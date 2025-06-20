Сегодня 20:17 Гроза Запада. Что собой представляет российская подлодка «Якутск» 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com Армия

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Дизель-электрическая подлодка «Якутск» официально пополнила Военно-морской флот России. Субмарина отправится патрулировать Тихоокеанский регион. Хотя большинство данных о ней засекречено, 360.ru все-таки сумел разузнать некоторые подробности.

Подлодка «Якутск» Новая дизель-электрическая подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка» разработана специалистами Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин». Его судна еще во времена Великой Отечественной войны прославились быстротой и скрытностью. Они служили на всех флотах: Балтийском, Черноморском, Северном и Тихоокеанском. Главным конструктором выступил потомственный кораблестроитель доктор технических наук профессор Юрий Кормилицин. Он создал дизель-электрические подводные лодки четырех поколений для пяти проектов, завершал постройку легендарного атомного «Комсомольца», разработал экскурсионные подлодки «Нептун» и «Садко», написал учебник, который читают в России и за рубежом.

Фото: К-278 «Комсомолец», 4 августа 1985 года она установила абсолютный мировой рекорд по глубине погружения — 1027 метров / Публичное достояние

«Якутск» — самая модернизированная субмарина своей серии. Ее строили на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге: крепкий двойной корпус для погружения на большую глубину заложили в августе 2021 года. Впервые на воду судно спустили 11 октября 2024-го. Теперь подлодка направилась на Тихоокеанский флот. Ранее построили пять подводных кораблей этой серии — «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан», «Уфа» и «Можайск». Сегодня они успешно несут боевую службу, выполняя все поставленные задачи.

Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

«Черная дыра» Уникальность «Якутска» — в передовых системах шумоподавления. Подлодка считается одной из самых малозаметных неатомных субмарин в мире и уже получила на Западе прозвище «черная дыра». Ведь судно представляет реальную опасность для кораблей НАТО. Его основные задачи — борьба с подводными и надводными целями, ведение разведки и охраны морских границ. Известно, что «Якутск» оснащен новейшим инерциальным навигационным комплексом, ПВО для надводных операций, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, мощными быстродействующими торпедами разных калибров и минами. Там установлен ракетный комплекс «Калибр-ПЛ», который сможет запускать четыре ракеты «Калибр» одним залпом с короткими интервалами и максимальной загрузкой в ​​восемь ракет. А также переносная система ПВО для надводных операций. Еще в комплекте — гидроакустический комплекс МГК-400ЭМ и система МГ-519ЭМ для обнаружения мин.

Фото: The Kremlin Moscow / www.globallookpress.com

Точных данных о «Якутске» по понятным причинам нет. Обычно суда этой серии могут опускаться на 240 метров, предельная глубина для них — 300 метров. Автономное плавание рассчитано до 45 суток. Скорость под водой достигает 37 километров в час. Запас хода на перископной глубине — 12 тысяч километров, а при работе на экономической скорости в погруженном состоянии — 400 морских миль, или около 740 километров. Экипаж насчитывает 52 человека, включая 12 офицеров. Американские эксперты уже успели высоко оценить «Якутск» и в целом лодки проекта «Варшавянка». Они отметили, что дизель-электрические субмарины — по-настоящему динамичные подводные силы, которые отлично дополняют дорогие и сложные атомные подлодки.