Новый дрон в тубусе. «Матрешка» может поменять подход к FPV-дронам
В России началось серийное производство нового складного FPV-дрона «Матрешка». В чем особенность новинки и насколько она может быть востребована на практике, 360.ru рассказал основатель центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Унификация вместо множества дронов
Дрон поставляется в специальном трубчатом контейнере. Одной из ключевых особенностей «Матрешки» разработчики называют модульную архитектуру — дрон можно быстро адаптировать под разные задачи. По словам Максима Кондратьева, сам подход выглядит логичным и перспективным.
В зависимости от задачи дрон комплектуется специализированными модулями радиопередачи или оптоволокном через универсальные разъемы. И соответственно через специальную систему подвесов может подвешиваться боевая часть в зависимости от задачи.
Максим Кондратьев
основатель центра беспилотной авиации.
Эксперт отметил, что такая универсальность упрощает работу на местах.
«У вас не 10–20 разных типов дронов, а один, который можно адаптировать под задачу. Это сильно упрощает обучение персонала и эксплуатацию», — рассказал Кондратьев.
При этом он подчеркнул: многое будет зависеть от качества исполнения и опыта производителя.
«Любой новый дрон в первые этапы применения сталкивается с так называемыми „детскими болезнями“. Это нормальный процесс — конструктивные и технологические недочеты будут выявляться уже в боевых условиях», — добавил эксперт.
Без революции, но с новым подходом
Несмотря на интересную концепцию, говорить о технологическом прорыве пока рано, считает эксперт.
Это новая итерация, новый подход к форм-фактору и применению, но не более.
Максим Кондратьев.
Кондратьев также осторожно отнесся к сравнению с зарубежными разработками. По его словам, по-настоящему успешные разработки — это те, которые уже доказали свою эффективность.
«Есть дроны, которые показали себя — например, „Ланцет“ или „Герань“. Их копируют во всем мире. Вот это показатель. А здесь пока речь идет о новой концепции, которая должна пройти проверку временем», — пояснил специалист.
Контейнер с подогревом: решение или компромисс
Отдельное внимание привлекает система хранения — «Матрешка» поставляется в тубусе, который поддерживает температуру аккумуляторов. Эксперт объяснил, зачем это нужно.
«На морозе аккумуляторы теряют свои свойства. Подогрев позволяет сохранить работоспособность дрона и быстро привести его в готовность», — отметил Кондратьев.
Однако у такого решения есть и обратная сторона. Чтобы поддерживать температуру, нужен источник питания.
«Чтобы тепло было в контейнере, для этого нужен источник питания, батареи. Это дополнительный вес, который нужно нести на себе», — добавил специалист.
По мнению Кондратьева, подобные решения будут востребованы в узких сценариях.
«Это скорее специализированная история под конкретные задачи. Говорить о массовом применении пока рано — многое покажет практика», — подчеркнул эксперт.
Итог: перспективно, но решит практика
Новый FPV-дрон «Матрешка» предлагает интересный подход к унификации и хранению беспилотников. Однако его реальные возможности станут понятны только после полноценной эксплуатации.