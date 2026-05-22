Россия подняла в воздух новый Су-57Д. Почему его назвали самолетом войн будущего

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новую двухместную версию и уже прошел первый испытательный полет. Он станет не просто учебным самолетом, а центром координации боевых операций и управления роем ударных беспилотников. Подробнее — в материале 360.ru.

Истребитель на двоих

Двухместный истребитель пятого поколения Су57Д разработали специалисты опытно-конструкторского бюро «Сухого» (входит в госкорпорацию «Ростех»). В первый испытательный полет самолет отправился под управлением шефа-пилота «Сухого», заслуженного летчика испытателя Сергея Богдана. «Полет продолжался 40 минут. Задание наше было стандартное при первых подъемах, то есть в полетной конфигурации, во взлетно-посадочной конфигурации, набор наших стандартных элементов с точки зрения устойчивости и управляемости. Все было выполнено» — рассказал он.

Летчик добавил, что никаких особенностей и особых отличий от боевой одноместной машины он не заметил.

В пресс-службе «Ростеха» заявили, что двухместный вариант Су-57 смогут использовать как для обучения пилотов, так и для организации и управления боевыми действиями объединенной группой пилотируемой, и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства. Другими словами, установленная в самолете система позволит второму пилоту управлять вооружением истребителя или ударными дронами, подключенными к истребителю. Вся линейка самолетов Су-57 изначально разрабатывалась для решения широкого спектра боевых задач, включая поражение воздушных, наземных и морских целей в круглосуточном режиме в сложных метеорологических условиях, преодолевая помехи. Кроме того, малая заметность самолета позволяет ему уничтожать современные средства противовоздушной обороны.

Полный обзор и уклонение от ракет

Новый Су-57Д взял от основной модели самые лучшие элементы. Прежде всего, это уникальная радиолокационная станция, которая дает обзор почти 240 градусов. Об этом в комментарии ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин. Он отметил, что в отличие от других истребителей, у которых локатор стоит в оголовке, у Су-57 он есть даже на крыльях. Кроме того, управляющий им пилот получает информацию с земли.

«Установленные два двигателя обладают способностью управляемого вектора тяги за счет лепестков, которые вращаются вокруг своей оси. Это дает возможность самолету совершать уникальные воздушные кульбиты, чтобы уклоняться от ударов вражеских ракет», — заявил Литовкин.

Военный эксперт добавил, что Су-57 умеет зависать в воздухе, а также совершать обратный полет хвостом назад. Это приводит к тому, что он просто пропадает с экранов вражеских радаров.

Преимущество России в воздухе

Появление двухместного Су-57Д поставило Россию в очень престижное положение. До представления нового истребителя пятого поколения единственной страной в мире с двухместными военные самолетами был Китай, представивший свой Chengdu J-20S, командный пункт и место управления «умными» дронами». Об этом написало издание TMZ. Речь идет о концепции роя «ведомых» беспилотников, которые имеют частичную автономию и выполняют задачи разведки, нанесения ударов по целям, отвлечения вражеских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Второй пилот может управлять сразу несколькими такими летательными аппаратами, которые за счет высокой степени автономии и искусственного интеллекта способны выполнять задачи самостоятельно. Авторы заявили, что оснащенный собственной системой искусственного интеллекта Су 57Д способен также управлять сразу несколькими автономными беспилотниками «Охотник», которые также производит «Ростех». «Компания уже экспериментировала с подключением „Охотника“ в одноместным прототипам Су-57», — говорится в материале.

Фактически речь идет о том, что разработчики нового самолета превратят его в воздушный командный пункт для управления дронами и совместной работы пилотируемой и беспилотной авиации, что окончательно меняет представление о воздушных войнах будущего.

Авторы The Military Watch Magazine отметили, что Су-57Д получил удлиненную кабину пилота, а находящееся позади место для второго летчика расположено на небольшом возвышении. Журналисты напомнили, что Су-57 — один из четырех истребителей пятого поколения, которые сейчас серийно производятся в мире. Помимо него к таким самолетам относятся китайские J-20 и J-35, а также американский F-35. При этом российский самолет использовался в реальных боевых действиях гораздо активнее большинства аналогов. В ходе конфликта на Украине Су-57 применяли не только для ударов по наземным целям, но и для более сложных задач — подавления систем ПВО и воздушных боев на большой дистанции. Одним из главных преимуществ российского истребителя считается то, что его эксплуатация обходится примерно в такую же сумму, как и более старых моделей Су-27 и Су-30, на замену которым он создавался. Благодаря этому Россия может постепенно менять старые самолеты на новые без резкого роста расходов и нагрузки на авиацию. Для сравнения, американские F-22 и F-35 пятого поколения обходятся значительно дороже своих предшественников F-15 и F-16 — по некоторым оценкам, стоимость одного часа полета у них выше на 60–100%. Из-за этого переход США на новые истребители потребовал больших расходов и даже сокращения авиапарка. В России же рассчитывают, что переход на Су-57 пройдет без подобных проблем.