28 января 2025 17:23 «Счет пошел на дни»: Украина и Молдавия готовят вторжение в Приднестровье? Политолог Киреев: Молдавия и Украина могут расконсервировать конфликт в ПМР 0 0 0 Фото: Вооруженные силы России на учениях в Приднестровье. mod_russia/ twitter.com / Global Look Press Эксклюзив

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Над Приднестровьем сгущаются тучи, маячит неиллюзорная угроза военного вторжения как со стороны Молдавии, так и со стороны Украины. Гуманитарная ситуация в самой республике ухудшается, счет уже пошел на дни. Не просто так президент Молдавии Майя Санду накануне посетила Киев. Как говорят местные инсайдеры, встреча прошла по инициативе украинской стороны.

Ультиматум Кишинева Премьер Молдавии Дорин Речан фактически поставил Тирасполю ультиматум. По его словам, для решения газового кризиса в Приднестровье оттуда необходимо вывести российские войска. Мол, коллапс в регионе можно решить заменой нашей миротворческой миссии на гражданскую под руководством ООН. После Санду отправилась в Киев. Прямо в поезде она рассказала, что обсудит с Владимиром Зеленским безопасность, энергетику, инфраструктуру, торговлю, дороги, мосты и «взаимную помощь на пути к европейской интеграции». А также подчеркнула, что Молдавия намерена и дальше поддерживать Украину, в том числе в конфликте с Россией. «Поговаривают, что инициатива принадлежит украинской стороне. Цель заключается в том, чтобы убедить Санду в проведении совместной спецоперации в Приднестровье. За всем этим стоят британцы, которым во что бы то ни стало необходимо сорвать любой переговорный процесс между Трампом и Путиным», — сообщили Telegram-каналы.

Фото: Майя Санду. Eugen Kotenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Еще один момент, на который стоит обратить внимание. В поездке Санду сопровождал глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ. Есть мнение, что все это может быть явным признаком распаковки приднестровского кейса, особенно на фоне разразившегося в ПМР гуманитарного кризиса из-за прекращения — по решению Киева — поставок российского газа через украинскую территорию.

Окно возможностей И для Зеленского, и для Санду это открывает окно возможностей для ликвидации дружественной России республики. На территории Приднестровья есть российские военные базы, обладающие значительными запасами боеприпасов, так необходимых ВСУ для боевых действий. Они там остались еще со времен СССР — оружия так много, что вывезти его даже во времена хороших отношений с Украиной считалось невозможным.

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Защищают эти запасы Ограниченный контингент российских войск (ОГРВ) общей численностью до трех тысяч человек и Вооруженные силы ПМР численностью до 15 тысяч. В распоряжении этой группировки — богатый набор тяжелой техники, авиации и артиллерии, но численный состав войск предельно низкий в силу географической изоляции от России и немногочисленности населения. В то же время для Кишинева решение приднестровской проблемы — это окончание внутригосударственного конфликта, идущего с распада СССР. Он снимет с Молдавии последние преграды для интеграции в структуры ЕС и НАТО. Об этом 360.ru рассказал политолог Владимир Киреев.

В современных условиях у Молдавии и Украины есть интерес расконсервировать конфликт, каждый со своей целью. Политический момент, учитывая настроения новой администрации в Вашингтоне, не очень удачный, но настроения в НАТО и ЕС резко контрастируют с новыми американскими реалиями. Поэтому может быть получено одобрение на операцию из европейских столиц. Россия ликвидировала бы риск утраты Приднестровья, если бы имела контроль над Одесской областью, стратегически важной для нас. Этого пока не было сделано. Поэтому как-либо повлиять на ситуацию сейчас представляется крайне маловероятным. Владимир Киреев

Инструмент ослабления России В общей военно-политической и экономической палитре на европейском континенте четко нарисовалась красная линия, обозначенная странами НАТО, на создание еще одного кризисного узла напряжения. Для этого используют русофобский курс действующих молдавских властей. Кишинев неоднократно поднимал вопрос о выводе с территории Приднестровья ОГРВ, складов вооружений и боеприпасов в поселке Колбасны, но при президентстве Майи Санду он приобрел опасную окраску с попыткой реализовать возможность силового варианта. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», сопредседатель от российской стороны Объединенной контрольной комиссии по проведению миротворческой операции в зоне молдавско-приднестровского конфликта в 2013–2014 годах Василий Корчмарь. — На этот раз в качестве повода использовали газовый кризис в Молдавии и гуманитарную катастрофу в Приднестровье? — При этом предлагается вывод российских миротворцев в обмен на решение газовой проблемы в Приднестровье. Ранее тоже возникала проблема с задолженностью «Газпрому» за поставки газа, но на помощь Кишиневу приходил Европейский союз, который погашал долг. Помощь стран ЕС Киеву вооружением и военной техникой исчисляется миллиардами евро, но для Молдавии, стремящейся изо всех сил включиться в европейскую интеграцию, сейчас средств у ЕС не нашлось. И Киев перекрыл поставки газа в Европу через свой отрезок газовой трубы.

Фото: Учения Оперативной группы российских войск, 2012 год / РИА «Новости»

— Все это случайно или все-таки заранее продуманные ходы? — В очередной раз и явно не без подсказки западных кураторов Майя Санду направилась в Киев для согласования «совместных действий». Как заявил Зеленский во время визита Санду в Киев: «Только вместе мы можем решить вопрос нестабильности в Молдавии». Возникает логичный вопрос: если идет речь о стремлении молдавских властей вывести российских миротворцев из зоны конфликта и заодно решить газовую проблему для Приднестровья, почему эта тема находится в поле внимания только Киева и Кишинева? А Москва тут ни при чем? В дипломатической практике при выдвижении каких-либо кардинально изменяющих ситуацию условий в любой стране необходима проработка целого ряда предложений для совместного обсуждения и возможного принятия компромиссных предложений. — В случае с Молдавией пока нет каких-либо конкретных предложений ее властей по реализации выдвинутых тезисов? — Смотрите. Что предлагает Кишинев? Замену российских миротворцев на гражданскую миссию ООН без приглашения к переговорам российской стороны? А Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе денонсируют? Каким образом, кто и когда? Где новый документ, дающий гарантии мирной жизни приднестровцам? Пока обсуждение ситуации в Молдавии, включая Приднестровье, — это информационно-пропагандистские натяжки, направленные на подготовку эмоционального напряжения у населения, страха перед угрозой намерений применить жесткие меры вплоть до силовых. Все это показывает, что газовая проблема в Молдавии, включая Приднестровье, заранее спланирована Западом с целью превратить Молдавию в еще один — наряду с Украиной — инструмент реализации планов по ослаблению влияния России на европейском континенте.

Фото: Миротворцы ВС России, Молдавии на КПП в Приднестровье. Представители Объединенной контрольной комиссии (ОКК) / РИА «Новости»

— Что дальше? — На этом этапе присутствие российских миротворцев в зоне молдавско-приднестровского конфликта вместе с приднестровскими, молдавскими и украинскими миротворцами — гарантия мира как для молдаван, так и для приднестровцев. Любые попытки изменить формат миротворческой миссии приведут только к эскалации напряженности в регионе и тяжелым последствиям для населения. Поэтому стоит надеяться, что среди представителей молдавских властей найдутся трезвые головы.