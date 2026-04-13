В России запустили серийное производство складного FPV-дрона «Матрешка»

Петербургская компания «Кравт» запустила в серийное производство складной FPV-дрон «Матрешка». Об этом ТАСС сообщили Центре беспилотных систем и технологий.

«Изделие выполнено в необычном форм-факторе (складные лучи), который позволяет располагать дрон в специальном трубчатом контейнере», — говорится в сообщении.

В ЦБСТ уточнили, что благодаря тубусу поддерживается заряд аккумуляторов БПДА в оптимальном диапазоне. При необходимости такой контейнер обеспечит его подогрев. Российские военные смогут в короткое время привести дрон в боеготовое состояние.

Кроме того, «Матрешка» имеет универсальный разъем. Оператор БПЛА благодаря этому сможет оперативно установить необходимый модуль связи или катушку с оптоволокном.

В ЦБСТ напомнили, что во многом похожие дроны ранее представила американская компания Vector, разработавшая складной дрон с модульной архитектурой Hammer F1. Только российский разработчик пошел еще дальше, предложив компактную систему хранения и умного подогрева.

Ранее американский военный аналитик Дара Массикот назвала российские дальнобойные беспилотники проблемой для Запада.