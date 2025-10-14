Сегодня 03:08 Новый законопроект о резервистах: кого призовут на спецсборы? Минобороны наводит порядок в штатной структуре Юрист Капштык: законопроект о резервистах направлен на обеспечение кадрами МО 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Резервистов начнут привлекать для военных операций за границей. Правительство поддержало законопроект, в котором прописано, в каких случаях возможно привлечение граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил России. Кто такие резервисты и чем они отличаются от запасников — разбирались в материале 360.ru.

Кто такие резервисты Что такое мобилизационный резерв и мобилизационный ресурс Чтобы понять, кто такие резервисты и запасники, необходимо прояснить понятия мобилизационный резерв и мобилизационный ресурс. Мобилизационный людской резерв — это граждане, пребывающие в запасе, которые добровольно заключили с Министерством обороны специальный контракт на пребывание в мобилизационном резерве. Именно их называют резервистами, они имеют воинское звание и должность. В мирное время участвуют в сборах и военных занятиях, при необходимости должны прибыть в военкомат по месту жительства. Мобилизационный людской ресурс – это лица, пребывающие в запасе, но не заключившие контракт с Минобороны. Из них формируется мобилизационный резерв.

В чем разница между резервистом и запасником Резервисты — это те граждане, которые состоят в мобилизационном резерве. Они подписали контракт с Минобороны и в случае его неисполнения им грозит ответственность вплоть до уголовной. Запасники — это граждане, которые не заключали контакта с оборонным ведомством, они составляют мобилизационный ресурс. Запасниками считаются: уволенные с военной службы;

лица после срочной или альтернативной службы;

завершившие обучение в военных вузах и центрах;

завершившие обучение на военных кафедрах;

освобожденные от призыва или получившие отсрочку;

женщины с военными специальностями.

«Военно-обязанный или запасник — это человек, прошедший действительную срочную военную службу по призыву или альтернативную, попадающий под возрастную категорию, уволенный в запас и вставший на воинский учет. Резервисты — это категория людей, которые имеют военно-учетную специальность и, в том числе, уволенные в запас прошедшие действительную военную службу», — пояснил в беседе с 360.ru юрист Юрий Капштык. Резервистов периодически вызывают на сборы для повышения квалификации и проверки их боеспособности, знаний, навыков. Также они получают определенные выплаты по основному месту работы.

Новый закон о резервистах В чем его суть Авторы законопроекта предлагают прописать в законе «Об обороне», что для выполнения отдельных задач в области обороны могут привлекаться граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил России. Их будут призывать на специальные сборы. Решение об этом будет принимать президент. Призывать будут в следующих случаях: при возникновении вооруженных конфликтов,

при проведении контртеррористических операций (КТО),

при использовании Вооруженных сил за пределами России. Новое понятие специальных сборов авторы предлагают прописать в законе «О воинской обязанности и военной службе» в статье 54 «Военные сборы». На данный момент там прописаны две категории: учебные и проверочные сборы.

Законодательством сейчас не регламентировано применение подразделений резервистов в мирное время, только в военное и в период мобилизации. «Ранее был только закон о воинской обязанности, и понятия категории как таковой резервистов вообще не было. Сейчас оно появляется, и вполне закономерно, что лица, которые находятся в резерве, заключили с Министерством обороны контракт и готовы по мере необходимости быть мобилизованными и выполнять определенные военные задачи», — отметил Капштык.

Для чего нужен новый законопроект о резервистах Министерство обороны — это структура направленная на защиту интересов государства, в том числе и по мере необходимости за его пределами. Поэтому принципиального отличия — выполнять военные обязанности в пределах страны или за границей — быть не должно, пояснил юрист по поводу нового законопроекта. «Данная инициатива направлена на стабильность обеспечения кадровым составом Министерства обороны, и я думаю, что она найдет свое полное правовое обоснование и применение», — резюмировал Капштык.

Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в беседе с 360.ru отметил, что Минобороны испытывает дефицит специалистов, и после вступления в силу нового закона ведомство сможет при необходимости привлекать экспертов из резерва. «Это совершенно нормальная позиция, поскольку мы говорим не о военнослужащих запасах. <…> Были некие ограничения по резервистам, но сегодня ограничения сняты», — отметил государственный деятель.

Новый законопроект устанавливает условия привлечения резервистов к выполнению военных задач в мирное время, отметил в интервью RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Смысл поправок — расширяется спектр применения этой категории личного состава. Только в этом суть», — подчеркнул депутат. Правительство решило конкретизировать условия применения резервистов на законодательном уровне, отметил Картаполов. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с RTVI заявил, что новым законом власти решили упорядочить штатную структуру Вооруженных сил. «Скорее всего, речь просто идет об упорядочивании штатной структуры наших Вооруженных сил. Чтобы там были все военнослужащие, все они замыкались на президента, министра обороны и на начальника Генерального штаба. Чтобы у всех, кто командует теми или иными частями, подразделениями, была возможность знать, что это за части и какие у них возможности», — отметил депутат.

Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев напомнил, что Россия ведет полномасштабные боевые действия, при этом официально война не объявлена и не действует военное положение. Эти юридические тонкости ограничивали возможности для маневра для Минобороны. В России сейчас числятся около двух миллионов резервистов. «Профессионалы своего дела, но они сегодня в резерве. Речь идет об этих людях, их можно привлекать. Они, между прочим, получают за это денежные доплаты, а вот использовать этот потенциал до сих пор можно было только в период военного положения или мобилизации», — подчеркнул Журавлев.

«Спецсборы» резервистов В действующем законодательстве указаны две категории сборов: учебные и проверочные. Новый законопроект предлагает внести еще одну — спецсборы. Специальные сборы — это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО, а также при использовании военных за пределами страны. Проходить спецсборы будут только резервисты, их порядок будет определять президент. В законопроекте указано, что их продолжительность не может превышать двух месяцев. Авторы законопроекта также предложили внести в закон «О статусе военнослужащих» изменения, которые устанавливают возможность дополнительных выплат резервистам, призванным на спецсборы. Кирилл Кабанов отметил, что не явиться на сборы нельзя, так как это прописано в контракте с Минобороны. Сборы проходят по необходимости, добавил специалист.

Кто может стать резервистом Чтобы стать резервистом, одного желания мало. Претендент должен пройти аттестацию и сдать квалификационный экзамен. Требования к потенциальному резервисту: владение русским языком;

категория годности А или Б;

хорошая физическая подготовка;

образование и квалификация, соответствующие должности в резерве;

отсутствие непогашенных или неснятых судимостей;

отсутствие гражданства или ВНЖ другого государства, человек не должен проживать постоянно на территории другого государства;

отсутствие отсрочек от призыва на военную службу. Резервистом может стать гражданин России в возрасте до 57 лет. При этом конкретный возраст зависит от звания — чем ниже звание, тем меньше предельно допустимый возраст нахождения в резерве. Также в резерв может быть зачислен гражданин, окончивший обучение по программе военной подготовки офицеров запаса в течение 15 лет после зачисления в запас с присвоением офицерского звания.