Сегодня 23:19 Призыв по-новому. Что изменили в службе срочников в ВС России Юрист Котов: призывать срочников по новому закону будут все равно дважды в год 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России разрешили в течение года исполнять решение о призыве в армию. Принятый Госдумой законопроект касается случаев, когда призывника не отправили к месту прохождения службы вовремя. Что изменится для срочников — в материале 360.ru.

Суть нового законопроекта про призыв в армию в России Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым предложила дополнить новыми нормами закон «О воинской обязанности и военной службе». Законопроект, который приняли 8 апреля во втором и третьем чтениях, предусматривает исполнение решения о призыве на военную службу в течение года, если его не выполнили в положенный срок. Картаполов отметил, что изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона и не распространятся на осенний призыв 2024 года. «Они будут распространяться на призыв весенний, который сейчас идет», — привел его слова ТАСС. Проектом закона также предусмотрели возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Решение об этом будет принимать высшее должностное лицо субъекта России по представлению военного комиссара и по положению о призыве на военную службу.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Кого коснутся новые нормы призыва в ВС России Директор АНО «Центр развития законодательства» Александр Котов в беседе с 360.ru уточнил, что речь идет об исполнении решения о призыве в следующих призывных периодах. В первом чтении законопроект приняли еще 5 марта.

Новые нормы вступят в силу с момента официального опубликования закона и не будут действовать на осенний призыв 2024 года, а только на весенний, который проходит сейчас, а начался он с 1 апреля, откуда и пошла эта дата. Александр Котов директор АНО «Центр развития законодательства»

Юрист напомнил, что по общим правилам призыв на срочную службу россиян, не пребывающих в запасе, проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. «Принятие рассматриваемого закона никак не повлияет на эти даты. Призыв на срочную службу так и будет проходить», — сказал он. Если решение о призыве на срочную военную службу по какой-либо причине не исполнили, добавил Котов, то оно будет действовать еще год — то есть призывника отправят в армию во время следующего призыва. Повторно проходить комиссию, медосвидетельствование и психологический отбор ему не потребуется.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

В чем разница между новым и старым законом о призыве в армию До внесения поправок, обратил внимание собеседник 360.ru, действовала следующая схема: если мужчина по каким-то уважительным причинам не являлся на сборный пункт, после окончания призывной кампании решение о его призыве отменяли — и в следующий призыв он проходил все этапы заново. «Например, в случае обжалования решения призывной комиссии в судебном порядке решение о призыве приостанавливалось до вступления в силу решения суда», — сказал Котов. Он добавил, что из-за достаточного долгого рассмотрения судами исковых заявлений решение о призыве в итоге не реализовывали независимо от вынесенного инстанцией вердикта.

Теперь решение о призыве будет действовать год с момента принятия, и с началом следующей кампании призванному ранее сразу вручат повестку для отправки к месту прохождения военной службы. Александр Котов

В документе также предусмотрели пересмотр принятого решения, если на день его исполнения возникли определенные обстоятельства. Все они, указал юрист, описаны в пункте 1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В пример Котов привел возникшие основания для предоставления отсрочки от призыва или освобождения от него по состоянию здоровья. «В этом случае необходимо подать заявление с требованием пересмотреть решение о призыве в связи с возникшими обстоятельствами. <…> Желательно это сделать до начала призывной кампании. В случае отказа в пересмотре будет возможность обжаловать его в вышестоящей призывной комиссии или в суде», — заключил собеседник 360.ru.