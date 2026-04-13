Новый дрон в тубусе. «Матрешка» может поменять подход к FPV-дронам

В России началось серийное производство нового складного FPV-дрона «Матрешка». В чем особенность новинки и насколько она может быть востребована на практике, 360.ru рассказал основатель центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Дрон поставляется в специальном трубчатом контейнере . Одной из ключевых особенностей «Матрешки» разработчики называют модульную архитектуру — дрон можно быстро адаптировать под разные задачи. По словам Максима Кондратьева, сам подход выглядит логичным и перспективным.

В зависимости от задачи дрон комплектуется специализированными модулями радиопередачи или оптоволокном через универсальные разъемы. И соответственно через специальную систему подвесов может подвешиваться боевая часть в зависимости от задачи.

Эксперт отметил, что такая универсальность упрощает работу на местах.

«У вас не 10–20 разных типов дронов, а один, который можно адаптировать под задачу. Это сильно упрощает обучение персонала и эксплуатацию», — рассказал Кондратьев.

При этом он подчеркнул: многое будет зависеть от качества исполнения и опыта производителя.

«Любой новый дрон в первые этапы применения сталкивается с так называемыми „детскими болезнями“. Это нормальный процесс — конструктивные и технологические недочеты будут выявляться уже в боевых условиях», — добавил эксперт.