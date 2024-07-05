Неуловимые «Кинжалы». Главное об уникальном гиперзвуковом оружии России

Гиперзвуковые «Кинжалы» стали еще одним подтверждением господства России в сфере военных технологий. Быстрые и невероятно маневренные ракеты невидимы для радаров, а сбить их возможно пока только в теории. Правда, украинские власти не устают рассказывать, что уничтожили больше пары десятков таких боеголовок. Доказать это все еще нечем.

Технические характеристики гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» Скорость «Кинжалов» Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» — одно из наиболее эффективных современных видов оружия. Полутонные ракеты могут преодолеть расстояние более двух тысяч километров со скоростью до М=12 (число Маха), то есть чуть меньше 15 тысяч километров в час. Столь невероятная скорость повышает проникающие способности ракет. Они легко могут уничтожить не только современный военный корабль противника, но и любую, даже хорошо укрепленную, цель на суше. Кстати, «Кинжалы» способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Еще одна важная особенность уникальных ракет — малая радиолокационная заметность и способность маневрировать непосредственно в полете, меняя траекторию горизонтально и вертикально. Это делает «Кинжалы» неуязвимыми для сил противовоздушной и противоракетной обороны.

Дальность полета и стоимость «Кинжалов»

Фото: Телеканал «360»

«Кинжалы» в СВО: применение на Украине «Она (ракета „Кинжал“ — прим. ред.) применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — заявил в августе 2022 года Сергей Шойгу. Первое боевое применение российских гиперзвуковых ракет, по данным СМИ, состоялось 18 марта 2022 года на Украине. Тогда российские военные поразили «Кинжалами» крупный подземный склад боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области, писала «Российская газета».

Это хранилище было более чем защищенным: склад построили еще во времена СССР для ядерного оружия. «Объект 711» уходил под землю на 150 метров и считался одним из самых безопасных арсеналов: мог выдержать прямое попадание атомной бомбы. Позже, в начале 90-х годов прошлого века, ядерные боеголовки оттуда вывезли в Россию, а власти новоиспеченной страны организовали склад ракет и авиационных боеприпасов. Но «Кинжал» своим премьерным ударом легко разнес это укрепление.

Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Недавно, предположительно, состоялся еще один знаковый запуск российской гиперзвуковой ракеты в зоне СВО. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, 4 сентября «Кинжал» впервые выпустили с борта истребителя-бомбардировщика Су-34. Весь экипаж представили к правительственным наградам, заявили журналисты. Официального подтверждения данных ТАСС нет.

Носители ракет «Кинжал» Основными носителями «Кинжалов» изначально видели российские сверхзвуковые истребители МиГ-31. Эти машины сочли наиболее подходящими, чтобы автоматически, без вмешательства пилота, выводить их на нужную траекторию и в нужный момент запускать ракеты по цели. Впоследствии под возможность запуска «Кинжалов» должны были модернизировать сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 и сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал «360», что бомбардировщик СУ-34 можно назвать одноклассником МиГ-31. Эти машины похожи по габаритам и техническим характеристикам. «У них одинаковый максимальный общий взлетный вес, хорошие скоростные и высотные характеристики. Хотя СУ-34 — легкий фронтовой истребитель-бомбардировщик, достаточно маневренный, у него прицельно навигационное оборудование даже в какой-то степени лучше, чем на МиГ-31», — уточнил Попов.

Фото: СУ-34 / Викимедиа

Он подчеркнул, что Су-34 — отличный носитель для гиперзвуковых ракет, особенно учитывая, что этих моделей самолетов довольно много. Поэтому запуск «Кинжала» с истребителя — шаг эффективный и необходимый. Второй кандидат — ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 — уже прошел успешные испытания с «Кинжалами», добавил собеседник «360». Так как этот самолет побольше размером, на него можно повесить сразу до трех гиперзвуковых ракет. Боевой потенциал тем сразу повысится сразу втрое.

Фото: Ту-22М3 / Викимедиа

Можно ли сбить ракету «Кинжал» Хотя Украина несколько раз заявляла, что ее ПВО сбила «Кинжалы», это не более чем очередная ложь пропаганды, заверил Попов. Реальных побед у ВСУ нет, а перед своими заокеанскими спонсорами нужно как-то отчитываться. Да и перед украинцами — тоже. «Украинским властям, безусловно, нужно как-то поднять боевой дух своего народа. Теоретически сбить „Кинжалы“ можно только одним способом: если выпустить залпом, массово, все ракеты ПВО, точно зная, что идет гиперзвуковой снаряд именно в данном направлении», — объяснил летчик.

Попов уточнил, что в этом случае массированный заградительный огонь в узком воздушном коридоре, если повезет, может задеть «Кинжал» и максимум — сбить его точностные характеристики.

Но теми силами и средствами ПВО, которые сегодня имеет Украина, создать такой силы заградительный огонь просто невозможно. Даже западные страны практически ничего не могут противопоставить «Кинжалам». К тому же, чтобы научиться сбивать этот снаряд, нужно его сначала иметь в своем арсенале. Владимир Попов

По словам военного летчика, современным средствам ПВО не под силам догнать «Кинжалы». Попасть по ним встречным огнем тоже практически невозможно, учитывая маневренность российского изделия и тот факт, что из-за особого плазменного покрытия их трудно засечь даже самыми современными радарами. Даже если представить, что кто-то смог засечь гиперскоростные ракеты, он просто не успеет передать команды на пункты управления: снаряд будет уже далеко, подчеркнул Попов. Так что украинские фейки о сбитых «Кинжалах» опровергают простые физика и геометрия.