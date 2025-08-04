Умер режиссер Эльдар Шенгелая

Кинорежиссер и народный артист СССР Эльдар Шенгелая скончался в Грузии на 93-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook* фонд Нато Вачнадзе.

«С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», — отметили представители организации.

Шенгелая снял фильмы «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Мачеха Саманишвили», «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Легенда о ледяном сердце».

Ранее умер народный артист РСФСР и театральный режиссер Юрий Еремин. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет. Еремин ставил спектакли в московском Театре юного зрителя и Драматическом театре имени Горького в Ростове-на-Дону, в МХТ имени Чехова, а также в Театре Моссовета.

Коллеги режиссера рассказали в некрологе, что ему удавалось мастерски адаптировать тексты классической литературы для сцены.