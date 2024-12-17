Сегодня 14:41 Не был заносчивым и ходил без охраны. Сокурсник Кириллова рассказал о последней встрече с генералом Однокурсник генерала Кириллова рассказал о его руководстве Академией РХБЗ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Погибший в результате теракта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов никогда не был заносчивым, а во время руководства академией всегда принимал справедливые решения. Об этом 360.ru рассказал сокурсник офицера Дмитрий Кучин.

Он подчеркнул, что в последний раз встретился с Кирилловым этим летом, когда генерал-лейтенант приехал в Костромскую академию РХБЗ на присягу нового курса.

Мы столкнулись буквально нос к носу. Поздоровались, руки пожали, но ему некогда. Он приехал всего на один день. Начальник войск — это уже величина. Но он остался простым, сказал: «Димка, привет». Никогда не был заносчивым и даже при такой должности ходил без охранников. Дмитрий Кучин сокурсник начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Он добавил, что во время учебы с Кирилловым они оба находились в звании сержантов. Но будущий генерал-лейтенант числился заместителем командира взвода, поэтому фактически был начальником.

«У нас никаких сложностей не было. Он был справедливым. Вместе занимались рукопашным боем и входили в сборную училища», — рассказал собеседник 360.ru.

Фото: Телеканал «360»

Кучин подчеркнул, что, когда Кириллов возглавил Академию РХБЗ, вуз изменился в лучшую сторону. Одним из главных решений он назвал введение единого дня выпускника. «Раньше у каждого выпуска была своя дата. Собиралась толпа, и начиналось броуновское движение. Кириллов был настоящий организатор. Собрал всех в один день, устроил торжественное построение на плацу, экскурсии по кафедрам, чтобы никто по головам не ходил. Все четко и грамотно», — пояснил он. Сокурсник Кириллова добавил, что академию во время работы начальника войск РХБЗ окончил его сын, который никогда не отличался примерным поведением. Свое знакомство с руководителем вуза отец курсанта не афишировал и запретил это делать ребенку. Но правда все же вышла наружу.

Кучин пояснил, что его вызвали на разговор с командованием академии, где разбирали очередное дело сына. Тогда Кириллов еще был в звании полковника.

Я постучался в кабинет, как положено, вошел. Игорь молча встал из-за стола — а сидит все командование училища, и мой раздолбай стоит в углу. Вышел, обнял меня по-братски. Там, конечно, все немного офигели. Дмитрий Кучин

Он добавил, что тогда Кириллов все же сдержался и спросил, как поступать с сыном. Кучин подчеркнул, что молодой человек сам просился на учебу в академию. В итоге Кириллов пообещал, что посмотрит на дальнейшее поведение ученика, и довел его до конца выпуска. Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб вместе с приехавшим к его дому помощником при взрыве заминированного самоката на Рязанском проспекте в Москве. Следователи завели уголовное дело о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.