Застает ВСУ врасплох. Как комплекс «Пенициллин» помогает выявлять огневые позиции противника

Российские военные на Красноармейском направлении активно используют современный звукометрический комплекс «Пенициллин». Эта уникальная система позволяет за считаные секунды распознать местоположение противника и передать эти координаты артиллерии.

Что такое «Пенициллин» Российский комплекс артиллерийской разведки для выявления огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет «Пенициллин» начал поступать в войска в декабре 2020 года. «Пенициллин» может принимать и обрабатывать акустические и тепловые волны от выстрелов и взрывов. Он выдает информацию о месте разрыва снарядов, точности попадания, показывает дислокацию орудий противника. А еще заранее определяет места падения снарядов противника.

Звукометрический комплекс «Пенициллин» создан в НИИ «Вектор», который занимается исследованиями, разработкой и производством радиотехнической и радиоэлектронной аппаратуры. На его счету такие системы противодействия БПЛА, как устройство для подавления каналов управления беспилотников «Серп», определитель местоположения движущихся и радиомолчащих целей ПАРЛС, мобильный комплекс обнаружения, мониторинга и обезвреживания дронов «Защита» и другие.

Комплекс находит огневые позиции артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, стартовых позиций зенитных и тактических ракет неприятеля в радиусе до 25 километров. Одновременно «Пенициллин» корректирует стрельбу российской артиллерии, причем координаты одной цели он вычисляет не дольше пяти секунд.

Фото: Главный конструктор звукотеплового комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» Валерий Камышев. Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

Важное преимущество «Пенициллина» в том, что его можно засечь только визуально. Комплекс не использует радиоволны, поэтому радиотехнические средства и системы радиоэлектронной борьбы против него бесполезны. В этом отличие российской разработки от радиолокационных станций аналогичного назначения AN/TPQ-36, которые производят в США. В комплексе используют четыре звукотепловых локатора, большую стабилизационную платформу и оптико-электронный модуль для определения шумов и кинетической энергии. Также шесть обычных и шесть тепловизионных камер для высокоскоростной сортировки данных.

Фото: AN/TPQ-36 / Публичное достояние

Комплекс может корректировать огонь как одной батареи, так и поочередно каждой в дивизионе — дальность радиосвязи около 40 километров. Если у «Пенициллина» и есть недостатки, то только один: он хуже работает в холмистой местности и среди городских построек. Комплекс полностью автоматизирован и эффективен в любое время суток. Ему не страшны температуры от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Сегодня «Пенициллин» позволяет эффективно прослушивать и выявлять атаки Вооруженных сил Украины.

«Пенициллин» в помощь артиллерии Когда началась специальная военная операция на Украине, многие люди — по большей части штатские — узнали новый термин «контрбатарейная борьба», напомнил 360.ru доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин. Он уточнил, что позднее все разобрались, как велась работа разведывательных дронов. Они выявляли позиции артиллерии, минометов и РСЗО противника. Нужно было рассчитать полученные данные, нанести удар и тут же скрыться.

Сегодня дроны дали вторую жизнь «богу войны» — артиллерии, подняли ее опять на пьедестал. Но еще до массового применения БПЛА работали над созданием соответствующих акустических установок, которые за счет звукового контроля могли засечь противника. Андрей Кошкин

Именно так появился «Пенициллин», пояснил профессор. Его разработали и окончательно протестировали в 2018 году, а в войска он стал поступать в 2020-м. Систему устанавливают на шасси КамАЗа, разведывательный оптико-электронный модуль крепят на подъемную мачту, и он регистрирует огонь противника на расстоянии десятков километров.

«Сила этой уникальной установки в том, что там работает не радиолокация, а тепло и звук. Именно они помогают выявить противника на большом расстоянии. Как только выстрелы зафиксированы, их координаты тут же передаются с помощью системы „Планшет-А“ нашим артиллеристам, которые должны нанести удар, чтобы противник не успел сменить позиции», — объяснил Кошкин. «Планшет-А» многофункционален, способен управлять стрельбой практически всех артиллерийских систем. Может интегрироваться с различными средствами разведки, включая БПЛА. Это позволяет получать и обрабатывать данные в режиме реального времени, что существенно повышает точность и оперативность артиллерийского огня.

Фото: Российские бойцы на Красноармейском направлении. Евгений Биятов / РИА «Новости»

Расчеты положения орудий производятся с учетом удаленности целей, индивидуальной баллистики орудий и снарядов, метеорологических условий и прочих факторов.

Эксперт отметил, что существует такое понятие, как сетецентрическая война: вооруженная борьба с применением информационно-коммутационной сети, объединяющей органы управления, разведки, слежения, контроля и средства поражения. Они дают военные объективные сведения об обстановке на поле боя в режиме реального времени. «„Пенициллин“ — это один из важнейших элементов технологии сетецентрических войн. Закольцованные высокотехнологичные сложные системы сами выявляют противника, тут же передают координаты на соответствующие системы уничтожения. При этом они сами выбирают цели, чтобы нанести удар», — сказал Кошкин.

Фото: Боевая работа расчета РСЗО 9К55 «Град-1» на Красноармейском направлении. Евгений Биятов / РИА «Новости»

Комплекс «Пенициллин» — центр получения информации, ее обработки и передачи для нанесения удара. Комплекс очень высокотехнологичен и востребован, позволяет успешно бить врага, заверил профессор. К тому же по тактико-техническим характеристикам и формуле «цена — качество» российские системы вооружений считаются лучшими в мире. По словам Кошкина, похожие комплексы есть и в других странах, в частности в США. Европейские государства тоже довольно успешно ведут разработки систем, которые с помощью теплового излучения и звукового анализа могли бы определять место дислокации артиллерии, минометов и РСЗО противника.