Стало известно о многомиллионных долгах Майкла Джексона

Майкл Джексон перед смертью задолжал несколько сотен миллионов долларов. Об этом стало известно из заявления, которое распорядители его имущества подали в Верховный суд округа Лос-Анджелес, сообщили журналисты NBC .

По данным издания, в документе указано, что перед смертью Джексон оказался должен кредиторам 500 миллионов долларов. На часть задолженности стали начислять проценты по завышенным ставкам. В итоге кредиторы завалили суды исками против артиста. Таких заявлений уже свыше 65.

Промоутеру концертного тура Джексона, перед началом которого он умер, также не выплатили 40 миллионов долларов. Предположительно, долг погасят деньгами, полученными после реализации состояния певца, которое оценили в два миллиарда долларов. Еще часть накоплений артиста потратят на судебные разбирательства.

Ранее певца Майкла Джексона повторно обвинили в педофилии.