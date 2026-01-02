Армия перейдет на цифру. Зачем российским военным электронные жетоны

Российская армия продолжает цифровизацию вместе с другими государственными структурами. В этом году начнется постепенное внедрение электронных жетонов военнослужащих. Заменят ли они привычные многим титановые пластины, которые используются сейчас, какой информацией их наполнят и зачем вообще они нужны, узнал 360.ru.

Испытания цифровых жетонов

С объявлением о переходе российской армии на цифровые жетоны выступил министр обороны Андрей Белоусов на коллегии ведомства в конце декабря. Первую партию таких устройств в качестве эксперимента попробовали бойцы группировок «Центр» и «Днепр». Испытания признали успешными. «В целях наращивания возможностей по поиску пропавших без вести в следующем году (2026 — прим. ред.) предстоит начать применение электронных жетонов военнослужащих», — заявил Белоусов.

Министр обороны подчеркнул, что сейчас это важнейшая задача, которую необходимо решить. Он рассказал, что уже начал работать Главный координационный центр с единой базой данных всех попавших военных.

Фото: Russian Defence Ministry / www.globallookpress.com

В каждой группировке войск действуют специальные расчеты и эвакуационные группы, находящиеся в непосредственном подчинении центра. Также к поискам пропавших бойцов привлекли общественные и волонтерские организации. «Количество разысканных военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Оно достигло 48% от общего числа, то есть каждого второго», — уточнил Белоусов. Министр добавил, что в 2026 году этот показатель нужно увеличить до 60% и выше.

Какая информация попадет в цифровые жетоны военных?

Сейчас военные носят обычные титановые жетоны, на которых выбит номер из личного дела. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что сам имел такой же жетон, который получил вместе с нагрудным знаком после окончания военного вуза. «Жетон прикручивается с обратной стороны к знаку или носится на цепочке, как это широко используется сейчас. По указанному личному номеру через специальную базу можно установить все данные о военном, в том числе о его родственниках, с кем необходимо связываться в случае ранения или гибели», — пояснил Кнутов.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт не исключил, что такой же номер внедрят в электронный жетон. Вариант внесения личных данных военного, включая информацию о его родственниках, Кнутов посчитал излишним и даже опасным.

«Если военнослужащий погибает, а его тело попадает к противнику, то есть возможность расшифровать жетон и начать шантажировать семью», — заявил собеседник 360.ru. Он добавил, что в случае добавления в электронный жетон личных данных бойца всю информацию придется максимально шифровать, чтобы ее можно было раскрыть только через специальную сеть или программу, доступ к которой есть только у российских военных.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Кнутов отметил, что внедрение электронных жетонов сильно облегчит идентификацию погибших, а также поможет раненым, которые не могут говорить из-за контузии или потери памяти. «В этом преимущество электронного жетона перед титановым, потому что раньше нужно было отправлять запросы, вся эта бумажная волокита. Это все уйдет в прошлое, потому что электронный жетон сократит всю эту работу в несколько раз», — добавил военный эксперт. Вариант с введением в электронный жетон личного номера владельца сравним с электронной подписью. «Я вижу только плюсы, когда можно подключиться к системе и мгновенно получить данные, что это за военнослужащий», — подчеркнул Кнутов. По его словам, такое нововведение можно только приветствовать.