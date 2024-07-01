Открытая 1 мая около музея Победы на Поклонной горе в Москве выставка захваченного в зоне проведения специальной военной операции трофейного оружия завершилась. За два месяца работы экспозиции ее посетили 1,3 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что экспозиция переедет в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» в Кубинке. Там она останется до окончания Международного военно-технического форума «Армия — 2024», а после отправится в Санкт-Петербург.

На открытой площадке экспозиции зрители ознакомились с 33 образцами военной техники из США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Австрии, Австралии, Финляндии, Турции, Чехии и Украины. В специально организованных шатрах организаторы выставили образцы стрелкового и инженерного вооружений войск стран НАТО, а также беспилотники, средства связи и снаряжение украинских националистов.

Самыми популярными экспонатами у зрителей стали танки Leopard 2А6 и Abrams M1A1. Особое внимание посетители уделили инсталляции «История повторяется», где рядом с современной немецкой боевой машиной пехоты Marder установили самоходную артиллерийскую установку

Marder II, захваченную войсками Второго Белорусского фронта в ходе операции «Багратион» во время Великой Отечественной войны.

Работающие на выставке специалисты провели более 450 тематических экскурсий для военнослужащих, курсантов, сотрудников Министерства иностранных дел России, представителей общественных и политических движений и органов государственной власти, а также иностранных делегаций.

Одним из участников выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве стал Герой России старший лейтенант Иван Жарский. Награду он получил за уничтожение немецкого танка Leopard 2А6 и семи боевых машин пехоты Bradley. Но

Сам военнослужащий о подвигах не распространялся. На вопрос посетителей выставки, за что получил награду, офицер заявил, что за «любовь к Родине». Он добавил, что на спецоперации «на компьютере бумажки печатал, потом в столовую перевели».