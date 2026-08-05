Сегодня 15:37 Перестановки в Минобороны: кто и какие подразделения возглавит? Путин провел встречу с руководством Минобороны Фото: Пресс-служба Кремля Армия

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Владимир Путин

Армия

Президент России Владимир Путин в среду, 5 августа, провел совещание с руководством Министерства обороны, на котором сообщил о кадровых перестановках. Подробности — в материале 360.ru.

Кого и кем назначили в Минобороны «Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», — заявил глава государства. Недавно было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружений, уточнил Путин.

Эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и был успешным командиром.

По предложению главы Минобороны, все службы тыла также будет возглавлять один человек — командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук. «Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа. На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», — сказал президент.

Фото: РИА «Новости»

Он назвал Солодчука одним из наиболее талантливых командиров на сегодняшний день. «Руководство службами тыла — это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня», — отметил Путин. Группировка «Центр» — одно из ведущих подразделений, которое решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. Ответственным за эту работу назначили Андрея Иванаева.

Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки «Центр», потому что близко два командующих работали и продолжают до сих пор работать. Очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится.

Командующим группировкой войск «Восток» стал Петр Болгарев. Также власти приняли решение о создании нового рода войск — беспилотных систем. «Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке „Центр“ в качестве начальника штаба», — заявил президент.

Фото: РИА «Новости»

Путин поблагодарил офицеров за боевую работу на прежних местах и выразил уверенность в том, что их боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут в решении новых задач.

Хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени. Передайте самые наилучшие слова благодарности всем вашим бойцам и командирам.

Кто такой Солодчук Солодчук — российский военачальник, генерал-полковник и командующий войсками Центрального военного округа с 15 мая 2025 года. Он родился 24 марта 1971-го в Астрахани, получил военное образование в Ленинградском суворовском училище, затем — в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. За годы службы Солодчук прошел ступени военной карьеры — от командира до руководителя крупными соединениями. Позже продолжил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил, после чего окончил Военную академию Генштаба.

Интересно Офицер возглавлял 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, занимал должность замкомандующего 5-й армией Восточного военного округа, а затем — начальника штаба и командующего 36-й общевойсковой армией.

После начала СВО Солодчук продолжил службу на передовой, с декабря 2024 года возглавлял оперативную группировку «Курск». Под его руководством бойцы освободили Суджу и приграничные районы Курской области, куда прорвались боевики ВСУ. В феврале 2025 года Солодчуку присвоили звание генерал-полковника, а через несколько месяцев его назначили командующим войсками Центрального военного округа. Офицер обладает орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней», орденами Кутузова, «За военные заслуги» и медалями Минобороны.

Фото: Пресс-служба Кремля

Что известно о Лямине Денис Лямин — генерал-полковник и российский военачальник. До назначения командующим новым родом войск занимал пост начальника штаба Центрального военного округа. Будущий офицер родился 19 мая 1979 года в белорусском Слуцке в семье военного Игоря Лямина, который тоже посвятил жизнь армии и дослужился до генерал-майора. Детство и школьные годы Лямина прошли в Чебаркуле Челябинской области. Образование военного получил в Челябинском высшем танковом командном училище, затем — в Общевойсковой академии Вооруженных сил и Военной академии Генерального штаба. Карьеру начал с должности командира взвода и прошел путь от командира батальона, начальника штаба бригады и замкомандира соединения.

Интересно Лямин возглавлял 201-ю российскую военную базу в Таджикистане, где под его руководством проводилась подготовка военнослужащих армии республики. После этого командовал 90-й гвардейской танковой дивизией Центрального военного округа.

После окончания Академии Генштаба Лямин получил новые назначения — служил начальником штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, временно исполнял обязанности, а затем стал командиром 22-го армейского корпуса Черноморского флота. С октября 2023 года занимал пост начальника штаба Центрального военного округа. За годы службы Лямина удостоили многочисленных наград, среди которых орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Суворова, медаль «За боевые отличия», награды Минобороны. Также обладает орденами «За верность долгу» Республики Крым и «За заслуги перед Запорожской областью» I степени.

Фото: РИА «Новости»

Биография Санчика Александр Санчик родился 15 октября 1966 года в городе Андижан Узбекской ССР. В 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 2000-м — Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации, в 2017-м— Военную академию Генерального штаба. С 1989 по 2015 год проходил военную службу на различных должностях (от командира взвода до командира дивизии) в Западной группе войск, Московском, Сибирском, Северо-Кавказском, Южном и Западном военных округах. В разные годы был начальником штаба — первым заместителем командира 14-го армейского корпуса Северного флота, заместителем командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа, командующим 35-й армией Восточного военного округа, первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, командующим войсками Восточного военного округа, командующим войсками Южного военного округа.



В ноябре 2025 года президент назначил Санчика заместителем министра обороны. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Александра Невского», «За военные заслуги», Жукова и рядом медалей.

Фото: РИА «Новости»