Право на альтернативу. Кто в России может выбрать «гражданку» вместо армии
Адвокат Сикач: право на альтернативную службу есть у 2 категорий россиян
В России расширят список профессий для альтернативной службы. Адвокат Максим Сикач на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой объяснил, что таким правом смогут воспользоваться только представители малых народов и молодые люди, чьи религиозные или морально-этические нормы не позволяют держать в руках оружие.
Альтернатива для официантов и нянь
Разработанный Минтрудом документ, сообщила «Парламентская газета», пока что проходит общественные слушания. В 2024 году в списке значились 238 профессий и 1439 организаций, в 2025-м его хотят расширить до 255 специальностей и 1524 предприятий.
Среди профессий для альтернативной службы назвали метеорологов, лесничих, библиотекарей, логопедов и даже нянь, официантов и артистов цирка и балета. В министерстве отметили, что информацию о россиянах с правом заменить военную службу по призыву на альтернативную гражданскую предоставляет Минобороны. На основе этих данных формируют список специальностей и предприятий.
Служить при этом придется дольше: в подведомственных федеральным органам исполнительной власти организациях нужно будет отработать 21 месяц, а в тех, что принадлежат ВС России — полтора года.
Основания для альтернативной службы
Сикач пояснил, что воспользоваться альтернативной службой можно будет по двум основаниям: по убеждениям — религиозным либо светским и морально-этическим нормам, которых придерживается молодой человек — или в случае, если он принадлежит к коренным малочисленным народам России.
«У нас больше никто не имеет права на альтернативную гражданскую службу», — подчеркнул адвокат.
Срок прохождения службы, добавил он, увеличили на коэффициент 1,75. Чтобы попасть на нее, нужно написать заявление.
Подается оно два срока. Первый — до 1 апреля каждого года, если это касается призыва на октябрь–ноябрь. Либо до 1 октября, если этот призыв выпадает на апрель–июнь уже следующего года.
Максим Сикач
адвокат
Заявление рассмотрит военный комиссариат, в котором молодой человек стоит на учете. Там же примут решение о возможности прохождения альтернативной гражданской службы. Кроме этого могут понадобиться свидетельские показания, справки или характеристики о том, что человек — убежденный пацифист, или религиозные верования не позволяют ему служить в армии.
«Допустим, он толстовец либо духобор, если мы говорим про какие-то верования начала XX века», — пояснил Сикач.
Интересно
На практике, заметил собеседник 360.ru, проще получить право на прохождение альтернативной службы представителям коренных малочисленных народов. Они состоят в реестре, который ведет Федеральное агентство по делам национальностей.
«Им проще доказать факт принадлежности к этой категории. А во-вторых, им чаще предоставляют альтернативную гражданскую службу, нежели обычным россиянам», — сказал Сикач.