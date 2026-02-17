Сегодня 12:40 «Персидский залив», «Победитель» и «Меч пророка». Какой баллистикой Иран будет отвечать Трампу 0 0 0 Фото: Sepahnews / www.globallookpress.com Армия

Иран опирается на довольно серьезный баллистический арсенал: благодаря помощи союзников и собственным разработкам Воздушно-космические силы КСИР заставили себя уважать (пусть и не вслух) даже Соединенные Штаты. 360.ru собрал все подробности об основных ракетах Исламской Республики, не дающей спокойно спать Дональду Трампу.

Отец иранских ракет Иранцы успели подкопить баллистических ракет для противостояния с США. Недаром американцы ранее отвели свои корабли во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln на несколько сотен километров к юго-западу от Персидского залива, чтобы не попасть в радиус возможного удара. Отцом иранской баллистики называют военного инженера и офицера Воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции Хасана Техрани Могаддама. Именно он создал артиллерийские и ракетные подразделения КСИР, разработал первые ракеты — «Шахаб», «Гадр» и «Седжиль» — с дальностью поражения более двух тысяч километров. Хотя Могаддам погиб в 2011 году при взрыве на складе боеприпасов, его детища до сих пор в строю. Сегодня основную мощь Ирана составляют баллистические ракеты «Халидж-е Фарс», «Хормуз-2», «Фатх-313» и «Зольфагар». Все они достаточно дальнобойные, чтобы стать серьезной угрозой американской армии на Ближнем Востоке.

Фото: Хасан Техрани Могхаддам. Fars Media Corporation / Википедия

Ракета «Халидж-е Фарс» Иранскую одноступенчатую твердотопливную сверхзвуковую противокорабельную ракету «Халидж-е Фарс» (в переводе — «Персидский залив») представили ​​в феврале 2011 года. Тогда командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал-майор Мохаммед Али Джафари объявил о начале ее серийного производства. Разработку «Халидж-е Фарс» вели с начала XXI века. Впервые ее испытали в 2008-м, во время военно-морских учений «Великий пророк III». Есть видеозапись успешного поражения ракетой условного корабля противника. Позднее, в 2012 году, публике показали кадры, снятые электрооптической головкой самонаведения ракеты.

Фото: Ракета «Халидж-е Фарс» на пусковой установке во время парада Священной обороны Ирана в 2015 году, Тегеран. Fars Media Corporation / Википедия

Считается, что в основе «Халидж-е Фарс» лежит одноступенчатая оперативно-тактическая ракета «Фатех-110», которую создали в 90-х годах при активной помощи китайцев и северокорейцев. Этим оружием до сих пор пользуются не только в иранской армии, но и в КНДР и Сирии. Подробности технических характеристик «Халидж-е Фарс» секретны, однако кое-что известно. Дальность стрельбы — 300 километров, что позволяет Ирану контролировать Персидский залив и частично Аравийское море. Эта квазибаллистическая ракета оснащена системой наведения, помогающей избегать перехвата и двигаться без радиопомех.

Интересно Квазибаллистическая ракета — тип управляемой баллистической ракеты малой или средней дальности. Большую часть полета она движется по баллистической траектории, но способна маневрировать — менять направление и высоту — на любом отрезке полета. Это делает их крайне сложными для перехвата системами ПВО и ПРО.

Иранские источники утверждают, будто у ракеты 650-килограммовая взрывная боевая часть, американцы же настаивают на 450 килограммах. В любом случае «Халидж-е Фарс» со скоростью М=4 (число Маха) легко пробивает палубу корабля. Запускается с наземной пусковой установки. Ракеты могут нести разделяющуюся кассетную боевую часть, которая способна запустить до трех тысяч суббоеприпасов со скоростями от 600 до двух тысяч метров в секунду. Их подрыв генерирует детонационную волну, в 1,8-2,5 раза превышающую скорость звука. КСИР оценивает круговое вероятное отклонение (величина радиуса круга, очерченного вокруг цели, в который, предположительно, должно попасть 50% боеприпасов) в два метра, зарубежные эксперты — в пределах 100 метров.

Фото: Перевозка ракеты «Фатех-313», Иран. Fars Media Corporation / Википедия

Ракета «Фатех-313» Новая модель семейства «Фатех» (в переводе — «Победитель») появилась в августе 2015 года. Это улучшенный вариант «Фатех-110». Ее массу уменьшили на 100 килограммов за счет более легкого композитного кожуха двигателя. Использовали углеродное волокно, которое легче стали. Таким образом, обнаружение ракеты на радаре затруднено. Благодаря доработкам дальность стрельбы возросла до 500 километров. «Фатех-313» получила более совершенную инерциальную систему навигации и наведения на конечном участке траектории. Для нее спроектировали и построили новую пусковую установку. Используется композитное топливо. Круговое вероятное отклонение — около 10 метров.

Фото: Запуск ракеты «Фатех-313», Иран. Fars Media Corporation / Википедия

В январе 2020 года Иран задействовал «Фатех-313» во время операции «Мученик Сулеймани»: КСИР ударил по американской базе Айн-аль-Асад, расположенной в Ираке. Это был ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара по Багдаду. После атаки Соединенные Штаты утверждали, что потерь среди их войск нет, уничтожены лишь самолет и вертолет. Правда, позже американцы признали черепно-мозговые травмы у 109 военнослужащих.

Фото: Руины ангаров базы США после попадания баллистической ракеты / Публичное достояние

Ракета «Хормуз-2» Морскую ударную баллистическую ракету «Хормуз-2» (название дано в честь пролива в Аравийском море) впервые представили ​​как прототип на оборонной выставке 11 мая 2014 года. Считается, что это еще одна «дочка» ракеты «Фатех-110» и китайской С-802, внешне очень похожая на «Халидж-е Фарс». Испытания в марте 2017-го показали, что ракета способна за счет радиолокационной или оптической головки самонаведения с высокой точностью поражать любые статические и движущиеся цели на море на расстоянии до 300 километров. «Хормуз-2» отличается от крылатых ракет скоростью полета и способностью достичь цели за несколько минут. По кинематическим характеристикам близка к американской ATACMS. Однако ее легко замечают радары. Если учесть, что с 70-х годов флот США непрерывно отрабатывал на учениях отражение ударов советских сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет большой дальности Х-22 «Буря», то сбить иранскую «Хормуз-2» будет привычным делом.

Фото: Перевозка ракеты «Хормуз-2», Иран. Fars Media Corporation / Википедия

Ракета «Зольфагар» Баллистическая ракета малой дальности «Зольфагар», или «Зульфикар», получила свое имя в честь меча пророка Мухаммеда. Впервые была представлена в 2016-м, а уже через год поступила на вооружение. Ее применили почти сразу: Иран нанес ракетный удар по Дайр-эз-Зауру (Дейр-эз-Зору) во время гражданской войны в Сирии. «Зольфагар» называют вариацией «Фатех-110» с большей дальностью поражения — до 700 километров. Ракета длиннее обычных (свыше 10 метров против восьми с хвостиком), что позволило увеличить размер полезной нагрузки. А пакет наведения, в котором используют коммерческие глобальные навигационные спутниковые системы, делает снаряд очень точным.

Фото: Gecr ракеты «Зульфикар», 25 февраля 2025 года, Иран. Iranian Army Office / www.globallookpress.com

Еще одна особенность конструкции — более тупая форма носовой части. Это потребовалось для уменьшения выделяемого тепла и меньшей передачи его ракете. «Зольфагар» также снабдили электрооптической системой наведения, позволяющей операторам управлять ракетами во время приближения к целям.