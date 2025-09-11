Фейк: призывников начнут отслеживать через мессенджер MAX

В Сети распространили слух, что военнообязанных и призывников начнут отслеживать с помощью нового национального мессенджера MAX. С действительностью эти данные ничего общего не имеют.

Фейк

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах распространили видеоролик с якобы заявлением военного комиссара города Москвы Максима Локтева. В кадре сообщили об обязательной установке мессенджера MAX для военнообязанных.

Согласно заявлению военного комиссара, мессенджер планируют использовать для отслеживания, а за отказ последуют правовые последствия, в том числе уголовное преследование.

Правда

На самом деле мошенники создали дипфейк на основе интервью Локтева годичной давности, где военный комиссар рассказывал о наборе по контракту. Никакой информации о мессенджере на тот момент не было, бета-версия MAX появилась в марте 2025 года.

Анализ видеоматериала выявил следы целенаправленной цифровой обработки. Исходный видеоряд подвергли глубокой трансформации с применением технологий искусственного интеллекта.

Нейросетевые алгоритмы не только кардинально изменили визуальный ряд, но и сгенерировали полностью синтетическую голосовую дорожку, после чего синхронизировали с ней артикуляцию человека на видео.

Власти также неоднократно заявляли, что мессенджер MAX — удобный инструмент для пользователей, которые могут использовать его по желанию.

«Главная цель мессенджера MAX — обеспечить безопасный доступ к цифровым сервисам, в том числе к „Госуслугам“ и банковским услугам. При этом важно уточнить: речь не идет о том, что это приложение станет обязательным для всех. Традиционные способы аутентификации, включая привычный доступ через „Госуслуги“, также остаются», — объяснял первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

Национальный мессенджер не используют для доставки повесток призывникам. В настоящий момент проводится отладка и настройка реестра воинского учета, но к мессенджеру MAX это не имеет никакого отношения. С мая 2025-го работает сайт «Реестрповесток.рф», через который можно получить информацию и встать на учет.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.