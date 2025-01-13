Право на альтернативу. Кто в России может выбрать «гражданку» вместо армии

В России расширят список профессий для альтернативной службы. Адвокат Максим Сикач на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой объяснил, что таким правом смогут воспользоваться только представители малых народов и молодые люди, чьи религиозные или морально-этические нормы не позволяют держать в руках оружие.

Альтернатива для официантов и нянь

Разработанный Минтрудом документ, сообщила «Парламентская газета», пока что проходит общественные слушания. В 2024 году в списке значились 238 профессий и 1439 организаций, в 2025-м его хотят расширить до 255 специальностей и 1524 предприятий.

Среди профессий для альтернативной службы назвали метеорологов, лесничих, библиотекарей, логопедов и даже нянь, официантов и артистов цирка и балета. В министерстве отметили, что информацию о россиянах с правом заменить военную службу по призыву на альтернативную гражданскую предоставляет Минобороны. На основе этих данных формируют список специальностей и предприятий.

Служить при этом придется дольше: в подведомственных федеральным органам исполнительной власти организациях нужно будет отработать 21 месяц, а в тех, что принадлежат ВС России — полтора года.