FPV-дроны, ИИ, космос. Главное из речи Путина о будущем ОПК

Президент Владимир Путин провел очередное заседание Военно-промышленной комиссии России. В его повестку вошли вопросы развития вооруженных сил и работы оборонно-промышленного комплекса — сегодня и в перспективе. Подробности — в материале 360.ru.

Выполнение гособоронзаказа в 2024 году Глава государства начал заседание с подведения итогов работы оборонных предприятий в 2024 году. Он отметил, что им удалось выполнить задания гособоронзаказа в полном объеме, с соблюдением срока и качества. В некоторых случаях график даже опережался. Например, больше чем в два раза возрос выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

ВС России получили более четырех тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов, а также свыше полутора миллионов беспилотников разных типов.

На передовую каждый день направляли порядка 4000 FPV-дронов. И все же БПЛА по-прежнему не хватает.

«Многие участвующие в нашем сегодняшнем совещании знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор. Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно», — сказал Путин.

Фото: РИА «Новости»

Приоритет — у FVP-дронов Президент подчеркнул, что FPV-дроны очень ждут на линии боевого соприкосновения и их поставки на сегодняшний день являются одним из ключевых факторов боевого успеха. Глава государства выразил надежду, что планы по наращиванию производства техники удастся выполнить. Также продолжатся работы по совершенствованию самых востребованных на фронте образцов и улучшению их тактико-технических характеристик. Путин призвал обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава с учетом опыта боевых действий. Кроме того, необходимо глубоко прорабатывать уставы сухопутных войск.

Фото: РИА «Новости»

Развитие военных и космических технологий

Глава государства также обратил внимание на глобальные тенденции развития военных технологий. Он указал на важность ускорения создания робототехнических комплексов и особого внимания к безэкипажным катерам.

Нужно обязательно развивать все то, что является перспективным, и все то, что сегодня даже не обсуждается. Владимир Путин

Президент поручил в срок завершить создание орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения для всех видов разведки. Также это позволит обеспечить устойчивую связь в закрытом сегменте в сложной помеховой обстановке и создать современную систему управления войсками в режиме реального времени. Помимо этого, российский лидер призвал активизировать создание и применение отечественных программных продуктов в области искусственного интеллекта, возможности использования которого сегодня колоссальные. «И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать», — заключил Путин.