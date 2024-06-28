Стало известно о многомиллионных долгах Майкла Джексона

NBC: у Майкла Джексона обнаружили долг в полмиллиарда долларов

Cover Images / Keystone Press Agency / global look press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / global look press

Майкл Джексон перед смертью задолжал несколько сотен миллионов долларов. Об этом стало известно из заявления, которое распорядители его имущества подали в Верховный суд округа Лос-Анджелес, сообщили журналисты NBC.

По данным издания, в документе указано, что перед смертью Джексон оказался должен кредиторам 500 миллионов долларов. На часть задолженности стали начислять проценты по завышенным ставкам. В итоге кредиторы завалили суды исками против артиста. Таких заявлений уже свыше 65.

Промоутеру концертного тура Джексона, перед началом которого он умер, также не выплатили 40 миллионов долларов. Предположительно, долг погасят деньгами, полученными после реализации состояния певца, которое оценили в два миллиарда долларов. Еще часть накоплений артиста потратят на судебные разбирательства.

Ранее певца Майкла Джексона повторно обвинили в педофилии.

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Кому, где и на сколько увеличат зарплаты с 1 июля 2024 года

Куклы, кровь и птичьи головы. Мошенники разорили пенсионерку в Подмосковье, «снимая порчу»

«Такой ажиотаж поднялся». Москвичка рассказала, как стала «девушкой на выпускной»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте