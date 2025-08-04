Звукорежиссер Петр Пивоваров умер на 72-м году жизни

Умер звукорежиссер, член Союза кинематографистов России Петр Пивоваров. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

«На 72-м году ушел из жизни наш коллега, звукорежиссер Петр Викторович Пивоваров», — написали авторы поста.

Союз кинематографистов выразил глубокие соболезнования родным и близким звукорежиссера. Прощание с Пивоваровым состоится 6 августа в 10:30 в морге Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого. Похороны пройдут в 12:30 на Центральном кладбище в Долгопрудном.

Пивоваров родился 19 декабря 1953 года в Москве, в 1975 году окончил МТХТУ, начал работать на ЦСДФ и получил диплом Ленинградского института киноинженеров. С 2005 года занимал пост главного звукорежиссера RT.

В его фильмографии сотни проектов, в числе которых «Иду к тебе, Арктика», «Шел солдат…», «Дело об украденной скрипке», «Улоф Пальме. Почему?» и другие.

Утром 4 августа стало известно о смерти кинорежиссера и народного артиста СССР Эльдара Шенгелая. Его не стало в возрасте 92 лет.