава» началась в 1998 году. Создателями выступили специалисты Московского института теплотехники. Ранее у России было две межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования: твердотопливная Р-39 и жидкотопливная Р-29 «Высота», которые разработали в КБ Макеева.

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«Булаве» предшествовал проект «Барк» — еще советская разработка твердотопливной баллистической ракеты для размещения на подводных лодках. Специальная конструкция обеспечивала возможность запуска из-под толщи льда, а лететь боеголовки могли как по оптимальной траектории, так и по настильной.

«Барк» должен был стать ответом американцам, которые выпустили для подлодок трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident. Однако завершению проекта помешал распад СССР: часть производства оказалась за рубежом, плюс череда неудачных испытаний привела к закрытию проекта.

Запуск ракеты Trident (Трезубец). Фото: MC2 Thomas Gooley / Global Look Press

Испытания «Булавы»

«Булава» разрабатывалась как корабельный ракетный комплекс, унифицированный для двух типов ракетных подводных крейсеров стратегического назначения — проекта 941 «Акула» и проекта 955 «Борей». Испытания начались в конце 2004 года. Не все шло гладко: мешали некачественные материалы и банальный производственный брак.

Однажды ракета даже вызвала явление, которое получило название «спиральная аномалия». Рано утром зимой 2009 года в небе над Норвегией заметили необычное светящееся вытянутое голубое облако с белой вращающейся спиралью на конце. Она увеличивалась до тех пор, пока не превратилась в огромное гало.

Норвежская спиральная аномалия, снимок очевидца, 9 декабря 2009 года / Викимедиа

Однако сенсации об НЛО не получилось. Российское Минобороны сообщило, что как раз в то время с подводного ракетоносца «Дмитрий Донской», находившегося в Белом море, из-под воды запустили «Булаву». Первые две ступени ракеты отработали в штатном режиме, но на третьем этапе произошел технический сбой.

Со временем все трудности удалось преодолеть. В конце ноября 2013 года в Североморске на Окольной губе началось строительство хранилищ для стратегических ракет, а в июне 2018 года по результатам успешных испытаний ракету «Булава» приняли на вооружение Военно-морского флота России.

Технические характеристики МБР «Булава»

Большинство технических данных ракетного комплекса «Булава» являются государственной тайной, поэтому известно о боеголовках довольно немного.

Максимальная дальность полета — 9300 километров. Стартовый вес превышает 36 с половиной тонн. «Булава» имеет диаметр чуть больше двух метров, она трехступенчатая и две первые ступени твердотопливные.

Ракета способна нести от шести до 10 боевых блоков по 100-150 килотонн. Каждый из них оснащен системами индивидуального наведения с возможностью горизонтального и вертикального маневра во время полета.

«Булавой» могут быть вооружены тяжелые ракетные подводные атомные крейсеры третьего поколения стратегического назначения проекта 941 «Акула» и стратегические атомные подводные лодки четвертого поколения проекта 955 «Борей» (последние являются штатными носителями).

Оружие атомного флота

Нынешнее сообщение о принятии на боевое дежурство межконтинентальной баллистической ракеты «Булава», скорее всего, подразумевает новую модификацию оружия, предположил в беседе с 360.ru капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

У этой твердотопливной ракеты была непростая судьба. «Булава» уже опробована, это основной вид вооружения нашего стратегического атомного подводного флота. Василий Дандыкин

Ранее военный эксперт отмечал, что «Булаве» под силу уничтожить крупный город и даже мелкие государства, особенно островные. К тому же боеголовки практически невозможно поразить средствами противоракетной обороны.

Ракета российского производства

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал, что изделия, которые принимаются по гособоронзаказу, ждет непростой путь. Это цикл длительных испытаний, проверок условий эксплуатации, в ходе которых должны подтвердиться все заявленные разработчиком характеристики.

Только после этого ракеты полностью принимаются на вооружение. Есть определенные литеры, которые присваиваются каждому военному проекту в ходе его жизненного цикла. Вот, видимо, в ходе последних испытаний ракета получила последнюю литеру по гособоронзаказу. Владимир Орлов

По словам эксперта, теперь «Булава» является уже полноценным изделием, которое обеспечивает безопасность России. Ракета отвечает современным потребностям военно-морского флота. К тому же она полностью изготовлена из российских комплектующих на отечественных предприятиях.